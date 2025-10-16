Közkedvelt fűszerrel van baj, vissza kell vinni a boltokba

A Böllér-Ker Kft. visszahívja az általa forgalmazott Oregánó morzsolt megnevezésű terméket, mert olívalevél-szennyeződés található benne - közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

A termékvisszahívás a Böllér-Ker Kft. által forgalmazott, Törökországból származó, többféle kiszerelésben elérhető, 2026. július 31. minőségmegőrzési idővel rendelkező termékeket érinti. A hatóság azt kérte, akinek van ilyen otthon, ne fogyassza el.

A termék fogyasztása élelmiszerbiztonsági kockázatot nem jelent

– közölte a hatóság, hozzátéve, hogy nyomon követi a vállalkozás intézkedéseit, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát.

Az érintett termékekről további információk itt találhatók.