2026. január 5. hétfő Simon
Nyitókép: Cavan Images/Getty Images

Ügyészségi vizsgálat a görög légi közlekedés leállása ügyében

Infostart / MTI

Vizsgálatot indít az athéni ügyészség annak tisztázására, hogy milyen műszaki probléma miatt állt le több órára a légi közlekedés egész Görögországban vasárnap – közölte hétfőn az Ert görög köztelevízió.

Hrísztosz Dímasz közlekedési miniszter biztosított afelől, hogy a görög repülőterekről induló, illetve oda érkező járatok biztonságát nem fenyegeti veszély.

Vasárnap reggel országszerte megbénult a légi közlekedés Görögországban, miután távközlési hiba lépett fel a légiforgalmi irányítás rendszereiben. A meghibásodás miatt minden érkező és induló járatot felfüggesztettek az ország repülőterein. A forgalom napközben újraindult, de jelentős késések alakultak ki. A görög polgári légiközlekedési hatóság (HCAA) arról tájékoztatott, hogy a probléma a görög légtér irányítását végző központok rádió- és kommunikációs rendszereit érintette, ami miatt a légiforgalmi irányítók nem tudtak egymással kommunikálni.

Pszarrosz Panagiotisz, a görög légi irányítók szakszervezetének elnöke azt mondta, „nagyon komoly” probléma lépett fel, és nehezményezte, hogy a görög repülőtereknek „elavult” a berendezése. Felidézte, hogy hasonló incidens már tavaly is előfordult, akkor az athéni repülőtér forgalmában okozott fennakadást műszaki hiba.

A koronavírus-járvány óta Görögországba minden évben egyre több turista utazik. Tavaly január és szeptember között 31,6 millióan utaztak be az országba, ami 4 százalékos emelkedést jelent az előző év hasonló időszakához képest.

