Már nagyon támad a hó, és ez csak az eleje – fotók, videó

2026. január 5. hétfő
A Kis-tubesi kilátó Pécs közelében 2026. január 5-én.
Nyitókép: MTI/Ruprech Judit

Infostart

Az M0-s autóút teljes szakaszán, az M2-es autóúton és az M51-es autóúton, az M7-es autópályán Tárnok térségében is az intenzív havazás lassítja a forgalmat. A fotók szépek, de a közlekedésben gondokat okoz a hó, például Pécs térségében, ahol a szép fényképek készültek.

Az országban sokfelé lassítja a közlekedést az intenzív havazás.

Az 1-es főúton is jelentős a forgalom, megnövekedett a menetidő.

Az M0-s autóút teljes szakaszán, az M2-es autóúton és az M51-es autóúton, az M7-es autópályán Tárnok térségében is az intenzív havazás lassítja a forgalmat – írja az Útinform.

Gödön készült a felvétel

Az önkormányzat járműve szórja a város utcáit.

Baleset történt az M5-ös autópályán, Budapest irányába, Szeged és Kiskunfélegyháza között. A 134-es km-nél sávzárásra és 8 km-t meghaladó torlódásra kell készülni!

MÁV-csoport: késések többfelé az autóbusz-közlekedésben

A télies útviszonyok miatt egyes autóbuszjáratok hosszabb menetidővel közlekednek Tolna és Baranya vármegye egyes területein, valamint a keleti országrész déli útjain – közölte a MÁV-csoport hétfő este a honlapján.

Azt írták, hogy Tolna vármegyében Szekszárd, Dombóvár és Bonyhád térségében, Baranyában pedig Pécs, Komló és Szigetvár térségében, valamint a Mecsek területén kell elsősorban késésekre, fennakadásokra számítani.

A rossz útviszonyok miatt egyes autóbuszok Baranya vármegyében nem érintik Magyarsarlós települést, Vas vármegyében pedig Narda (Kisnarda) autóbuszforduló megállót és Orfalu települést. Hevesben a gyöngyösi autóbuszállomásról induló buszjáratok csak a mátraházai autóbuszfordulóig közlekednek.

Az időjárási viszonyok várhatóan rosszabbodnak, így jelentősebb késésekre, fennakadásokra lehet számítani - figyelmeztettek a közleményben.

Pécs, 2026. január 5. A Misinatetõ a Kis-Tubes felõl fotózva 2026. január 5-én. MTI/Ruprech Judit
Pécs, 2026. január 5. A Misinatetõ a Kis-Tubes felõl fotózva. MTI/Ruprech Judit
Pécs, 2026. január 5. Kirándulók a Mecsekben Pécs közelében 2026. január 5-én. MTI/Ruprech Judit
Kirándulók a Mecsekben Pécs közelében 2026. január 5-én. MTI/Ruprech Judit
Pécs, 2026. január 5. Havas pad a Mecsekben Pécs közelében 2026. január 5-én. MTI/Ruprech Judit

Havas pad a Mecsekben Pécs közelében 2026. január 5-én. MTI/Ruprech Judit

