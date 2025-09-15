ARÉNA
Nyitókép: pixabay.com

Nincs gáz, mert van

Infostart / MTI

Az európai föld alatti gáztárolók (UGS) jelenlegi töltöttségi szintje valamivel 80 százalék fölötti az őszi-téli időszakra, az európai gáztárolók szövetsége, a GIE adatai alapján, ami elmarad az egy évvel korábbitól és az elmúlt öt év átlagától.

A GIE adatai szerint szeptember 13-án Európa földalatti tárolólétesítményeinek töltöttségi szintje 80,34 százalék volt, ami 6,76 százalékponttal alacsonyabb az elmúlt öt év erre a napra érvényes átlagánál. Egy éve ilyenkor a töltöttségi szint 93,3 százalék volt.

Az Európai Bizottság új előírásai szerint az uniós országoknak biztosítaniuk kell, hogy tárolólétesítményeik minden év október 1. és december 1. között 90 százalékban legyenek feltöltöttek gázzal.

Hétfőn az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gáztőzsde legközelebbi, októberi jegyzésében a kereskedés kezdete után másfél órával 0,80 százalék csökkenést jelzett: 1 megawattóra 32,40 euróba került. A gázjegyzés három hónapja 38,92 eurón, egy éve 35,31 eurón, két éve 44,22 eurón zárt.

gáz

gáztározó

gáztárolás

