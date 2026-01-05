ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 5. hétfő
Nyitókép: Getty Images / Don Mason

Nagy rally a tőzsdén, akinek ilyen részvénye van, örülhet

Infostart

A venezuelai hírek hatására az európai tőzsdéken egyes részvények kilőttek.

A fokozódó geopolitikai feszültségek közepette emelkedtek a védelmi részvények az európai tőzsdéken, a Rheinmetall például közel 7 százalékot ugrott – írta meg a Portfolio.

A ma reggeli kereskedésben a nyitást követő percekben „nagyot mentek” különböző védelmi cégek papírjai, a legtöbbet a Rheinmetall emelkedett, de mint írják, a Leonardo, a Dassault Aviation, a BAE Systems, a Thales és a Safran árfolyama is több százalékot ment feljebb.

Mindeközben a hazai cégek közül a Rába jelentős, 9 százalékos részvényárfolyam-emelkedést könyvelhetett el. Ezt az is támogatja, hogy a 4iG ma reggel jelentette be, űripari és védelmi leányvállalata, a 4iG SDT együttműködési megállapodást kötött, melynek értelmében kizárólagos képviseleti és értékesítési jogokat szerez hazánkban a Tatra katonai és speciális járművekre, illetve a kapcsolódó megoldásokra.

Az együttműködés keretében a felek vizsgálják a Rába Járműipari Holding gyártási kapacitásaira támaszkodó magyarországi alkatrész- illetve járműgyártás lehetőségeit is

– emeli ki a cikk.

Hozzáteszik, a 4iG 4,4 százalékos emelkedést könyvelhetett ma el. A Portfolio korábban azt is megírta, hogy várhatóan még január elején a 4iG SDT többségi tulajdonába kerül a Rába. A felek hosszú távú célja, hogy a Rába a cseh Tatra közép-európai régiót kiszolgáló, Európában második legnagyobb gyártási és fejlesztési központjává váljon.

