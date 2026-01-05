ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.64
usd:
329.09
bux:
116560.1
2026. január 7. szerda Attila, Ramóna
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Robert Fico szlovák miniszterelnök a kormány ellen beterjesztett bizalmatlansági indítvány vitáján a parlament pozsonyi üléstermében 2025. január 21-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Jakub Gavlák

Robert Fico szerint az Európai Unió nem használja ki külpolitikai erejét

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Az Európai Uniónak megvan a gazdasági és politikai ereje ahhoz, hogy fellépjen a nemzetközi jog megsértése ellen, mégsem él ezzel kellő határozottsággal – erről beszélt Robert Fico szlovák miniszterelnök egy közösségi oldalon közzétett videóban. A kormányfő szerint Szlovákia lehetőségei korlátozottak, egy kis ország legfeljebb világos és következetes álláspontot tud képviselni a nemzetközi porondon.

Robert Fico hangsúlyozta: az Európai Unió lakossága nagyobb, gazdasági ereje pedig jelentős, így – megfelelően kihasználva – erős és meghatározó hangja lehetne a világpolitikában. Egy határozottabb uniós külpolitika szerinte nemcsak a nemzetközi jog durva megsértéseit orvosolhatná, hanem megelőző, elrettentő hatással is bírna azokkal szemben, akik „kalandokra készülnek” a nemzetközi színtéren.

A szlovák miniszterelnök régóta szorgalmazza, hogy az EU önálló külpolitikát folytasson, és ne alá-fölérendeltségi viszonyban működjön az Egyesült Államokkal, hanem kölcsönösen előnyös együttműködésre törekedjen. Véleménye szerint az ukrajnai háború kezdete óta különösen jól látható, hogy az unió külpolitikáját gyengeség és indulatok jellemzik, miközben Oroszországgal szemben akár a végletekig is elmegy.

Fico bírálta azt is, hogy az EU-ban a nagy tagállamok nemzeti érdekei gyakran felülírják a közösség egészének érdekeit. Szerinte nem tolerálják az eltérő szuverén véleményeket, és ha egy országban „nem a megfelelő politikai erő” nyer választást, azonnal megkérdőjelezik az eredményt.

Úgy véli, az unió kettős mércét alkalmaz a csatlakozni kívánó országokkal szemben is.

A kormányfő ugyanakkor hangsúlyozta: mindent megtesz annak érdekében, hogy Szlovákia ne sodródjon bele semmilyen katonai konfliktusba. Mint mondta, a béke nem üres frázis, hanem a mindennapi munka és a kormányzás alapfeltétele. Béke nélkül szerinte sem a kormányprogram, sem az ország jövője nem valósítható meg.

Robert Fico elítélte az Egyesült Államok Venezuelával szembeni katonai fellépését, amelyet a nemzetközi jog megsértésének nevezett. Úgy látja, a nagyhatalmak ma azt tesznek, amit akarnak, miközben a nemzetközi jog szerepe gyakorlatilag kiüresedett. Az ENSZ-t fogatlannak nevezte, amely a Biztonsági Tanács reformja és jogköreinek megerősítése nélkül nem képes betölteni eredeti szerepét.

A miniszterelnök hangsúlyozta: Szlovákia számára a legésszerűbb út a „mind a négy égtáj felé” folytatott külpolitika. Szerinte nincs értelme egyetlen nagyhatalomhoz sem feltétel nélkül igazodni. A kis országok biztonságát egy többpólusú világ garantálhatja, amely a kölcsönös tiszteleten, a jó kapcsolatokon és a nemzetközi jog következetes betartásán alapul.

Robert Fico történelmi párhuzamot is vont: felidézte, hogy a második világháború is helyi konfliktusokkal indult, majd világméretű tragédiává vált. Véleménye szerint a jelenlegi nemzetközi helyzet hasonló veszélyeket hordoz, ezért – mint fogalmazott – most még hangosabban kell beszélni a béke fontosságáról.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Robert Fico szerint az Európai Unió nem használja ki külpolitikai erejét

eu

szlovákia

egyesült államok

robert fico

jogsértés

venezuela

nemzetközi jog

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Wagner Péter: az Egyesült Államoknak minden szövetségesével feszültebbé vált a viszonya

Wagner Péter: az Egyesült Államoknak minden szövetségesével feszültebbé vált a viszonya
Az Egyesült Államok grönlandi érdekeltségeiről, a szövetségeseivel való feszültebb viszonyról, a német katonák külföldi bevetésére vonatkozó szabályokban beállt jelentős fordulatról is beszélt Wagner Péter külpolitikai szakértő, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Wagner Péter a Venezuelában történtekről: olyan dolgokra kell felkészülnünk, amilyeneket még nem láttunk

Menekülni próbált a Maduro-házaspár, fájdalmas sérüléseket szenvedtek

Szakértő: ennyi hó már a téli guminak is sok, inkább a tömegközlekedést válasszuk

Szakértő: ennyi hó már a téli guminak is sok, inkább a tömegközlekedést válasszuk

A jövő héten még hidegebb lesz, ezért ehhez a lehűléshez alkalmazkodva kell kezelni a nyomást az abroncsokban, mert csak megfelelő nyomásérték alatt működik jól a gumi – mondta az InfoRádióban a Magyar Gumiabroncs Szövetség elnöke. Morenth Péter szerint nagyobb mennyiségű hó esetén már az sem vehető teljesen biztosra, hogy a téli abroncs megfelelő segítséget tud nyújtani.
 

Hétfőig ingyenes a közlekedés és parkolás – mutatjuk, hogy hol

Nincs elzárt település: jelentést adott az operatív törzs a hóhelyzetről

Mínuszok és hófúvás: bejelentést tett az áramcég

Hallatlan – Az M1-es külső sávjában töltik pihenőidejüket egyes kamionosok

Sokfelé 30 centinél is vastagabb a hó, de jön a harmadik hullám – itt vannak a részletek

Látványos videó: így vonul át a havazás második hulláma Magyarországon – már jön a harmadik

Látványos videó: így vonul át a havazás második hulláma Magyarországon – már jön a harmadik

 

Volt Magyarországon automatán jégtelenített út – ezért nincsenek már

Aggasztó a helyzet a Dunán, a komp is leállt Visegrádnál

Jégbombáktól retteghetnek most az autósok

A Tisza Párt felfüggeszti a kampányt

Kiderült, mikor rendelnek el iskolaszünetet a hideg miatt

Vése nevét most egy ország vésse be! – Hóadatok a csúcsokról

Máshogy kell most etetni, kuckóztatni is a háziállatokat

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.08. csütörtök, 18:00
Nagy István
agrárminiszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lecsaptak a szélsőségesek Berlinre: a második világháború óta nem látott káoszt okoztak

Lecsaptak a szélsőségesek Berlinre: a második világháború óta nem látott káoszt okoztak

Szerdán véget ért a második világháború utáni Berlin történetének leghosszabb áramszünete. A többnapos kimaradást egy szélsőbaloldali szervezet akciója okozta.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Jót tett a forintnak a venezuelai helyzet: nehéz elhinni, de tényleg ennyit ér most a magyar pénz

Jót tett a forintnak a venezuelai helyzet: nehéz elhinni, de tényleg ennyit ér most a magyar pénz

Az elmúlt napokban oldalazó mozgást mutatott a forint, a hét eleji enyhe erősödést azonban tegnap gyengülés követte.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US seizes Russian-flagged tanker in Atlantic as UK confirms it gave support to operation

US seizes Russian-flagged tanker in Atlantic as UK confirms it gave support to operation

The White House says the crew can be brought to the US for prosecution “if necessary” - Russia’s foreign ministry earlier said the US must not hamper their return.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 7. 15:34
Önfeljelentések a Beneš-dekrétumok kapcsán – A Felvidék nem fogja lenyelni a jogi változásokat
2026. január 7. 13:47
Andrej Babis: a béke kulcsa nem Európában, hanem Washingtonban van
×
×
×
×