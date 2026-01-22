Nagyot változik az időjárás, de ónos eső azért jöhet

Általában erősen felhős vagy borult, helyenként tartósan párás, ködös időre számíthatunk, csütörtökön kisebb-nagyobb szakadozások előfordulhatnak a felhőzetben. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb hószállingózás, esetleg ónos szitálás, szitálás fordulhat elő.
A HungaroMet egy vármegyére sem adott ki figyelmeztetést ónos eső veszélye miatt.
Az Észak-Dunántúlon néhol élénk lökések kísérhetik a délkeleti szelet.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt -10 és -5 fok között változik, de helyenként ennél alacsonyabb értéket is mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön döntően fagypont körül, kevéssel az alatt alakul.