2025. augusztus 31. vasárnap Bella, Erika
Horse Technologies HR12 folyékony földgázzal is működő motorja
Nyitókép: Horse Technologies

Világpremier – teljesen új technológiájú motorok gyártását kezdték el

Infostart / MTI

A világ első, cseppfolyósított földgázt is felhasználó üzemanyag-befecskendezős motorjának gyártása kezdődött el Romániában - írja az economedia.ro a Horse Technologies közleménye alapján.

A HR12 LPG-t a vállalat Mioveni-i gyárában szerelik össze. Az 1,2 literes háromhengeres, benzinnel és cseppfolyósított földgázzal egyaránt működő motor maximális teljesítménye 140 lóerő. Az Euro 6e szabványnak megfelelő motor 9 százalékkal kevesebb széndioxid bocsát ki, amikor cseppfolyósított földgázzal működtetik, mint amikor benzinnel.

"A cseppfolyósított földgázra alkalmazott üzemanyag-befecskendezős technológia a Horse Technologies világpremierje" - jelentette ki Patrice Haettel, a vállalat vezérigazgatója.

A HR12 LPG-t teljes egészében Romániában fejlesztették, beleértve a szoftvereket is.

Ez a hetedik hajtómű-generáció, amelyet a Mioveni-ben levő üzemben gyártanak. A gyár éves termelési kapacitása 450 ezer motor. A HR12 LPG motorok egy részét Törökországba fogják exportálni, a bursai üzemben gyártott Renault gépkocsikba fogják beszerelni.

A Horse Technologies romániai leányvállalata a Horse Powertrain Limited része, mely a Renault és a kínai Geely közös cége 50-50 százalékos részesedéssel. A Horse Romania több mint 2500 főt foglalkoztat, és tavaly 4,696 milliárd lej (368,166 milliárd forint) árbevétel mellett 50,756 millió lej (3,979 milliárd forint) adózás előtti eredményt ért el.

(A nyitóképen a Horse Technologies HR12 LPG-vel is működő motorja.)

