Megérkezett a szaharai por, de kellemes, tavaszi idő lesz ma

Kedd reggel általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, de az ország északkeleti harmadában vékonyabb lehet a felhőzet – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Nagy mennyiségű szaharai por érkezett a Kárpát-medence fölé a magasabb légrétegekben, emiatt vastag, magas szintű felhőzet alakult ki Magyarország fölött is.

Számottevő csapadékra így a következő napokban sem számíthatunk, ugyanakkor kevés helyen, elsősorban a nyugati országrészben futó záporok azért előfordulhatnak.

Alapvetően azonban marad az enyhe idő, így továbbra is fagymentesek lesznek az éjszakák.

Napközben alapvetően felhős idő várható hosszabb-rövidebb napos időszakokkal, de a nyugati határ mentén akár tartósan borult lehet az ég, míg a legtöbb napsütésre az ország északkeleti harmadában van kilátás.

Főleg a Nyugat-, Délnyugat-Dunántúlon fordulhat elő kevés helyen zápor. A keleties szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 15 és 21 Celsius-fok között várható.

Az Alpokalján, illetve kiemelten a nyugati határ mentén lesz hűvösebb.

A legerősebb széllökések a Bakony térségében, illetve általában a Dunántúli-középhegység területén, valamint Bács-Kiskun vármegyében elérhetik az 50-55 km/órát is.