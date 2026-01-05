ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.03
usd:
327.65
bux:
113182.33
2026. január 5. hétfő Simon
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Aggodalmas fiatal nő egy élelmszerboltban.
Nyitókép: Getty Images/LordHenriVoton

Veszélyes élelmiszert hívtak vissza a boltokból

Infostart / MTI

Határérték feletti hisztamintartalom miatt visszahívta a forgalomból 60 grammos Szardellapaszta (Pasta di acciughe) termékét az Olaszbolt Kft., közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

Mint írták az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján az olasz Zarotti S.p.A. gyár hasonló márkanevű, 2026 július 24 minőségmegőrzési idővel rendelkező (tételszám: 24072026) tubusos szardellapasztájában határérték feletti hisztamintartalmat mutattak ki.

A termékből egy olasz nagykereskedőn keresztül Magyarországra is érkezett.

A hisztamin nagy mennyiségben történő bevitele egészségügyi kockázatot jelenthet, különösen az arra érzékeny személyek számára. Fogyasztása allergiaszerű tüneteket válthat ki, mint például bőrpír, viszketés, fejfájás, torokzsibbadás, szívdobogás vagy emésztőrendszeri panaszok - figyelmeztettek.

A hatóság arra kéri a fogyasztókat, hogy amennyiben a fenti azonosító adatokkal rendelkező terméket megvásárolták, azt ne fogyasszák el.

A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek megsemmisítését vagy elszállítását a hatóság nyomon követi.

Kezdőlap    Belföld    Veszélyes élelmiszert hívtak vissza a boltokból

élelmiszer

visszahívás

nemzeti kereskedelmi és fogyasztóvédelmi hatóság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ilyen különleges helikopterekkel fogták el a kommandósok a venezuelai elnököt – mutatjuk

Ilyen különleges helikopterekkel fogták el a kommandósok a venezuelai elnököt – mutatjuk

Az amerikai hadsereg 160. különleges műveleti repülőezrede 2026. január 3-án, Caracasban rendkívül kockázatos rajtaütést hajtott végre.
 

Rapid fokozatba kapcsolt a nemzetközi jog felbomlása – mondja Venezuela megtámadásáról a nemzetközi jogász

Éles belpolitikai vita robban ki Berlinben Venezueláról

Nagy Sándor Gyula az Arénában: Venezuelának átmeneti kormány kell, hogy majd választások lehessenek

Már nagyon támad a hó, és ez csak az eleje – fotók, videó

Már nagyon támad a hó, és ez csak az eleje – fotók, videó

Az M0-s autóút teljes szakaszán, az M2-es autóúton és az M51-es autóúton, az M7-es autópályán Tárnok térségében is az intenzív havazás lassítja a forgalmat. A fotók szépek, de a közlekedésben gondokat okoz a hó, például Pécs térségében, ahol a szép fényképek készültek.
 

Ónos eső és havazás: egyre rosszabb a helyzet

Káosz az utakon: balesetek és a havazás bénítja a közlekedést

Beindult az Operatív Törzs: a belügyminiszter a főnök

Vészhelyzet: a Terrorelhárítási Központ is felkészült

Nagyon durva napok jönnek, a szomszédban már baj van: megszólalt a minisztérium

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Maduro bilincsben: hol áll meg Donald Trump? Nagy Sándor Gyula, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.06. kedd, 18:00
Wagner Péter
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Drámai jelenet a magyar repülőtéren: elakadt egy gép, 176 utas rekedt a fővárosban

Drámai jelenet a magyar repülőtéren: elakadt egy gép, 176 utas rekedt a fővárosban

A Pegasus Airlines PC332 járatszámú Budapest-Isztambul járatának indítása közben a légitársaság Airbus A320 típusú repülőgépének főfutóművét a földi kiszolgáló vállalat repülőgép-vontatója letolta a szilárd burkolatról a fűbe, aminek következtében az elakadt - tájékoztatta az MTI-t hétfőn a Budapest Airport.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Váratlan fordulat: eltűnhet az egyik legnépszerűbb androidos csúcsmobil

Váratlan fordulat: eltűnhet az egyik legnépszerűbb androidos csúcsmobil

A döntés hátterében feltehetően a vártnál gyengébb értékesítési adatok állnak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Venezuela's Maduro tells US court 'I am still president' as he pleads not guilty to drugs charges

Venezuela's Maduro tells US court 'I am still president' as he pleads not guilty to drugs charges

Nicolás Maduro and his wife, seized by US forces on Saturday, will stay in a New York jail until their next hearing on 17 March.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 5. 20:04
A havazás miatt baleset történt a Liszt Ferenc Repülőtéren
2026. január 5. 19:35
Már nagyon támad a hó, és ez csak az eleje – fotók, videó
×
×
×
×