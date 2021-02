Körvonalazódnak a vendéglátós újranyitás keretei

Pozitívan értékelték a vendéglátósok, hogy a bürokratikus akadályok elhárultak az ágazati bértámogatások konkrét folyósítása elől, az ágazati vállalkozók azonban így is aggódnak a fennmaradás veszélye miatt.

Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke a Magyar Nemzetnek elmondta, örömteli a változás a folyósítás tempójában, és a korábbi elégedetlenség nem is a kormány ellen szólt, hanem az ipartestület nem is támogatta a nyitási magánakciókat, inkább tárgyalási szándékot mutatott, amit a kormány pozitívan fogadott, mindenki észlelhette, hogy a november óta tartó leállás után mostanra sokan elérkeztek tűrőképességük határára. Rámutatott, sokan már családjuk tartalékából mentették vállalkozásukat, alkalmazottjaikat.

Ezzel együtt azt is elmondta,

az eddigi intézkedések inkább a munkahelyeket, semmint a munkáltatókat mentették, és hát hat hónapja éppel "államilag vannak eltiltva" a munkától,

miközben a rezsit és a bérleti díjat fizetni kellett.

Javaslatuk szerint egy újrakezdési támogatás lenne megfelelő, ami biztosíthatná az újranyitás utáni fél évben a vállalkozók megerősödését.

Továbbá: 50 helyett 75 százalékos bértámogatást igényelnek, teljes adó- és járulékmentességgel, illetve több területen további mentességeket év végéig.

A Magyar Nemzethez eljutott tervezett "szakmai protokoll" szerint az étkezőhelyek, cukrászdák, kávézók, pizzériák, romkocsmák újranyitása után a vendégeknek és a személyzetnek is várhatóan kötelező lesz a maszk – erre készülnek a vendéglátósok is. Sőt osztrák mintára az üzletben foglalkoztatottaknak kötelezően előírnák az egészségügyi FFP2 maszkok egész napos viselését. A vendégek esetén a már korában megismert szabályt hoznák vissza, miszerint az asztalnál ülve vagy ha a vendéglátóhely más részén, például a pultnál fogyasztanak, a helyben megvásárolt étel, illetve ital elfogyasztása alatt ne kelljen a maszkot viselni, minden más esetben viszont igen. Előírnák továbbá a kézfertőtlenítő pontok kialakítást a vendégeknek elérhető módon a bejáratnál, a vendégtér minden helyiségében, illetve a mellékhelyiségekben. Az iparág szereplői azt is szeretnék, hogy amennyiben a kijárási korlátozás időtartama csökken vagy megszűnik, akkor 23 óráig lehessenek nyitva a vendéglátóhelyek.

Nyitókép: MTI/EPA/LUSA/José Sena Goulao