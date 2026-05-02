Varázslatos látvány a Dunán – videó

A hajós felvonuláson a helyi közösségek, intézmények, iskolák és a támogató Magyar Suzuki Zrt. saját készítésű hajói vesznek részt és gazdagítják varázslatos látvánnyal az április végét, május elejét.

A Kis-Duna alacsony vízállása ellenére elindulhatott idén is a menet, szép lassan csordogáltak le a bohókás vízi járművek a vízen. Feltűnt az Aladdin-mese Dzsinn-je, középkori zenével leúszó hajó és egy kínai sárkány is. A magyar Suzuki hajóján egy sumos figura jelképezte a Japán szellemet. A két leglátványosabb hajó kapta a legnagyobb tapsot a közönségtől: egy óriási, ledekkel kivilágított lufikutya és egy Csernobilt idéző hajó, amely sűrű zöld, kénes szagú füstöt eregetett.

Esztergomban ezzel nem ért véget a hosszú hétvégi, május 1-jei programkavalkád. Május 3-ig az Esztergom Napokon gyerekprogramokkal és koncertekkel várják a látogatókat.