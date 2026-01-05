Megszentelték a Tiszát – fotók

Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Főegyházmegye érsek-metropolitája a szolnoki Tisza-parton a Sólyapályánál megszentelte a folyó vizét vízkereszt alkalmából 2026. január 5-én.
Elhunyt Kiss Benedek
Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Főegyházmegye érsek-metropolitája a szolnoki Tisza-parton a Sólyapályánál megszentelte a folyó vizét vízkereszt alkalmából 2026. január 5-én.
2025 a forint éve is volt a piacon, a magyar deviza hosszú évek óta nem látott teljesítményt mutatott az euróval és a dollárral szemben is. Idén a tavasszal esedékes választások határozhatják meg elsősorban a hangulatot a magyar deviza piacán, az év végén már látszottak annak a jelei, hogy fokozódnak a feszültségek.
Hétfő délután több térségben is nehezíti a közúti és a vasúti közlekedést az intenzív havazás.
The deposed president and First Lady Cilia Flores were taken from Caracas on Saturday in a US military operation.