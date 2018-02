Egyedülálló lehet Magyarország a mesterségesintelligencia-kutatásban

Most is vannak olyan képzések, melyekben a mesterséges intelligencia mint alkalmazási terület megjelenik, de az iparvállalatok kérésére ezen most tovább javítana a kormányzat – mondta Palkovics László. Tavaly született egy egyetemi együttműködés, melynek keretében 2018 szeptemberében az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és a Budapesti Műszaki Egyetemen angol nyelvű mesterkurzusok indulnak, amelyek a mesterséges intelligenciával foglalkozó szakemberek kinevelését célozza.

A BME-n inkább mérnöki irányba halad az oktatás, például autonóm járműrendszerek irányításával foglalkoznak majd, míg az ELTÉ-n pedig a mesterséges intelligencia és leképezései jelennek majd meg a tantervben.

Kedden jelentette be a Continental, hogy Magyarországon hozza létre a mesterséges intelligencia platform fejlesztésével foglalkozó munkacsoportját, mely százfős kutatóintézetet jelent – emlékeztetett az államtitkár. Más cégek is hasonlót terveznek – tette hozzá. Nagyon jelentős az az igény, amely erre a területre fókuszál. Bár nem szembesülünk vele, de a mesterséges intelligencia számos helyen megjelenik az életünkben, például banki hitelfelvételnél a hitelképességet ma már nem emberek, hanem szoftverek vizsgálják – emelte ki Palkovics László.

Pénteken konferenciát tartottak a Műszaki Egyetemen az intézményben folyó mesterséges intelligencia kutatásának 25 évfordulójának tiszteletére. Az egyetem a külföldi együttműködő partnereit – így a kaliforniai Berkeley Egyetemet – is meghívta a rendezvényre. Értékelik az elmúlt időszakot, és a kutatások jövőbeni fő irányát is meghatározzák.

Kapcsolódó hanganyagok 180202 GAZ1 1220 mesterséges intelligencia - új képzés Palkovics int SI Meghallgatom

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az Infostart Facebook-oldalát!