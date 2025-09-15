ARÉNA
2025. szeptember 15. hétfő
Donald Trump amerikai elnök sajtóértekezletet tart a washingtoni Fehér Ház James Brady sajtószobájában 2025. augusztus 11-én. Trump bejelentette, hogy a Nemzeti Gárda egységei a következő hetekben Washingtonba érkeznek, hogy megerősítsék a főváros közbiztonságát.
Nyitókép: MTI/EPA pool/Will Oliver

Donald Trump: áthidalhatatlannak tűnik a Zelenszkij és Putyin közötti gyűlölet

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az amerikai elnök eismerte, hogy sokkal nehezebb lesz elhozni a békét Ukrajnában, mint ahogy arra számított előzetesen.

Az amerikai elnök elismerte, sokkal nehezebb lesz békét teremteni Ukrajna és Oroszország között, mint azt eredetileg gondolta. Donald Trump úgy véli, ennek a Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij közötti „mérhetetlen gyűlölet” a fő oka – írja az Ukrajinszka Pravda cikke alapján a Portfolio.

Az amerikai elnök az Air Force One fedélzetén újságíróknak azt nyilatkozta, egyelőre áthidalhatatlannak tűnik az orosz és az ukrán elnök közötti ellentét. Mint fogalmazott, az óriási ellenszenv miatt megkérdőjeleződik, hogy a Moszkva és Kijev közötti közvetlen vezetői tárgyalások hatékonyak lehetnek-e. Megkérdezték Donald Trumptól, hogy létrejöhet-e ilyen megbeszélés Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij között, amire azt válaszolta, hogy nem tudja, lehet, hogy majd neki kell ismét lépéseket tennie, de reményei szerint hamarosan megvalósulhat a találkozó a felek között.

Azzal kapcsolatban, hogy a vezetői találkozónak háromoldalúnak kell-e lennie, azt mondta Donald Trump, hogy nem a formátum számít. Ezzel együtt azt gondolja, neki is részt kellene vennie egy ilyen tárgyaláson, ha megvalósul, mert indoklása szerint

„annyira utálják egymást, hogy szinte nem is tudnak beszélni. Képtelenek egymással beszélni”.

A Reuters beszámolója szerint az amerikai elnök újabb szankciókat is belengetett Oroszország ellen, de megjegyezte, ehhez az európaiaknak is szigorítaniuk kell a szankciókon, például az orosz kőolaj vásárlása tekintetében.

