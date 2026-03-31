Új időszámítás a szerencsejátékok történetében

Új perspektívát nyit a Lutri a sorsolásos játékok világában. A Szerencsejáték Zrt. március 30-án indította útjára legújabb játékát, ahol az nyer, aki nem a kihúzott számokat ikszelte A Lutrin 49 számból kell 10-et választani, majd pedig drukkolni, hogy ne szülessen találatunk. Minden sorsoláson 14 számot húznak ki a 49-ből. A játék újdonsága azonban nemcsak a szokásostól eltérő játékélményben rejlik, hanem abban is, hogy akár négy napig, négy sorsolás erejéig izgulhatunk számainkért. A hagyományos lottójátékoktól eltérően a Lutrinál akár naponta hozhatunk döntést, hogy kiszállunk-e az elért nyereménnyel, vagy kockáztatunk és továbbmegyünk egy magasabb lehetséges nyereményért, a 4. sorsolás végén akár a 400 millió forintért.

A Szerencsejáték Zrt. játékok és innováció igazgatója, Horváth Zoltán kiemelte: „Arra számítunk, hogy a Lutri nemcsak a meglévő játékosbázisunknak kínál izgalmas játékélményt, hanem olyan potenciális játékosokat is megszólít, akik eddig nem játszottak velünk. Hiszünk benne, hogy ezzel a termékkel nemcsak egy új játékot adunk az ügyfeleinknek, hanem egy új perspektívát is arra, hogyan lehet a klasszikus lottóélményt újraértelmezni. A Lutri ugyanis nemcsak az intenzívebb játékélmény iránti igényeknek felel meg, hanem kis játékossággal azt is megváltoztatja, ahogyan a nyerőszámokra nézünk.”

A sorsolások minden nap 23:30 és 23:59 között zajlanak hitelesített véletlenszám-generátor segítségével. A feladott szelvény azonnal játékba kerül, és részt vesz az aznapi sorsoláson (amennyiben az esti sorsolást megelőzően került megvásárlásra). Egy szelvény legfeljebb négy egymást követő napon – vagyis négy sorsoláson – keresztül érvényes, és a főnyeremény eléréséhez nem szabad eltalálni egyik nap sem a kihúzott számokat. Jó hír viszont, hogy nemcsak akkor nyerhetünk, ha minden számunk életben maradt, vannak kisebb összegű nyeremények arra az esetre is, ha néhány számunkat azért kihúzták.

„A mostani fejlesztés egy izgalmas innovációs folyamat újabb mérföldköve, amelyben a játékélményt a technológiai fejlődés és a játékosok változó elvárásai mentén gondoljuk újra. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a Lutri egy saját fejlesztés eredménye. Nem egy játékfejlesztő beszállító kínálta fel nekünk, nem egy másik lottótársaság kínálatából vettük át, hanem egy saját, zöld mezős innováció terméke. Fontos számunkra, hogy ne csupán kövessük a nemzetközi trendeket, hanem időnként mi magunk formáljuk azokat. Magyarországon először a Lutrival jelenik meg sorsolásos játékok esetében a cash out-hoz hasonló funkció, vagyis a kiszállás lehetősége, tehát a játékos nyereményét bármely sorsolás után felveheti, de dönthet úgy is, hogy a nagyobb összeg reményében kockáztat. Ez a megoldás nemcsak új szintre emeli az inverz játékélményt, hanem egy modernebb, rugalmasabb, és a játékosok döntési szabadságát előtérbe helyező játékmódot is teremt” – emelte ki Horváth Zoltán.

A Lutrin a kiszállás funkcióval a játékosok minden nap 23:30-ig élhetnek, vagyis addig kell döntést hozniuk arról, hogy játékban maradnak vagy felveszik a nyereményüket. Kiszállni internetes játék vagy Játékoskártyával vásárolt Lutri esetén a szerencsejatek.hu oldalon, míg Játékoskártya nélkül vásárolt játék esetében valamelyik értékesítőhelyen, a nyitvatartási időben van lehetősége a játékosoknak. A nyeremény összege attól is függ, hogy a játékosnak hány száma maradt bent és melyik sorsolást követően döntene a kiszállás mellett.