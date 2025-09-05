ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.6
usd:
336.1
bux:
104247.03
2025. szeptember 5. péntek Lőrinc, Viktor
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter beszédet mond az Exim Awards díjátadó gálán a budapesti Haris Parkban 2025. március 4-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Örülhetnek az autósok és dohányosok: elhalaszthatják a jövedéki adó emelését Nagy Márton szerint

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Januártól emelkedne a jövedéki adó az eredeti tervek szerint, de Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter meglebegtette, hogy a kormány fél évvel elhalasztaná az emelést.

A közgazdász vándorgyűlésen Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is beszélt, és többek között négy fő irányt határozott meg a magyar gazdaság fejlesztéséről. De az előadásának egyik legfontosabb üzenete az üzemanyagok jövedékiadó-emeléséről szólt.

A hatályos szabályok szerint 2026 januárjától a 2025. júliusi infláció mértékével, vagyis 4,3 százalékkal nőne az adó. Ez a lépés

a benzinnél 9, a gázolajnál 8 forinttal emelné a literenkénti árat. A jövedéki adó a dohánytermékekre és alkoholra is vonatkozik, egy doboz cigaretta ára átlagban 40 forinttal, egy félliteres sör ára átlagban közel 10 forinttal nőne.

De most ez akár változhat is: Nagy Márton meglebegtette, hogy fél évvel elhalaszthatják az emelést.

„A kormány változtatna a menetrenden. Az ipar- és munkahelyvédelmi akcióterv részeként fél évvel elhalasztaná a jövedékiadó-emelést. Az intézkedés költségvetési hatása 10-15 milliárd forint lehet” – mondta az Indexnek Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.

Az nem volt világos a nyilatkozatból, hogy ez csak az üzemanyagokra vonatkozna-e, vagy minden jövedéki adóval érintett termékre, azaz a dohánytermékekre és az alkoholra is. Nagy Márton azt is hozzátette, a lépést a szociális hozzájárulási adó 1 százalékpontos csökkentésén felül tervezik bevezetni.

Kezdőlap    Gazdaság    Örülhetnek az autósok és dohányosok: elhalaszthatják a jövedéki adó emelését Nagy Márton szerint

jövedéki adó

adóemelés

közgazdász vándorgyűlés

nagy márton

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakíró a Piastri–Norris vb-csatáról: benne van a pakliban, hogy lesz keménykedés vagy összeütközés

Szakíró a Piastri–Norris vb-csatáról: benne van a pakliban, hogy lesz keménykedés vagy összeütközés

A papírforma szerint a McLaren versenyzői kibérelik maguknak az első két helyet a hátralevő versenyeken, az összetettben jelenleg második Lando Norrisnak legalább öt versenyhétvégén kellene megelőznie csapattársát ahhoz, hogy beérje őt – mondta az InfoRádióban Vámosi Péter. A Motorsport Online főszerkesztője arról is beszélt, van-e esélye a Ferrarinak a jó szereplésre a következő futamon, hazai pályán Monzában.
Szakértő: Magyarország már nem „zsákfalu”, regionális gázelosztó központtá válik

Szakértő: Magyarország már nem „zsákfalu”, regionális gázelosztó központtá válik

A Gazprom és a Kínai Nemzeti Kőolajipari Vállalat megállapodást kötött a Szibéria Ereje gázvezetéken keresztül történő szállítások növeléséről, valamint új vezetékek építéséről. A Századvég energia- és klímapolitikai üzletágvezetője az InfoRádiónak azt mondta, hogy az oroszok Kína mellett India felé is igyekeznek diverzifikálni gázexportjukat. Hortay Olivér arról is beszélt, hogy a világpiaci változásoknak Magyarországra nézve pozitív és negatív következményei is vannak.
VIDEÓ
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ELTE útja az európai egyetemi elitbe? Darázs Lénárd, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.05. péntek, 18:00
Vasas Gábor
a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jön a kritikus adat - Mi történik a piacokon?

Jön a kritikus adat - Mi történik a piacokon?

Ázsiában főként emelkedést láthatunk a tőzsdéken, ezt követően pedig óvatos emelkedésre van kilátás Európában. A kereskedés első felét a mai napon a kivárás jellemezheti, ugyanis magyar idő szerint 14 óra 30 perckor kulcsfontosságú munkaerőpiaci adatok érkeznek Amerikából, melyek ezúttal is nagy elmozdulást hozhatnak a piacokra.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sokkoló fejlemény: Joe Biden újabb rákműtéten esett át

Sokkoló fejlemény: Joe Biden újabb rákműtéten esett át

Ez nem az első ilyen beavatkozás Biden életében: még elnöksége alatt, 2023-ban is eltávolítottak egy rákos bőrelváltozást a mellkasáról.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin rejects Western security in Ukraine, warning troops would be target

Putin rejects Western security in Ukraine, warning troops would be target

The Russian leader's refusal comes after 26 countries pledged to deploy troops to Ukraine in the event of a ceasefire.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 5. 09:55
Üzent a lakosságnak a főváros kormányhivatal
2025. szeptember 5. 09:20
Szakértő: Magyarország már nem „zsákfalu”, regionális gázelosztó központtá válik
×
×
×
×