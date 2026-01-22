Nagyot változik az időjárás, de ónos eső azért jöhet

Hosszú évek óta kongatják a vészharangokat Kínában, hogy olyan demográfiai válság vár az országra, amilyennel Peking még soha nem nézett szembe. Sokan legyintettek erre, mondván, hogy egy 1,4 milliárdos társadalomban „nem számít” pár millió fős demográfiai visszaesés. A helyzet azonban ennél sokkal komorabb, mivel nagyon úgy tűnik, hogy egy kibontakozódó, súlyos demográfiai válság legelején jár az ország, ráadásul hiába minden próbálkozás, egyelőre nem is igazán látszódik a kiút. Könnyen lehet, hogy a 20. század hatalmas népesedési felfutását a feltörekvő nagyhatalom hamarosan „feléli”, ez pedig alaposan újrarendezi az erőviszonyokat a világban. Elemzésünkben annak járunk utána, hogyan juthatott eddig a világ egykor legnépesebb országa, és milyen kilátások várnak rá.