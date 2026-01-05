ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 5. hétfő
Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Fõegyházmegye érsek-metropolitája megszenteli a Tisza vizét vízkereszt alkalmából a szolnoki Sólyapályánál 2026. január 5-én.
Nyitókép: MTI/Mészáros János

Megszentelték a Tiszát – fotók

Infostart / MTI

A szolnoki Tisza-parton megszentelték a folyó vizét vízkereszt alkalmából 2026. január 5-én.

Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Főegyházmegye érsek-metropolitája a szolnoki Tisza-parton a Sólyapályánál megszentelte a folyó vizét vízkereszt alkalmából 2026. január 5-én.

Szolnok, 2026. január 5. Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Fõegyházmegye érsek-metropolitája (k) érkezik kíséretével a szolnoki Tisza-parton a Sólyapályához, ahol megszenteli a folyó vizét vízkereszt alkalmából 2026. január 5-én. MTI/Mészáros János
Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Fõegyházmegye érsek-metropolitája (k) érkezik kíséretével a szolnoki Tisza-partra 2026. január 5-én. MTI/Mészáros János
Szolnok, 2026. január 5. Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Fõegyházmegye érsek-metropolitája (balról, szemben b6) a Tisza vizének megszentelésén vízkereszt alkalmából a szolnoki Sólyapályánál 2026. január 5-én. MTI/Mészáros János
Szolnok, 2026. január 5. MTI/Mészáros János

inforadio
ARÉNA
2026.01.06. kedd, 18:00
Wagner Péter
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője
Hullámvasúton a forint - Hogy kezdi az évet a magyar deviza?

Hullámvasúton a forint - Hogy kezdi az évet a magyar deviza?

2025 a forint éve is volt a piacon, a magyar deviza hosszú évek óta nem látott teljesítményt mutatott az euróval és a dollárral szemben is. Idén a tavasszal esedékes választások határozhatják meg elsősorban a hangulatot a magyar deviza piacán, az év végén már látszottak annak a jelei, hogy fokozódnak a feszültségek.

Közlekedési káosz Magyarországon: havazás és balesetek lassítják a forgalmat

Közlekedési káosz Magyarországon: havazás és balesetek lassítják a forgalmat

Hétfő délután több térségben is nehezíti a közúti és a vasúti közlekedést az intenzív havazás.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Venezuela's Maduro tells US court 'I am still president' as he pleads not guilty to drugs charges

Venezuela's Maduro tells US court 'I am still president' as he pleads not guilty to drugs charges

The deposed president and First Lady Cilia Flores were taken from Caracas on Saturday in a US military operation.

