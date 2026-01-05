ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.06
usd:
327.53
bux:
113182.33
2026. január 5. hétfő Simon
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Budapest, 2025. november 18.A képviselők szavaznak az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. november 18-án.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Hamarosan 180 ezer forintos emelést kaphatnak az országgyűlési képviselők

Infostart

Ugyan a hivatalos KSH- kimutatás, ami alapján a képviselők tiszteletdíja emelkedik, még nem jelent meg, de előzetes kalkulációt már most is viszonylag nagy pontossággal lehet végezni.

Márciustól 180 ezer forinttal emelkedhet meg az országgyűlési képviselők tiszteletdíja – írja a hvg.hu. A lap emlékeztet rá, hogy a kormány még 2018-ban döntött arról, hogy a képviselők alapfizetését az előző évi bruttó átlagbérhez kötik, így azóta nem is kell minden évben új jogszabályt elfogadni a politikusok béremeléséhez.

A hivatalos KSH-kimutatás csak február végére várható, a számítás előre is elvégezhető, pár ezer forintos hibahatárral.

Mivel a törvény szerint a képviselői alapfizetés az előző évi bruttó átlagbér háromszorosának megfelelő összeg, a tavalyi 727 ezer forinttal számolva nagyjából 2,18 millió forintot vihetnek majd haza a honatyák márciustól.

Ez az összeg 2025-ben kicsivel több mint 2 millió forint volt. A 2,18 millió forintos tiszteletdíj viszont csak az alapfizetés, ezt azok kapják, akiknek nincsen semmilyen plusz tisztsége, bizottságit tagsága. Ha ugyanis valaki például tagja az egyik parlamenti bizottságnak is, akkor már az alapbér 1,2 szerese, azaz 2,6 millió forint jár neki, míg ha frakcióvezető, akkor kétszeres juttatást (4,36 millió forintot) vihet haza, tették hozzá.

A lap külön kiemeli Kövér László házelnököt, aki a képviselői alapbér 2,7-szeresét kapja meg havonta. Így 5,89 milliót kaphat majd márciustól. Ez több mint 480 ezer forintos fizetésemelést jelentene.

Sulyok Tamás köztársasági elnök fizetése pedig csaknem félmillió forinttal emelkedhet, neki a házelnöki bér 1,1-szerese, azaz 6,48 millió forint jár majd.

Orbán Viktor miniszterelnök tiszteletdíjával is foglalkozik a lap, az ő fizetésének növekedése attól is függ, hogy áprilisban kormányon marad-e a Fidesz, ugyanis a miniszterelnöki bér júliustól júliusig érvényes, azaz az arra vonatkozó növekedést csak akkor veheti kézhez, ha továbbra is kormányfő marad. A miniszterelnöki pozícióért a házelnökével azonos juttatás jár, azaz 5,89 millió forint a havi összeg, ami kiegészül a képviselői alapbérrel, 2,18 millió forinttal.

A miniszterek szintén csak júliustól számíthatnak emelésre, azaz csak abban az esetben, ha az új kormánynak is tagjai lesznek.

Kezdőlap    Belföld    Hamarosan 180 ezer forintos emelést kaphatnak az országgyűlési képviselők

parlament

országgyűlés

fizetésemelés

emelés

tiszteletdíj

március

képviselők

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Fájdalmas tragédiák, figyelmetlen gépjárművezetők – 19-en haltak meg tavaly a vasúti átjárókban

Fájdalmas tragédiák, figyelmetlen gépjárművezetők – 19-en haltak meg tavaly a vasúti átjárókban

A figyelmetlen közlekedés és a KRESZ-szabályok megszegése miatt 2025-ben csaknem 60 vasúti átjárós baleset történt Magyarországon. Váczi Viktor, a MÁV-csoport szóvivője az InfoRádióban elmondta: több csatornán igyekeznek felhívni az utasok és a közlekedők figyelmét arra, hogy a vasúti átjáró egy olyan veszélyes pont, ahol csak a megfelelő szabályok betartásával szabad közlekedni, átkelni.
Már nagyon támad a hó, és ez csak az eleje – fotók, videó

Már nagyon támad a hó, és ez csak az eleje – fotók, videó

Az M0-s autóút teljes szakaszán, az M2-es autóúton és az M51-es autóúton, az M7-es autópályán Tárnok térségében is az intenzív havazás lassítja a forgalmat. A fotók szépek, de a közlekedésben gondokat okoz a hó, például Pécs térségében, ahol a szép fényképek készültek.
 

A havazás miatt baleset történt a Liszt Ferenc Repülőtéren

Ónos eső és havazás: egyre rosszabb a helyzet

Káosz az utakon: balesetek és a havazás bénítja a közlekedést

Beindult az Operatív Törzs: a belügyminiszter a főnök

Vészhelyzet: a Terrorelhárítási Központ is felkészült

Nagyon durva napok jönnek, a szomszédban már baj van: megszólalt a minisztérium

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Maduro bilincsben: hol áll meg Donald Trump? Nagy Sándor Gyula, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.06. kedd, 18:00
Wagner Péter
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Átvette Venezuela irányítását az Egyesült Államok - Mi történik a tőzsdéken?

Átvette Venezuela irányítását az Egyesült Államok - Mi történik a tőzsdéken?

A venezuelai hírekre figyel ma a világ, miután a hétvégén az Egyesült Államok átvette az irányítást az ország felett. Az ázsiai részvénypiacok közül több történelmi csúcsra ment a védelmi részvények vezetésével a geopolitikai feszültségek erősödése közepette, Európában is pluszokkal indult a hét, a DAX, a FTSE és a Stoxx 600 új csúcsra emelkedett. Jól teljesítenek az európai védelmi cégek és az amerikai olajóriások, a magyar piacon pedig a 4iG és a Rába volt izgalmas ma, amit hír is támogatott. Mindeközben a nemesfémek is lendületet kaptak, különösen az ezüst szárnyalt a mai kereskedésben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyértelmű üzenetet küldött Ukrajna: ekkor lehet dönteni Zelenszkij sorsáról

Egyértelmű üzenetet küldött Ukrajna: ekkor lehet dönteni Zelenszkij sorsáról

Egy friss közvélemény-kutatás szerint az ukránok elsöprő többsége csak a háborút lezáró békemegállapodás után tartja időszerűnek a választásokat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Venezuela's Maduro tells US court 'I am still president' as he pleads not guilty to drugs charges

Venezuela's Maduro tells US court 'I am still president' as he pleads not guilty to drugs charges

Nicolás Maduro and his wife, seized by US forces on Saturday, will stay in a New York jail until their next hearing on 17 March.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 5. 20:49
Emléktábla Krasznahorkai László szülői házánál, de van egy kis gond
2026. január 5. 20:25
Fájdalmas tragédiák, figyelmetlen gépjárművezetők – 19-en haltak meg tavaly a vasúti átjárókban
×
×
×
×