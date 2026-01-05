ARÉNA - PODCASTOK
Autóbusz közlekedik a behavazott Budapesten, Gazdagréten, 2006 január 5-én.
Nyitókép: Infostart

Éjfélkor is havazott, izgalmas lesz a reggelünk – fotók

Infostart

Az ország szinte teljes területén intenzíven havazik hétfőn éjjel, az érintett területeken a látási viszonyok korlátozottak, amely a forgalom jelentős lassulásával jár – olvasható az Útinform honlapján. Az Infostart fényképei Gazdagréten és annak környékén készültek. Késő este az autóbuszok gond nélkül közlekedtek a Gazdagrét felső részén, ahol a kissé meredek Rétköz utca időnként próbára teszi a közösségi közlekedést.

Az utak burkolata latyakos, hókásás, helyenként havas, kivételt képeznek a délkeleti Csongrád-Csanád és Békés vármegyék, ahol vizes, sónedves.

Az M0-s autóút keleti szektorán, Gyál térségében az M5-ös autópálya irányába, a 34-es kilométernél keresztbe fordult egy kamion, mellette csak egy szűk sávon tudnak araszolni a járművek.

Az M1-es autópályán, a Szárliget és a Tata közötti szakaszon, Hegyeshalom irányába az erős havazás és a szokottnál erősebb tranzitforgalom miatt szakaszos lassulás, torlódás tapasztalható.

Az M5-ös autópályán, a Röszke felé vezető oldalon, Örkény térségében az 54-es kilométernél egy kamion az árokba hajtott. A műszaki mentés miatt a külső és a leálló sávot lezárták.

Az M6-os autópályán, Tengelic térségében, a Budapest felé vezető oldalon baleset történt. A 123-as kilométernél az érintett oldalt lezárták.

Az M1-es autópályán Hegyeshalom és Komárom között, az M3-ason Hatvan és Miskolc között, az M7-esen Nagykanizsa térségében, az M30-as autópályán, az M44-es és az M4-es is, valamint az M0-s, az M85-ös és az M86-os autóutak szakaszain latyakos, hókásás a burkolat. Az M5-ös, az M6-os teljes vonalán és a többi autópálya szakaszon sónedves a burkolat.

Fotó: Infostart
Fotó: Infostart
Fotó: Infostart
Fotó: Infostart
Fotó: Infostart
Fotó: Infostart
Fotó: Infostart
Fotó: Infostart

Éjfélkor is havazott, izgalmas lesz a reggelünk – fotók
Az ország szinte teljes területén intenzíven havazik hétfőn éjjel, az érintett területeken a látási viszonyok korlátozottak, amely a forgalom jelentős lassulásával jár – olvasható az Útinform honlapján. Az Infostart fényképei Gazdagréten és annak környékén készültek. Késő este az autóbuszok gond nélkül közlekedtek a Gazdagrét felső részén, ahol a kissé meredek Rétköz utca időnként próbára teszi a közösségi közlekedést.
 

A havazás miatt elakadás történt a Liszt Ferenc Repülőtéren

Már nagyon támad a hó, és ez csak az eleje – fotók, videó

Ónos eső és havazás: egyre rosszabb a helyzet

Káosz az utakon: balesetek és a havazás bénítja a közlekedést

Vészhelyzet: a Terrorelhárítási Központ is felkészült

Nagyon durva napok jönnek, a szomszédban már baj van: megszólalt a minisztérium

