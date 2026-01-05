Hamarosan 180 ezer forintos emelést kaphatnak az országgyűlési képviselők

Márciustól 180 ezer forinttal emelkedhet meg az országgyűlési képviselők tiszteletdíja – írja a hvg.hu. A lap emlékeztet rá, hogy a kormány még 2018-ban döntött arról, hogy a képviselők alapfizetését az előző évi bruttó átlagbérhez kötik, így azóta nem is kell minden évben új jogszabályt elfogadni a politikusok béremeléséhez.

A hivatalos KSH-kimutatás csak február végére várható, a számítás előre is elvégezhető, pár ezer forintos hibahatárral.

Mivel a törvény szerint a képviselői alapfizetés az előző évi bruttó átlagbér háromszorosának megfelelő összeg, a tavalyi 727 ezer forinttal számolva nagyjából 2,18 millió forintot vihetnek majd haza a honatyák márciustól.

Ez az összeg 2025-ben kicsivel több mint 2 millió forint volt. A 2,18 millió forintos tiszteletdíj viszont csak az alapfizetés, ezt azok kapják, akiknek nincsen semmilyen plusz tisztsége, bizottságit tagsága. Ha ugyanis valaki például tagja az egyik parlamenti bizottságnak is, akkor már az alapbér 1,2 szerese, azaz 2,6 millió forint jár neki, míg ha frakcióvezető, akkor kétszeres juttatást (4,36 millió forintot) vihet haza, tették hozzá.

A lap külön kiemeli Kövér László házelnököt, aki a képviselői alapbér 2,7-szeresét kapja meg havonta. Így 5,89 milliót kaphat majd márciustól. Ez több mint 480 ezer forintos fizetésemelést jelentene.

Sulyok Tamás köztársasági elnök fizetése pedig csaknem félmillió forinttal emelkedhet, neki a házelnöki bér 1,1-szerese, azaz 6,48 millió forint jár majd.

Orbán Viktor miniszterelnök tiszteletdíjával is foglalkozik a lap, az ő fizetésének növekedése attól is függ, hogy áprilisban kormányon marad-e a Fidesz, ugyanis a miniszterelnöki bér júliustól júliusig érvényes, azaz az arra vonatkozó növekedést csak akkor veheti kézhez, ha továbbra is kormányfő marad. A miniszterelnöki pozícióért a házelnökével azonos juttatás jár, azaz 5,89 millió forint a havi összeg, ami kiegészül a képviselői alapbérrel, 2,18 millió forinttal.

A miniszterek szintén csak júliustól számíthatnak emelésre, azaz csak abban az esetben, ha az új kormánynak is tagjai lesznek.