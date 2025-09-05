Örülhetnek az autósok és dohányosok: elhalaszthatják a jövedéki adó emelését Nagy Márton szerint

A közgazdász vándorgyűlésen Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is beszélt, és többek között négy fő irányt határozott meg a magyar gazdaság fejlesztéséről. De az előadásának egyik legfontosabb üzenete az üzemanyagok jövedékiadó-emeléséről szólt.

A hatályos szabályok szerint 2026 januárjától a 2025. júliusi infláció mértékével, vagyis 4,3 százalékkal nőne az adó. Ez a lépés

a benzinnél 9, a gázolajnál 8 forinttal emelné a literenkénti árat. A jövedéki adó a dohánytermékekre és alkoholra is vonatkozik, egy doboz cigaretta ára átlagban 40 forinttal, egy félliteres sör ára átlagban közel 10 forinttal nőne.

De most ez akár változhat is: Nagy Márton meglebegtette, hogy fél évvel elhalaszthatják az emelést.

„A kormány változtatna a menetrenden. Az ipar- és munkahelyvédelmi akcióterv részeként fél évvel elhalasztaná a jövedékiadó-emelést. Az intézkedés költségvetési hatása 10-15 milliárd forint lehet” – mondta az Indexnek Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.

Az nem volt világos a nyilatkozatból, hogy ez csak az üzemanyagokra vonatkozna-e, vagy minden jövedéki adóval érintett termékre, azaz a dohánytermékekre és az alkoholra is. Nagy Márton azt is hozzátette, a lépést a szociális hozzájárulási adó 1 százalékpontos csökkentésén felül tervezik bevezetni.