2025. augusztus 16. szombat
Ezen a piacon verjük Európát, de a világ nagy részét is

Infostart / InfoRádió - Domanits András

Lehetőség szerint közvetlenül a termelőtől, vagy megbízható kereskedőtől, áruházakban vásároljunk csemegekukoricát – erre kéri a fogyasztókat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Pásztor Tamással, a szervezet elnökségi tagjával beszélgettünk.

A korábbi évekhez képest az idei termés közepesnek mondható, legalábbis jelen állapotban, ugyanis a csemegetermelés sajátossága az, hogy meglehetősen elhúzódik, időjárástól függően a betakarítás július közepétől október közepéig, akár végéig is tarthat – mondta az InfoRádióban Pásztor Tamás, hozzátéve: tehát szakaszosan történik a vetés, illetve betakarítás, hogy el tudják látni a gyárakat.

A legkorábbi, még öntözetlen körülmények között elvetett csemegekukoricák – hozva az elvárt számokat – nagyjából 12-15 tonna per hektáros hozammal bírtak, míg július végén, augusztus elején az első öntözöttek átlagos vagy afölötti terméseredményeket értek el a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara körzetében, most azonban az látható, hogy kezd kicsit visszább esni a termésátlag – ismertette Pásztor Tamás, megismételve: az eddigi eredmények alapján átlagos termés prognosztizálható.

A minőséget illetően közölte: a magyarországi kukoricatermés a világon az első öt között szerepel, mind területben, mind exportban. „Amerika méreténél fogva értelemszerűen ver minket, de Európában Magyarország rendelkezik a legnagyobb csemegelőállító területtel és legnagyobb kibocsájtással” – fogalmazott a NAK elnökségi tagja. Ráadásul a magyar csemegkukoricának lényegesen jobb a beltartalma, mint mondjuk a távol-keletieké vagy más európaiaké, tehát „nincs minőségi probléma”.

Az előállítás alapvetően két részre bontható. Vannak a kistermelők által kézzel letört, piacon értékesített csöves kukoricák, amivel például nyáron a strandokon is találkozhatunk, ez a teljes volumen kis, legfeljebb 5 százalékát adhatja, bár erről nincsenek pontos számok. A maradék 95 százalék pedig ipari feldolgozásra megy, tehát fagyasztva vagy konzervezve lesz. A szakember megjegyezte, hogy utóbbi nagy része külföldre megy.

Pásztor Tamás az InfoRádió érdeklődésére azt is elmondta, hogy a csemegekukorica egy fix áras termék. Aki Magyarországon csemegekukoricát állít elő, rendelkeznie kell termeltetési szerződéssel különböző gyárakkal. A szerződésben szereplő árak december környékén kezdenek körvonalazódni, majd január-februárban kötik meg a végső szerződéseket, magyarán előre tudhatók az árak, amiket több minden befolyásol, például a vetési idő, vagy hogy normál, édes, esetleg szuperédes kukoricáról van-e szó. A csemegekukorica termelői ára idén átlagosan 60-65 forint.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Lehetőség szerint közvetlenül a termelőtől, vagy megbízható kereskedőtől, áruházakban vásároljunk csemegekukoricát – erre kéri a fogyasztókat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Pásztor Tamással, a szervezet elnökségi tagjával beszélgettünk.
