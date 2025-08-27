Sokkoló adat érkezett Németországból

Az intézet honlapján szerdán közzétett adatok szerint a szeptemberre vonatkozó német fogyasztói hangulatindex mínusz 23,6 pontra esett az előző havi mínusz 21,7 pontról. A szakértői várakozások átlagában minimálisan javuló mutató, mínusz 21,5 pont szerepelt.
A jövedelmi kilátások mutatója öt hónap folyamatos növekedés után márciusi mélypontjára, 4,1 pontra csökkent szeptemberre az augusztusi 15,2 pontról.
A gazdasági várakozások mutatója is gyengült, 10 pontról 2,7 pontra süllyedt, ami már a második egymást követő havi csökkenés, egyben hathavi mélypont.
A vásárlási hajlandóság indexe harmadik hónapja romlott, mínusz 10,1 pont lett, február óta a legalacsonyabb az előző havi mínusz 9,2 pont után. Eközben a megtakarítási hajlandóság mutatója szerényen csökkent, 15,8 pontra 16,4 pontról.