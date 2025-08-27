ARÉNA
2025. augusztus 27. szerda Gáspár
Nyitókép: A. Martin UW Photography/Getty Images

Sokkoló adat érkezett Németországból

Infostart / MTI

Az elemzők által várt minimális javulás helyett romlott, április óta legalacsonyabb szintre süllyedt a GfK szeptemberre vonatkozó német fogyasztói hangulatindexe, részben a jövedelmi kilátások meredek zuhanása miatt.

Az intézet honlapján szerdán közzétett adatok szerint a szeptemberre vonatkozó német fogyasztói hangulatindex mínusz 23,6 pontra esett az előző havi mínusz 21,7 pontról. A szakértői várakozások átlagában minimálisan javuló mutató, mínusz 21,5 pont szerepelt.

A jövedelmi kilátások mutatója öt hónap folyamatos növekedés után márciusi mélypontjára, 4,1 pontra csökkent szeptemberre az augusztusi 15,2 pontról.

A gazdasági várakozások mutatója is gyengült, 10 pontról 2,7 pontra süllyedt, ami már a második egymást követő havi csökkenés, egyben hathavi mélypont.

A vásárlási hajlandóság indexe harmadik hónapja romlott, mínusz 10,1 pont lett, február óta a legalacsonyabb az előző havi mínusz 9,2 pont után. Eközben a megtakarítási hajlandóság mutatója szerényen csökkent, 15,8 pontra 16,4 pontról.

