Megszentelték a Tiszát – fotók

2025 a forint éve is volt a piacon, a magyar deviza hosszú évek óta nem látott teljesítményt mutatott az euróval és a dollárral szemben is. Idén a tavasszal esedékes választások határozhatják meg elsősorban a hangulatot a magyar deviza piacán, az év végén már látszottak annak a jelei, hogy fokozódnak a feszültségek.