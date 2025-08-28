ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.39
usd:
340.5
bux:
104232.11
2025. augusztus 28. csütörtök Ágoston
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Újra az orosz olajra feni a fogát az Exxon

Infostart

Az alaszkai Trump-Putyin csúcs mellett tárgyalások indultak az amerikai olajtársaság és az oroszok között az ázsiai készletek kitermeléséről.

Az Exxon Mobil kész visszatérni és újra üzletelni orosz olajjal. Az alaszkai Trump-Putyin találkozón az orosz elnök arról beszélt a riportereknek, hogy a jövőben sor kerülhet több orosz-amerikai üzletre, amire Donald Trump is pozitívan reagált – írja a Wall street Journal beszámolója nyomán a mandiner.hu.

A lap hozzáteszi, a két vezető nem árulta el, hogy a háttérben már zajlottak a tárgyalások, és a két ország legnagyobb energiaipari vállalatai már kidolgozták az üzleti tevékenység újraindításának ütemtervét, amely szerint olaj- és gázmezőket fognak kitermelni Oroszország távol-keleti partjainál.

A források szerint az Exxon Mobil egyik vezetője vetette fel a tárgyalások során, visszatérnének a hatalmas szahalin-szigeteki projekthez, ha a két kormány zöld utat ad az ukrán békefolyamat részeként. Viszont a téma annyira érzékeny, hogy az olajvállalatnál is csak kevesen tudtak róla.

Ezzel párhuzamosan az Exxon vezetői az amerikai kormány támogatását kérték arra az esetre, ha a vállalat Oroszországba való visszatérése esetén kedvező fogadtatásban részesülne. Egy magas beosztású kormánytisztviselő elárulta az amerikai lapnak, hogy Darren Woods vezérigazgató az elmúlt hetekben a Fehér Házban tárgyalt Donald Trump elnökkel az Exxon esetleges visszatéréséről.

A három olajmező közelében fekvő orosz szigetről elnevezett Sakhalin-1 az Exxon egyik legnagyobb beruházása volt, amelyről először 1995-ben állapodtak meg. Az Exxon vezette a vállalkozást, és 30 százalékos részesedéssel rendelkezett az állami tulajdonú Rosneft, valamint japán és indiai vállalatok mellett, amelyek még mindig ott vannak.

Az ukrajnai invázió kezdetekor a nyugati vállalatok tömegesen távoztak Oroszországból, és az Exxon is csökkentette a termelését. Akkor bejelentette, hogy eladja részesedését,amit 4 milliárd dollárra becsült. Moszkva megakadályozta az eladást, majd megsemmisítette az Exxon részesedését.

Az Exxonnal való kapcsolat megújítása nagy siker lenne Moszkva számára, amely a béketárgyalások részeként nyugati befektetéseket szeretne vonzani a gazdaság stabilizálása érdekében. A siker azonban nem garantált, és attól is függ, hogy Washingtonnak sikerül-e közvetítőként hozzájárulnia a háború befejezéséhez, vagy épp ellenkezőleg: szigorítja a szankciókat, ha Oroszország nem állítja le a harcokat.

Kezdőlap    Gazdaság    Újra az orosz olajra feni a fogát az Exxon

oroszország

egyesült államok

európa

tárgyalás

olajkitermelés

olajtársaság

exxon

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Pletser Tamás: ha nem indul újra a Barátság kőolajvezeték, emelkedni fog itthon az üzemanyagok ára

Pletser Tamás: ha nem indul újra a Barátság kőolajvezeték, emelkedni fog itthon az üzemanyagok ára

Az ukrán hadsereg többhavi szünet után újra támadni kezdte az orosz olajinfrastruktúra kényes pontjait, ráadásul sokkal jobb, saját gyártású eszközökkel, mint korábban. Ez pedig az orosz olajipar sérülékenységére mutat rá – hangsúlyozta az InfoRádióban az Erste gáz- és olajipari elemzője.
 

Szijjártó Péter nagyon jó hírt jelentett be

Robbanás Moszkvában, lángokban az orosz főváros legfontosabb olajvezetéke

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
A filmkészítés olyan, mint egy expedíció. Hábermann Jenő, Inforádió, Aréna
Belpolitika: Ki nyerte a nyarat? Mráz Ágoston Sámuel és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.28. csütörtök, 18:00
Presser Gábor
zeneszerző, előadóművész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fény derült az Északi Áramlat rejtélyére, nemet mondott Moszkva a béke egyik kulcsfeltételére - Háborús híreink csütörtökön

Fény derült az Északi Áramlat rejtélyére, nemet mondott Moszkva a béke egyik kulcsfeltételére - Háborús híreink csütörtökön

A német hatóságok vizsgálata már majdnem az összes Északi Áramlat ellen támadást indító ukrán állampolgárt azonosította, Moszkva továbbra sem akar hallani az Ukrajnába érkező NATO-békefenntartókról, miközben az EU éppen másodlagos szankciók bevezetését tervezi Oroszország ellen. Az orosz fegyveres alakulatok behatoltak az eddig jórészt érintetlen Dnyipopetrovszk megyébe, drónjaik pedig több épületet eltaláltak Kijevben. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A csoda kapujában a győri focicsapat: sok minden mellettük szól, de vajon élnek az eséllyel?

A csoda kapujában a győri focicsapat: sok minden mellettük szól, de vajon élnek az eséllyel?

Az előny a Győrnél van, miután 2-1-re győzni tudtak az első meccsen. Megnéztük a statisztikákat, és megpróbálunk rájönni arra, hogy kinek van nagyobb esélye a továbbjutásra.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Kim Jong Un to join Putin and other leaders at China military parade

Kim Jong Un to join Putin and other leaders at China military parade

The parade will mark the 80th anniversary of China's war against Japan and the end of World War Two.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 28. 06:00
Pletser Tamás: ha nem indul újra a Barátság kőolajvezeték, emelkedni fog itthon az üzemanyagok ára
2025. augusztus 28. 05:45
Aki nyugdíjat szeretne, gyűjtse a papírokat – különben nagyon sokba kerülhet
×
×
×
×