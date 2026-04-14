Megérkezett a szaharai por, de kellemes, tavaszi idő lesz ma

Kedd reggel általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, de az ország északkeleti harmadában vékonyabb lehet a felhőzet – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.
Nagy mennyiségű szaharai por érkezett a Kárpát-medence fölé a magasabb légrétegekben, emiatt vastag, magas szintű felhőzet alakult ki Magyarország fölött is.
Számottevő csapadékra így a következő napokban sem számíthatunk, ugyanakkor kevés helyen, elsősorban a nyugati országrészben futó záporok azért előfordulhatnak.
Alapvetően azonban marad az enyhe idő, így továbbra is fagymentesek lesznek az éjszakák.
Napközben alapvetően felhős idő várható hosszabb-rövidebb napos időszakokkal, de a nyugati határ mentén akár tartósan borult lehet az ég, míg a legtöbb napsütésre az ország északkeleti harmadában van kilátás.
Főleg a Nyugat-, Délnyugat-Dunántúlon fordulhat elő kevés helyen zápor. A keleties szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik.
A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 15 és 21 Celsius-fok között várható.
Az Alpokalján, illetve kiemelten a nyugati határ mentén lesz hűvösebb.
A legerősebb széllökések a Bakony térségében, illetve általában a Dunántúli-középhegység területén, valamint Bács-Kiskun vármegyében elérhetik az 50-55 km/órát is.