2025. augusztus 7. csütörtök Ibolya
Beautiful blonde women wearing glasses, in a denim jacket and a skirt, shopping for milk in the supermarket. She is holding two cartons of milk and choosing which one to buy.
Nyitókép: miniseries/Getty Images

Madár István: értékesebb a kiskereskedelem enyhe emelkedése, mint elsőre gondolnánk

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea
ELŐZMÉNYEK

A kiskereskedelem forgalma júniusban 3 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakát, az előző hónaphoz képest pedig fél százalékos az emelkedés – közölte a KSH. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 3,7, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 3,9 százalékos a bővülés. Madár István, a Portfolio vezető elemzője szerint a második negyedév vártnál nagyobb növekedésének fő húzóereje továbbra is a lakossági fogyasztás lehetett.

A júniusi forgalom volumene mintegy fél százalékkal meghaladta az előző havit, ami azt jelenti, hogy éves alapon három százalékos növekedést produkált a kiskereskedelem. A képet kissé árnyalja, hogy májusban 1,3 százalékos volt a visszaesés havi alapon, tehát a mostani fél százalék csak egy részét korrigálta a tavasz végi esésnek – mondta az InfoRádióban Madár István. Ugyanakkor ha messzebbről, hónapról hónapra szemléljük a forgalom alakulását, akkor az látható, hogy a 2023-as év közepétől, végétől egyértelmű az emelkedő tendencia – emelte ki a Portfolio vezető elemzője. Nem egy különösebben meredek, inkább cikkcakkos pálya figyelhető meg, de összességében

a lakosság reáljövedelmének emelkedése a jelek szerint elegendő vásárlóerőt biztosít az üzletek forgalomnövekedéséhez, és ezt erősíti a kismértékű júniusi növekedés is.

A kiskereskedelem mindhárom főbb területét történt növekedés: az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 3,7, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 3,9, az üzemanyag-kiskereskedelemben 2,5 százalékkal bővült az értékesítés. Tehát éves alapon elmondható, hogy minden tevékenységcsoport, illetve minden üzletcsoport képes volt a növekedésre, még ha nem is óriási tempóban. Ez azért is értékes, mert jelen pillanatban a magyar gazdaság egyetlen húzóerejét a lakossági fogyasztás bővülése adja – mondta Madár István.

Mindemellett a nem túl dinamikus, de folyamatos növekedés megerősíti azt a várakozást is, hogy a második negyedévben a vártnál némiképp nagyobb GDP-növekedés fő húzóereje továbbra is a lakossági fogyasztás lehetett.

„Azt gondoljuk, hogy ebben nem lesz változás a második félévben sem, sőt,

akár még lehet benne némi élénkülés is, hiszen a kormányzat részben már a választások felé »kacsingatva« elkezdett különböző transzfereket emelgetni, adókat csökkenteni, kedvezményeket növelni”

– fogalmazott a Portfolio vezető elemzője. Ezzel ellentétes irányú hatás viszont, hogy a bérdinamika mintha lassulna, ami pedig a gazdaság általános gyenge teljesítményéhez kötődik – jegyezte meg. Vagyis összességében kitarthat a második félévben is a kiskereskedelmi forgalom jelenlegihez hasonló vagy akár azt kicsit meghaladó bővülése.

A nemzetgazdasági tárca az adatokat kommentálva egyébként úgy fogalmazott: a kormány minden esetben határozottan fellép az indokolatlan áremelésekkel szemben annak érdekében, hogy a növekvő bérek és az adócsökkentések pozitív hatása a magyar családok pénztárcáján is érezhető legyen, ami hozzájárul a fogyasztás bővüléséhez is.

