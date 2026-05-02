ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.71
usd:
309.9
bux:
0
2026. május 2. szombat Zsigmond
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Viharlámpa egy fa gyökerén egy köves vízparton
Nyitókép: Pixabay

Varázslatos látvány a Dunán – videó

Infostart

Ismét megrendezték Esztergomban a Lampionos Hajós Felvonulást.

A hajós felvonuláson a helyi közösségek, intézmények, iskolák és a támogató Magyar Suzuki Zrt. saját készítésű hajói vesznek részt és gazdagítják varázslatos látvánnyal az április végét, május elejét.

A Kis-Duna alacsony vízállása ellenére elindulhatott idén is a menet, szép lassan csordogáltak le a bohókás vízi járművek a vízen. Feltűnt az Aladdin-mese Dzsinn-je, középkori zenével leúszó hajó és egy kínai sárkány is. A magyar Suzuki hajóján egy sumos figura jelképezte a Japán szellemet. A két leglátványosabb hajó kapta a legnagyobb tapsot a közönségtől: egy óriási, ledekkel kivilágított lufikutya és egy Csernobilt idéző hajó, amely sűrű zöld, kénes szagú füstöt eregetett.

Esztergomban ezzel nem ért véget a hosszú hétvégi, május 1-jei programkavalkád. Május 3-ig az Esztergom Napokon gyerekprogramokkal és koncertekkel várják a látogatókat.

Kezdőlap    Életmód    Varázslatos látvány a Dunán – videó

duna

felvonulás

esztergom

hajó

május 1

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egy hét múlva a Fidesz biztosan nyerni fog

Egyetlen ellenzéki jelölt sem indul a jövő vasárnapi időközi önkormányzati választáson Esztergomban, így a Fidesz-KDNP jelöltje ellenfél nélkül vág neki a voksolásnak.
VIDEÓ
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.04. hétfő, 18:00
Fodor Gábor
volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Meghozta a döntést Donald Trump: ezrével indulnak útnak az amerikai katonák, Európa ennek nem fog örülni

Az Egyesült Államok ötezer katonát von ki Németországból – jelentette be a Sean Parnell, az amerikai hadügyminisztérium szóvivője pénteken.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Donald Trump: véget ért a harcunk Iránnal

A fegyveres konfliktus hivatalos lezárása ugyanakkor nem hoz enyhülést a tengeren.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US to cut troop levels in Germany by 5,000 amid Trump spat with Merz

The decision to reduce the US deployment to Germany comes amid a row between the two allies over Iran.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 2. 07:00
Most fordul az időjárás, csak az marad el, amire a legnagyobb szükség lenne – térkép
2026. május 1. 08:15
Megjelent a ranglista: ezek a legnépszerűbb mesterséges intelligenciák idehaza
×
×