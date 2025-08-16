Az autósok és a dohányzók is rossz hírt kaptak

Jövő év elején szinte biztosan drágábban tankolhatunk majd, mint 2025 decemberében, az idei inflációnak ez is a "mellékhatása" lesz. A cigaretta és az alkoholos italok ára is emelkedik majd, mivel nő a jövedéki adó.

A kormány által korábban bevezetett inflációkövető adóemelés nyomán, amely az előző év júniusi infláció mértékével emeli a jövedéki adót, 2026 január elsejétől nő többek között az üzemanyagok és a dohánytermékek adótartalma.

Az üzemanyagoknál literenként nagyjából 8 forintos drágulást okoz majd az adóváltozás, egy doboz cigaretta adója 38 forinttal nő. Az adóemelések várhatóan azonnal megjelennek majd a fogyasztói árakban az év elején

– írta a divany.hu.

Az adóemelés mértékét meghatározó magas inflációs adat hátterében a vezetékes gáz 23 százalékos statisztikai drágulása áll. Bár a hatósági árak nem változtak, a módszertan a fogyasztási szintek alapján kalkulál. A számításhoz figyelembe vett 2025-ös május pedig különösen hideg volt, ami megnövelte a gázfogyasztást, és sokan túllépték a kedvezményes fogyasztási határt.