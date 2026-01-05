Fájdalmas tragédiák, figyelmetlen gépjárművezetők – 19-en haltak meg tavaly a vasúti átjárókban

2025-ben a MÁV országos hálózatában összesen 57 baleset történt vasúti átjárókban, amelyekben 19-en vesztették életüket. Négy esetben súlyosan, 12-ben pedig könnyebben sérültek meg az áldozatok, további 27 baleset pedig anyagi kárral is járt. A MÁV-csoport szóvivője az InfoRádióban elmondta: sajnos már az új évben, január elsején is történt egy nagy tragédia. Sátoraljaújhelynél négy ember halt meg, amikor egy személyautó ütközött egy vonattal a működő fénysorompóban.

Váczi Viktor közölte: a vasúti átjáróknál a balesetek kiváltó oka a legtöbb esetben a figyelmetlen közlekedés és a KRESZ be nem tartása, ami autósok, kerékpárosok, gyalogosok részéről is megnyilvánul bizonyos esetekben. Figyelmeztetett, hogy mindig a KRESZ szabályainak megfelelően kell megközelíteni a peront vagy az állomást, illetve ugyanez vonatkozik a vasúti átjárókon való átkelésre is. Ennek megfelelően

ha a fénysorompó piros vagy ha a sorompórudak le vannak engedve, akkor semmilyen körülmények között nem szabad átkelni az adott vasúti átjárón.

Minden más esetben is csak kellő körültekintés után javasolt az átkelés, tehát körül kell néznie mind a járművezetőknek, mind a gyalogosoknak. Váczi Viktor külön felhívta a gyalogosok figyelmét arra, hogy a vasúti átjáróhoz érve vegyék ki a fülükből a fülhallgatót, illetve olyankor ne a mobiltelefonjukat nézegessék, hanem mindig körültekintően kezdjék meg az áthaladást.

Az elmúlt 17 évben nem történt a vasút hibájából halálos kimenetelű baleset, a vasúti átjárók védelme minden esetben megfelel a hatósági előírásoknak. A MÁV felhívása szerint a balesetek nemcsak fizikai, hanem lelki traumát is okoznak: a túlélő sérültek és az áldozatok hozzátartozói mellett a mozdonyvezetők és más vasutasok is érintettek lehetnek. A MÁV minden érintett munkatárs számára biztosít lelki támogatást, bár néhányan a trauma miatt pályát is váltottak.

A MÁV a balesetek megelőzése érdekében 2022-ben indította el az Érj haza biztonságban! elnevezésű kampányát. A vasúttársaság azóta számos fórumon, csatornán igyekszik felhívni az utasok és a közlekedők figyelmét arra, hogy a vasúti átjáró egy olyan veszélyes pont, ahol csak a megfelelő szabályok betartásával szabad közlekedni, átkelni. A vasúttársaság a rendőrséggel is folyamatosan együttműködik, és egyre több helyszínen figyelmezteti a közlekedőket a szabályok betartására.