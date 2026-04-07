Nyolcmilliárd forint értékű élelmiszert mentettek meg

Infostart / MTI

A Munch magyar fejlesztésű élelmiszermentő platform 2020. évi alapítása óta mintegy 8 milliárd forint értékű élelmiszert mentett meg, ami körülbelül 6,5 millió adag ételnek felel meg. Az applikáció letöltéseinek száma megközelíti az 5 milliót, míg a partnerek száma a magyar és a három külföldi piacon elérte a 8 ezret – tájékoztatta a cég társalapítója, Wettstein Albert az MTI-t.

Emlékeztetett: a cég indulásakor a platformon keresztül éttermek, pékségek, boltok és szállodák kedvezményesen értékesítették az el nem adott, de még jó minőségű ételeket az applikáción keresztül, később a szolgáltatási portfólió új elemekkel bővült. Az ételmentő szolgáltatás Magyarország után elsőként Csehországban jelent meg 2022 novemberében, amikor a cégbe beolvadt a cseh alapítású Nesnezeno applikáció, majd a szlovák piac következett, és 2024-ben Romániában is megjelentek. A négy országban összesen 450 városban vannak partnereik.

Elmondása szerint a romániai terjeszkedés és a korábbi csehországi fúzió mára sikeresen beépült a működésbe. Bukarest mellett további 20 városban vannak jelen, és jelenleg az országos lefedettség bővítésén dolgoznak a helyi kiskereskedelmi partnerekkel. Csehországban és Szlovákiában is stabil a Munch piacvezető pozíciója, amelyet új szolgáltatásokkal kívánnak tovább erősíteni.

Wettstein Albert kiemelte: a vállalat fókuszában idén nem új külpiacok keresése áll, hanem a működés elmélyítése a meglévő piacokon, valamint a Magyarországon bevezetett és külföldön jelenleg tesztelt Munch Market és Munch Club szolgáltatások finomhangolása.

Utóbbiról elmondta: a tavaly szeptemberben a fővárosban elindított, éttermi szolgáltatáshoz kapcsolódó exkluzív előfizetéses programhoz eddig több mint 150 partner csatlakozott, és közel 20 ezer felhasználó próbálta ki a szolgáltatást Budapesten, Szegeden és Győrben. A Munch Club felhasználók havidíj fejében számos kedvezményre jogosultak, eközben a program az éttermek számára stabilabb bevételi forrást biztosít.

Az üzleti modellváltás részeként 2025-ben elindult a Munch Market, amely jelentősen kiterjesztette az ételmentő platform elérhetőségét, új piacokat teremtett, és a tervek szerint hosszabb távon gyorsan növekvő üzletággá válhat. A szolgáltatás létrejöttét az indokolta, hogy sok gyártó és nagykereskedő jelezte: jelentős mennyiségű, lejáratközeli, a kiskereskedelmi szereplők által át nem vett készlet marad raktáron. Ezek között szezonális termékek, valamint tesztjellegű vagy kisebb esztétikai hibás áruk is megtalálhatók.

A Munch Market korábban közvetítő platformként, bizományosi rendszerben működött, ahol a partnerek közvetlenül értékesítettek a felületen. Az új modellben a cég már kereskedőként és aggregátorként is megjelenik: összegyűjti a készleteket, felügyeli a beszerzést és a logisztikát, saját raktárkapacitással dolgozik, míg a kiszállítást dedikált partner végzi a fóti központból.

Wettstein Albert rámutatott: a Munch Market mind üzletileg, mind fenntarthatósági szempontból jelentős potenciált hordoz. A rendelések jelentős része vidéki térségekből érkezik, ahol korlátozott a kínálat és az élelmiszerek gyakran drágábbak, ezért számukra különösen vonzó az országos szállítással elérhető, kedvezőbb árú, nagyobb mennyiség.

Hozzátette: a szolgáltatási modellt a jövőben külföldi piacokra is kiterjesztenék, ugyanakkor a működés komoly logisztikai és beszerzési kihívásokkal jár, ezért folyamatosan fejlesztik rendszereiket és optimalizálják folyamataikat annak érdekében, hogy alacsonyan tartsák az árakat.

A Nébih tavaly ősszel kiadott jelentése szerint 2016 és 2024 között harmadával, fejenként évi átlagosan 33,1 kilogrammról 21,5 kilogrammra csökkent a kukákba landoló élelmiszer mennyisége Magyarországon. Wettstein Albert úgy vélekedett, az ételpazarlás visszaszorításából ők is kivették a részüket.

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a Munch Europe Szolgáltató Kft. 2024-ben 386,3 millió forint árbevétel mellett 656,7 millió forint veszteséget könyvelt el, míg a Munch Hungary Kft. 2024-ben 227 ezer forintos adózott nyereséget mutatott ki 584,5 millió forint árbevétel mellett.

Nem fizet osztalékot a Gránit Bank

Nem fizet osztalékot a Gránit Bank

Nem fizet osztalékot idén a Gránit Bank – derült ki a BÉT honlapján közzétett közgyűlési dokumentumokból, összhangban a társaság által eddig kommunikált tervekkel.

Megdőlt a nagy mítosz: hiába várják sokan a csodát az AI-tól, valójában ezen múlik a valódi siker

Megdőlt a nagy mítosz: hiába várják sokan a csodát az AI-tól, valójában ezen múlik a valódi siker

Egy friss felmérés* egyértelműen rámutat: az AI terjedése messze gyorsabb, mint a vállalatok felkészültsége.

Trump Iran deadline looms after he says 'a whole civilisation will die tonight' without deal

Trump Iran deadline looms after he says 'a whole civilisation will die tonight' without deal

Trump says "something revolutionarily wonderful can happen" before his deadline of 20:00 on Tuesday (EDT) for Iran to reopen the Strait of Hormuz.

