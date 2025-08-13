ARÉNA
Diákmunkán részt vevő fiatal nő az adóosztály iratraktárában Nyíregyházán, a polgármesteri hivatalban 2020. július 20-án.
Nyitókép: MTI/Balázs Attila

Nem csak szórakoznak nyáron a diákok

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Mintegy 30 ezren dolgoznak az idei Nyári Diákmunka Programban – számolt be az InfoRádióban a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára.

A kormány célja, hogy mindenki, aki akar és tud, az dolgozhasson. Ezért idén már tizenharmadik alkalommal hirdették meg a fiatalok foglalkoztatását segítő Nyári Diákmunka Programot, aminek segítségével a 16–25 év közötti diákok szerezhetnek értékes munkatapasztalatot – emelet ki Czomba Sándor.

Az augusztus végéig futó programnak köszönhetően már csaknem 30 ezren álltak munkába, így egy hónap alatt majdnem másfélszeresére nőtt a résztvevő fiatalok száma. A program népszerűségét jól mutatja, hogy eddig mintegy 4600 munkáltató, összesen közel 5 milliárd forint támogatást kötött le.

A munkaalapú társadalom építéséhez 2013 óta a Nyári Diákmunka Program is hozzájárul, amely segíti a fiatalok munkaerőpiacra lépését, erősíti munkaszocializációjukat, és sok esetben lehetőséget biztosít arra is, hogy a diákok teljesítsék szakmai gyakorlatukat a program keretében – olvasható az NGM közleményében. A programba nappali tagozaton tanuló, munkaviszonnyal vagy vállalkozási jogviszonnyal sem rendelkező, 16–25 év közötti fiatalok jelentkezhettek. A támogatások igénybevételére az önkormányzatok, egyházi jogi személyek, valamint a mezőgazdaság, turizmus, vendéglátás továbbá az erdőgazdálkodás területén működő vállalkozások jogosultak.

  • A program keretében az önkormányzati pillér munkaadói számára a diákok legfeljebb napi 6 órás munkaviszonyban történő foglalkoztatása esetén a munkabér összegének 100 százaléka – de legfeljebb a napi 6 órás munkaviszony esetén irányadó garantált bérminimum, illetve minimálbér összege – kerül megtérítésre.
  • A diákok a turizmus és vendéglátás területén, a mezőgazdaságban vagy az erdőgazdálkodásban történő munkaviszony keretében legfeljebb napi 8 órás foglalkoztatásra jogosultak.

A munkaadók számára bértámogatásként a munkabér összegének 75 százaléka – de legfeljebb a garantált bérminimum, illetve a minimálbér összegének 75 százaléka – kerül megtérítésre. A programnak köszönhetően a diákok így érdemi kereseti lehetőséghez juthatnak, a nettó bérüket pedig tovább emeli a 25 év alattiak személyi jövedelemadó mentessége is – emlékeztetett az államtitkár.

Az idei évben a legtöbb kérelem Borsod-Abaúj-Zemplén, Veszprém, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Baranya vármegyékből érkezett.

A résztvevő diákok 81 százalékát az önkormányzati pillérben foglalkoztatják, a turizmus és vendéglátás területén közel 5 ezer fiatal kapott munkát, míg a mezőgazdaságban több mint 560 diák foglalkoztatása valósul meg. A legnépszerűbb munkakörök az egyéb, máshova nem sorolható, egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású, a takarító és kisegítő, a hivatalsegéd kézbesítő, valamint a konyhai kisegítő pozíciók – ismertette Czomba Sándor.

