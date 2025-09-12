ARÉNA
2025. szeptember 12. péntek
Donald Trump amerikai elnök sajtóértekezletet tart a washingtoni Fehér Ház James Brady sajtószobájában 2025. augusztus 11-én. Trump bejelentette, hogy a Nemzeti Gárda egységei a következő hetekben Washingtonba érkeznek, hogy megerősítsék a főváros közbiztonságát.
Nyitókép: MTI/EPA pool/Will Oliver

Trump más országokat is vámok kivetésére buzdít

Infostart

Az amerikai elnök a G7-eket küldené gazdasági csatába, hogy elzárja Oroszország egyik pénzcsapját.

Donald Trump amerikai elnök az Európai Unió után a legfejlettebb ipari államokat tömörítő G7 csoportot is próbálja rávenni arra, hogy Indiát és Kínát vámokkal büntessék – írta meg a VG.

A Financial Times információi szerint az amerikaiak 50-100 százalékos vámteher kivetését szeretnék elérni, tekintve, hogy mindkét ország vásárolni szokott orosz olajat. A G7 pénzügyminisztereinek szeptember 12-i videókonferenciáján is napirendre fog kerülni a kérdés.

Az EU-t Trump elnök mindeközben akár 100 százalékos vám bevezetésére ösztökélné, ugyanebből a célból. Trump azt ígéri, az unióssal azonos mértékű vámokat vet ki.

„Az orosz olaj kínai és indiai vásárlásai finanszírozzák Putyin háborús gépezetét. Világossá tettük uniós szövetségeseinknek, hogy ha komoly szándékuk befejezni a [...] háborút, akkor [...] jelentős vámokat kell kivetniük, amelyek hatályukat vesztik, [...] amikor véget ér a háború”

– indokolta akkor a javaslatot az amerikai pénzügyminisztérium szóvivője.

A Reuters tudósítása szerint Brüsszel azért vonakodik, mert a vámok kivetését általában hónapokig tartó alapos vizsgálat előzi meg. Az unióban vámokat egyelőre csakis az orosz, és fehérorosz műtrágyára, és agrártermékekre vetettek ki.

„Egyelőre nem tárgyalunk esetleges vámokról sem Indiával, sem Kínával kapcsolatban” – nyilatkozta egy neve elhallgatását kérő uniós diplomata. Az EU abban bízik, ha egyebek között előrehozza a 2027-es határidőt, amitől számítva teljesen leállítja az orosz olaj és gáz beszerzését, már elegendő lesz az amerikaiak számára.

