Újra az orosz olajra feni a fogát az Exxon

Az Exxon Mobil kész visszatérni és újra üzletelni orosz olajjal. Az alaszkai Trump-Putyin találkozón az orosz elnök arról beszélt a riportereknek, hogy a jövőben sor kerülhet több orosz-amerikai üzletre, amire Donald Trump is pozitívan reagált – írja a Wall street Journal beszámolója nyomán a mandiner.hu.

A lap hozzáteszi, a két vezető nem árulta el, hogy a háttérben már zajlottak a tárgyalások, és a két ország legnagyobb energiaipari vállalatai már kidolgozták az üzleti tevékenység újraindításának ütemtervét, amely szerint olaj- és gázmezőket fognak kitermelni Oroszország távol-keleti partjainál.

A források szerint az Exxon Mobil egyik vezetője vetette fel a tárgyalások során, visszatérnének a hatalmas szahalin-szigeteki projekthez, ha a két kormány zöld utat ad az ukrán békefolyamat részeként. Viszont a téma annyira érzékeny, hogy az olajvállalatnál is csak kevesen tudtak róla.

Ezzel párhuzamosan az Exxon vezetői az amerikai kormány támogatását kérték arra az esetre, ha a vállalat Oroszországba való visszatérése esetén kedvező fogadtatásban részesülne. Egy magas beosztású kormánytisztviselő elárulta az amerikai lapnak, hogy Darren Woods vezérigazgató az elmúlt hetekben a Fehér Házban tárgyalt Donald Trump elnökkel az Exxon esetleges visszatéréséről.

A három olajmező közelében fekvő orosz szigetről elnevezett Sakhalin-1 az Exxon egyik legnagyobb beruházása volt, amelyről először 1995-ben állapodtak meg. Az Exxon vezette a vállalkozást, és 30 százalékos részesedéssel rendelkezett az állami tulajdonú Rosneft, valamint japán és indiai vállalatok mellett, amelyek még mindig ott vannak.

Az ukrajnai invázió kezdetekor a nyugati vállalatok tömegesen távoztak Oroszországból, és az Exxon is csökkentette a termelését. Akkor bejelentette, hogy eladja részesedését,amit 4 milliárd dollárra becsült. Moszkva megakadályozta az eladást, majd megsemmisítette az Exxon részesedését.

Az Exxonnal való kapcsolat megújítása nagy siker lenne Moszkva számára, amely a béketárgyalások részeként nyugati befektetéseket szeretne vonzani a gazdaság stabilizálása érdekében. A siker azonban nem garantált, és attól is függ, hogy Washingtonnak sikerül-e közvetítőként hozzájárulnia a háború befejezéséhez, vagy épp ellenkezőleg: szigorítja a szankciókat, ha Oroszország nem állítja le a harcokat.