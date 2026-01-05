Emléktábla Krasznahorkai László szülői házánál, de van egy kis gond

Az író 72. születésnapján testvére, Krasznahorkai Géza, a helyi Mogyoróssy János Városi Könyvtár nyugalmazott igazgatója és Görgényi Erő polgármester avatta fel a mészkő táblát, amelyet az önkormányzat állíttatott a háznál, ahol Krasznahorkai László gyermekéveit és ifjúkorát töltötte 1954 és 1972 között.

Szákné Bajnai Zsuzsanna közművelődési-kulturális ügyintéző a rendezvényen elmondta, hogy az emléktábával fejet hajtanak a magyar és a világirodalom számára is maradandó értéket teremtő életmű előtt is.

Mint fogalmazott, a Szent Miklós park 1. szám alatt álló ház nemcsak egy helyszín, hanem egy tér is, ahol formálódott az író látásmódja. Itt szívta magába azt a gyulai atmoszférát, amely hozzájárult különleges írói világának kialakításához.

A polgármesteri hivatal munkatársa közölte, hogy az emléktáblával jelképesen szerettek volna visszaadni valamit Krasznahorkai Lászlónak, amit ő is adott a városnak: büszkeséget.

A tábla egyúttal jelzi, egy kisvárosból is indulhatnak nagy dolgok, a tehetség és a kitartás utat tör magának - húzta alá.

A rendezvényen levetítettek egy részletet A báró hazatér című, Breier Ádám által rendezett 2018-as portérfilmből, amelyben az író a szülői házról mesél, egyúttal megmutatja, hogyan mászott át régen is a kerítésen.

A filmrészlet szerint "megrendítő volt visszatérni" a házba, ahol apja nemcsak rózsákat termesztett, hanem keresztezett is, "volt neki fekete is". Krasznahorkai László a filmben elárulta: a virágokat mindig dicsérni kellett, ezért is utálja a kertészkedést és a rózsákat is.

Krasznahorkai László egykori szülői háza az 1801-es nagy tűzvész után, id. Cziegler Antal uradalmi építész tervei alapján, copf stílusban épült. Híres lakója volt Szombathelyi Antal alispán (1802-1862), akit az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején Kossuth Lajos nevezett ki Békés vármegye kormánybiztosává. A műemléki védettség alatt álló épületben mintegy két és fél évvel ezelőtt gyermek játszóházat alakítottak ki.

Krasznahorkai László a szülőházával szemközti 1. sz. általános iskolában, majd az Erkel Ferenc Gimnázium latin szakán végezte tanulmányait Gyulán. Utóbbiban december közepén róla nevezték el az iskolai könyvtárat.

Az író tiszteletére Gyulán tavaly decemberben Nobel-hetet rendeztek, amelyen egyebek mellett egy utcakiállításon mutatták be a magyar származású vagy magyar kötődésű Nobel-díjasokat; helyiek felolvasták legújabb, A magyar nemzet biztonsága című könyvét; workshopot tartottak az író gyermek- és ifjúkorának gyulai világáról történész szemmel; vetélkedőt szerveztek iskolásoknak; és több, művei alapján készült filmet is levetítettek. A Szent Miklós parkban, a szülőháza előtt pedig a gyulai képviselő-testület tagjai fát ültettek.

Krasznahorkai Géza, Krasznahorkai László testvére, a helyi Mogyoróssy János Városi Könyvtár nyugalmazott igazgatója (b) és Görgényi Erõ polgármester az emléktábla avatásán Krasznahorkai László szülõi házánál a Nobel-díjas író születésnapján Gyulán 2026. január 5-én. MTI/Oláh Tamás