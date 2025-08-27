Sokkoló adat érkezett Németországból

Ázsiában többnyire pozitív hangulatban indult a nap, ezt követően Európában kisebb felpattanást látni a tőzsdéken. Nagyobb piaci hatással járó makrogazdasági adat ugyan nem érkezik ma, de így is lesz mire figyelni, ugyanis a zárás után teszi közzé legfrissebb gyorsjelentését az Nvidia. A jelentés különösen fontos, hiszen az elmúlt időszak tőzsdei ralijának túlnyomó része a mesterséges intelligenciához köthető nagy amerikai technológiai részvényeknek volt köszönhető. Idehaza sincs hiány izgalmakból, nagy forgalom mellett tovább emelkednek az Épduferr részvényei. Az emelkedés részleteivel és okaival pedig részletesen is foglalkoztunk.