2025. szeptember 1. hétfő
Nyitókép: Unsplash

Egyre olcsóbbak az elektromos autók: brutális árháború tört ki Kínában

Infostart

Esett a BYD részvényeinek értéke csaknem 8 százalékkal, miután csökkent a kínai elektromos autógyártó nyeresége az agresszív árháború miatt.

A kínai elektromosuató-gyártó közölte, hogy az április-júniusi időszakban 6,36 milliárd jüan (891 millió dollár) nettó nyereséget ért el, ami mintegy 30%-os visszaesést jelent az előző év azonos időszakához képest – írja a Portfolio a CNBC alapján.

Az eredmények annak ellenére romlottak, hogy a külföldi értékesítés bővülésének köszönhetően a vállalat bevétele 14 százalékkal, körülbelül 201 milliárd jüanra nőtt éves összehasonlításban.

A BYD jövedelmezőségét jelentősen rontotta a Kínában az elmúlt negyedévben kirobbant árháború. A vállalat féléves eredményközlésében kiemelte, hogy „a fokozott árverseny és a túlzott marketingtevékenység gyakori előfordulása” a kínai elektromos járműpiacon „kedvezőtlen időszakos hatást gyakorolt az iparág fejlődésére”.

Körülbelül 19 százalékkal csökkentek a kiskereskedelmi autóárak Kínában az elmúlt két évben. A tisztességtelen verseny miatt a kínai hatóságok figyelmeztették az autógyártókat, hogy büntetést szabnak ki a túlzott árcsökkentésekért.

A kínai autógyártók világszerte terjeszkednek. A BYD élen jár ebben a folyamatban, az elmúlt két évben Európa-szerte nyitott bemutatótermeket és versenyképes áron vezette be autóit. Júliusban a BYD több mint 13 ezer új autót adott el Európában, ami 225 százalékos éves növekedés.

Bár relatíve új az európai piacon, idén eddig összesen 58 434 eladott autóval a BYD értékesítése meghaladja a Jaguar Land Rover, a Mitsubishi, és a Honda eladásait.

Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
