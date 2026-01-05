Robert Fico szerint az Európai Unió nem használja ki külpolitikai erejét

Robert Fico hangsúlyozta: az Európai Unió lakossága nagyobb, gazdasági ereje pedig jelentős, így – megfelelően kihasználva – erős és meghatározó hangja lehetne a világpolitikában. Egy határozottabb uniós külpolitika szerinte nemcsak a nemzetközi jog durva megsértéseit orvosolhatná, hanem megelőző, elrettentő hatással is bírna azokkal szemben, akik „kalandokra készülnek” a nemzetközi színtéren.

A szlovák miniszterelnök régóta szorgalmazza, hogy az EU önálló külpolitikát folytasson, és ne alá-fölérendeltségi viszonyban működjön az Egyesült Államokkal, hanem kölcsönösen előnyös együttműködésre törekedjen. Véleménye szerint az ukrajnai háború kezdete óta különösen jól látható, hogy az unió külpolitikáját gyengeség és indulatok jellemzik, miközben Oroszországgal szemben akár a végletekig is elmegy.

Fico bírálta azt is, hogy az EU-ban a nagy tagállamok nemzeti érdekei gyakran felülírják a közösség egészének érdekeit. Szerinte nem tolerálják az eltérő szuverén véleményeket, és ha egy országban „nem a megfelelő politikai erő” nyer választást, azonnal megkérdőjelezik az eredményt.

Úgy véli, az unió kettős mércét alkalmaz a csatlakozni kívánó országokkal szemben is.

A kormányfő ugyanakkor hangsúlyozta: mindent megtesz annak érdekében, hogy Szlovákia ne sodródjon bele semmilyen katonai konfliktusba. Mint mondta, a béke nem üres frázis, hanem a mindennapi munka és a kormányzás alapfeltétele. Béke nélkül szerinte sem a kormányprogram, sem az ország jövője nem valósítható meg.

Robert Fico elítélte az Egyesült Államok Venezuelával szembeni katonai fellépését, amelyet a nemzetközi jog megsértésének nevezett. Úgy látja, a nagyhatalmak ma azt tesznek, amit akarnak, miközben a nemzetközi jog szerepe gyakorlatilag kiüresedett. Az ENSZ-t fogatlannak nevezte, amely a Biztonsági Tanács reformja és jogköreinek megerősítése nélkül nem képes betölteni eredeti szerepét.

A miniszterelnök hangsúlyozta: Szlovákia számára a legésszerűbb út a „mind a négy égtáj felé” folytatott külpolitika. Szerinte nincs értelme egyetlen nagyhatalomhoz sem feltétel nélkül igazodni. A kis országok biztonságát egy többpólusú világ garantálhatja, amely a kölcsönös tiszteleten, a jó kapcsolatokon és a nemzetközi jog következetes betartásán alapul.

Robert Fico történelmi párhuzamot is vont: felidézte, hogy a második világháború is helyi konfliktusokkal indult, majd világméretű tragédiává vált. Véleménye szerint a jelenlegi nemzetközi helyzet hasonló veszélyeket hordoz, ezért – mint fogalmazott – most még hangosabban kell beszélni a béke fontosságáról.