2026. január 5. hétfő Simon
Ukrajna Venezuela
Emléktábla Krasznahorkai László szülõi házánál, amelyet a Nobel-díjas író születésnapján avattak fel Gyulán 2026. január 5-én.
Nyitókép: MTI/Oláh Tamás

Emléktábla Krasznahorkai László szülői házánál, de van egy kis gond

Infostart / MTI

Krasznahorkai László szülői házánál a Nobel-díjas író születésnapján emléktáblát avattak Gyulán. Örömteli a hír, egy apró észrevétel lehet csupán: egy határozott névelő lemaradt a tábláról.

Az író 72. születésnapján testvére, Krasznahorkai Géza, a helyi Mogyoróssy János Városi Könyvtár nyugalmazott igazgatója és Görgényi Erő polgármester avatta fel a mészkő táblát, amelyet az önkormányzat állíttatott a háznál, ahol Krasznahorkai László gyermekéveit és ifjúkorát töltötte 1954 és 1972 között.

Szákné Bajnai Zsuzsanna közművelődési-kulturális ügyintéző a rendezvényen elmondta, hogy az emléktábával fejet hajtanak a magyar és a világirodalom számára is maradandó értéket teremtő életmű előtt is.

Mint fogalmazott, a Szent Miklós park 1. szám alatt álló ház nemcsak egy helyszín, hanem egy tér is, ahol formálódott az író látásmódja. Itt szívta magába azt a gyulai atmoszférát, amely hozzájárult különleges írói világának kialakításához.

A polgármesteri hivatal munkatársa közölte, hogy az emléktáblával jelképesen szerettek volna visszaadni valamit Krasznahorkai Lászlónak, amit ő is adott a városnak: büszkeséget.

A tábla egyúttal jelzi, egy kisvárosból is indulhatnak nagy dolgok, a tehetség és a kitartás utat tör magának - húzta alá.

A rendezvényen levetítettek egy részletet A báró hazatér című, Breier Ádám által rendezett 2018-as portérfilmből, amelyben az író a szülői házról mesél, egyúttal megmutatja, hogyan mászott át régen is a kerítésen.

A filmrészlet szerint "megrendítő volt visszatérni" a házba, ahol apja nemcsak rózsákat termesztett, hanem keresztezett is, "volt neki fekete is". Krasznahorkai László a filmben elárulta: a virágokat mindig dicsérni kellett, ezért is utálja a kertészkedést és a rózsákat is.

Krasznahorkai László egykori szülői háza az 1801-es nagy tűzvész után, id. Cziegler Antal uradalmi építész tervei alapján, copf stílusban épült. Híres lakója volt Szombathelyi Antal alispán (1802-1862), akit az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején Kossuth Lajos nevezett ki Békés vármegye kormánybiztosává. A műemléki védettség alatt álló épületben mintegy két és fél évvel ezelőtt gyermek játszóházat alakítottak ki.

Krasznahorkai László a szülőházával szemközti 1. sz. általános iskolában, majd az Erkel Ferenc Gimnázium latin szakán végezte tanulmányait Gyulán. Utóbbiban december közepén róla nevezték el az iskolai könyvtárat.

Az író tiszteletére Gyulán tavaly decemberben Nobel-hetet rendeztek, amelyen egyebek mellett egy utcakiállításon mutatták be a magyar származású vagy magyar kötődésű Nobel-díjasokat; helyiek felolvasták legújabb, A magyar nemzet biztonsága című könyvét; workshopot tartottak az író gyermek- és ifjúkorának gyulai világáról történész szemmel; vetélkedőt szerveztek iskolásoknak; és több, művei alapján készült filmet is levetítettek. A Szent Miklós parkban, a szülőháza előtt pedig a gyulai képviselő-testület tagjai fát ültettek.

Gyula, 2026. január 5. Krasznahorkai Géza, Krasznahorkai László testvére, a helyi Mogyoróssy János Városi Könyvtár nyugalmazott igazgatója (b) és Görgényi Erõ polgármester az emléktábla avatásán Krasznahorkai László szülõi házánál a Nobel-díjas író születésnapján Gyulán 2026. január 5-én. MTI/Oláh Tamás
Krasznahorkai Géza, Krasznahorkai László testvére, a helyi Mogyoróssy János Városi Könyvtár nyugalmazott igazgatója (b) és Görgényi Erõ polgármester az emléktábla avatásán Krasznahorkai László szülõi házánál a Nobel-díjas író születésnapján Gyulán 2026. január 5-én. MTI/Oláh Tamás
Gyula, 2026. január 5. Görgényi Erõ polgármester az emléktábla avatásán Krasznahorkai László szülõi házánál a Nobel-díjas író születésnapján Gyulán 2026. január 5-én. MTI/Oláh Tamás
Görgényi Erõ polgármester az emléktábla avatásán Krasznahorkai László szülõi házánál a Nobel-díjas író születésnapján Gyulán 2026. január 5-én. MTI/Oláh Tamás

A figyelmetlen közlekedés és a KRESZ-szabályok megszegése miatt 2025-ben csaknem 60 vasúti átjárós baleset történt Magyarországon. Váczi Viktor, a MÁV-csoport szóvivője az InfoRádióban elmondta: több csatornán igyekeznek felhívni az utasok és a közlekedők figyelmét arra, hogy a vasúti átjáró egy olyan veszélyes pont, ahol csak a megfelelő szabályok betartásával szabad közlekedni, átkelni.
Az M0-s autóút teljes szakaszán, az M2-es autóúton és az M51-es autóúton, az M7-es autópályán Tárnok térségében is az intenzív havazás lassítja a forgalmat. A fotók szépek, de a közlekedésben gondokat okoz a hó, például Pécs térségében, ahol a szép fényképek készültek.
 

A venezuelai hírekre figyel ma a világ, miután a hétvégén az Egyesült Államok átvette az irányítást az ország felett. Az ázsiai részvénypiacok közül több történelmi csúcsra ment a védelmi részvények vezetésével a geopolitikai feszültségek erősödése közepette, Európában is pluszokkal indult a hét, a DAX, a FTSE és a Stoxx 600 új csúcsra emelkedett. Jól teljesítenek az európai védelmi cégek és az amerikai olajóriások, a magyar piacon pedig a 4iG és a Rába volt izgalmas ma, amit hír is támogatott. Mindeközben a nemesfémek is lendületet kaptak, különösen az ezüst szárnyalt a mai kereskedésben.

Egy friss közvélemény-kutatás szerint az ukránok elsöprő többsége csak a háborút lezáró békemegállapodás után tartja időszerűnek a választásokat.

Nicolás Maduro and his wife, seized by US forces on Saturday, will stay in a New York jail until their next hearing on 17 March.

