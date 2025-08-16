ARÉNA
2025. augusztus 16. szombat
Nyitókép: Pixabay

Az autósok és a dohányzók is rossz hírt kaptak

Infostart

Nő a jövedéki adó, ezért januártól nőnek a benzinárak és a dohánytermékek árai is

Jövő év elején szinte biztosan drágábban tankolhatunk majd, mint 2025 decemberében, az idei inflációnak ez is a "mellékhatása" lesz. A cigaretta és az alkoholos italok ára is emelkedik majd, mivel nő a jövedéki adó.

A kormány által korábban bevezetett inflációkövető adóemelés nyomán, amely az előző év júniusi infláció mértékével emeli a jövedéki adót, 2026 január elsejétől nő többek között az üzemanyagok és a dohánytermékek adótartalma.

Az üzemanyagoknál literenként nagyjából 8 forintos drágulást okoz majd az adóváltozás, egy doboz cigaretta adója 38 forinttal nő. Az adóemelések várhatóan azonnal megjelennek majd a fogyasztói árakban az év elején

írta a divany.hu.

Az adóemelés mértékét meghatározó magas inflációs adat hátterében a vezetékes gáz 23 százalékos statisztikai drágulása áll. Bár a hatósági árak nem változtak, a módszertan a fogyasztási szintek alapján kalkulál. A számításhoz figyelembe vett 2025-ös május pedig különösen hideg volt, ami megnövelte a gázfogyasztást, és sokan túllépték a kedvezményes fogyasztási határt.

Putyin igazságos egyensúlyt vár, Trump ukrán és uniós lépést – így zárult az alaszkai tárgyalás

Putyin igazságos egyensúlyt vár, Trump ukrán és uniós lépést – így zárult az alaszkai tárgyalás

Vlagyimir Putyin orosz és röviddel később Donald Trump amerikai elnök is repülőgépen távozott közép-európai idő szerint szombat hajnalban az alaszkai Anchorage Elmendorf-Richardson katonai bázisról, ahol előzőleg az ukrajnai rendezésről egyeztettek.
 

Így találkozott Donald Trump és Vlagyimir Putyin Alaszkában – képek, videó

Nagyot fordult a Trump-Putyin találkozó képe

Szijjártó Péter: a világ egy biztonságosabb hely, amíg van amerikai-orosz párbeszéd

Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Főváros: Lángoló buszok, forró politikai viták. Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
A telefon másképp veszélyes, mint a fáramászás. Velkey György, Inforádió, Aréna
 
Áttörés nélkül zárult a Trump-Putyin csúcs, tombol tovább a háború - Híreink az ukrán frontról szombaton

Áttörés nélkül zárult a Trump-Putyin csúcs, tombol tovább a háború - Híreink az ukrán frontról szombaton

Bár állítólag sok mindenről megegyeztek, áttörés, tűzszünet, konkrét megállapodások kihirdetése nélkül zárult a csúcstalálkozó Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökök közt. A frontvonalon tovább tombolnak a harcok: Pokrovszk északi részén ellentámadásba lendültek az ukrán csapatok és sikerült az oroszokat visszaszorítani Veszele-Kucseriv Jar térségében, mindemellett Kosztyantynivkát szorongatják az orosz csapatok. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati eseményeivel.

Komoly ultimátumot kapott Zelenszkij: itt az alaszkai csúcs legdurvább hozadéka

Komoly ultimátumot kapott Zelenszkij: itt az alaszkai csúcs legdurvább hozadéka

Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elő fogja készíteni találkozóját egy tűzszüneti megállapodás érdekében.

Trump says no deal but 'progress made' after Ukraine talks with Putin

Trump says no deal but 'progress made' after Ukraine talks with Putin

The US president calls Zelensky on the flight back from Alaska, after telling journalists "we didn't get there" on a Ukraine deal.

