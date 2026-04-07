Nyolcmilliárd forint értékű élelmiszert mentettek meg

Emlékeztetett: a cég indulásakor a platformon keresztül éttermek, pékségek, boltok és szállodák kedvezményesen értékesítették az el nem adott, de még jó minőségű ételeket az applikáción keresztül, később a szolgáltatási portfólió új elemekkel bővült. Az ételmentő szolgáltatás Magyarország után elsőként Csehországban jelent meg 2022 novemberében, amikor a cégbe beolvadt a cseh alapítású Nesnezeno applikáció, majd a szlovák piac következett, és 2024-ben Romániában is megjelentek. A négy országban összesen 450 városban vannak partnereik.

Elmondása szerint a romániai terjeszkedés és a korábbi csehországi fúzió mára sikeresen beépült a működésbe. Bukarest mellett további 20 városban vannak jelen, és jelenleg az országos lefedettség bővítésén dolgoznak a helyi kiskereskedelmi partnerekkel. Csehországban és Szlovákiában is stabil a Munch piacvezető pozíciója, amelyet új szolgáltatásokkal kívánnak tovább erősíteni.

Wettstein Albert kiemelte: a vállalat fókuszában idén nem új külpiacok keresése áll, hanem a működés elmélyítése a meglévő piacokon, valamint a Magyarországon bevezetett és külföldön jelenleg tesztelt Munch Market és Munch Club szolgáltatások finomhangolása.

Utóbbiról elmondta: a tavaly szeptemberben a fővárosban elindított, éttermi szolgáltatáshoz kapcsolódó exkluzív előfizetéses programhoz eddig több mint 150 partner csatlakozott, és közel 20 ezer felhasználó próbálta ki a szolgáltatást Budapesten, Szegeden és Győrben. A Munch Club felhasználók havidíj fejében számos kedvezményre jogosultak, eközben a program az éttermek számára stabilabb bevételi forrást biztosít.

Az üzleti modellváltás részeként 2025-ben elindult a Munch Market, amely jelentősen kiterjesztette az ételmentő platform elérhetőségét, új piacokat teremtett, és a tervek szerint hosszabb távon gyorsan növekvő üzletággá válhat. A szolgáltatás létrejöttét az indokolta, hogy sok gyártó és nagykereskedő jelezte: jelentős mennyiségű, lejáratközeli, a kiskereskedelmi szereplők által át nem vett készlet marad raktáron. Ezek között szezonális termékek, valamint tesztjellegű vagy kisebb esztétikai hibás áruk is megtalálhatók.

A Munch Market korábban közvetítő platformként, bizományosi rendszerben működött, ahol a partnerek közvetlenül értékesítettek a felületen. Az új modellben a cég már kereskedőként és aggregátorként is megjelenik: összegyűjti a készleteket, felügyeli a beszerzést és a logisztikát, saját raktárkapacitással dolgozik, míg a kiszállítást dedikált partner végzi a fóti központból.

Wettstein Albert rámutatott: a Munch Market mind üzletileg, mind fenntarthatósági szempontból jelentős potenciált hordoz. A rendelések jelentős része vidéki térségekből érkezik, ahol korlátozott a kínálat és az élelmiszerek gyakran drágábbak, ezért számukra különösen vonzó az országos szállítással elérhető, kedvezőbb árú, nagyobb mennyiség.

Hozzátette: a szolgáltatási modellt a jövőben külföldi piacokra is kiterjesztenék, ugyanakkor a működés komoly logisztikai és beszerzési kihívásokkal jár, ezért folyamatosan fejlesztik rendszereiket és optimalizálják folyamataikat annak érdekében, hogy alacsonyan tartsák az árakat.

A Nébih tavaly ősszel kiadott jelentése szerint 2016 és 2024 között harmadával, fejenként évi átlagosan 33,1 kilogrammról 21,5 kilogrammra csökkent a kukákba landoló élelmiszer mennyisége Magyarországon. Wettstein Albert úgy vélekedett, az ételpazarlás visszaszorításából ők is kivették a részüket.

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a Munch Europe Szolgáltató Kft. 2024-ben 386,3 millió forint árbevétel mellett 656,7 millió forint veszteséget könyvelt el, míg a Munch Hungary Kft. 2024-ben 227 ezer forintos adózott nyereséget mutatott ki 584,5 millió forint árbevétel mellett.