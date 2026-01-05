ARÉNA - PODCASTOK
Orbán Viktor elmondta, mi lesz idén a legfontosabb – a nap hírei

Infostart

Az energia kérdése lesz a legfontosabb idén Orbán Viktor szerint. Operatív törzs koordinálja a rendkívüli időjárás elleni védekezést. Donald Trump szerint az Egyesült Államoknak nemzetbiztonsági szempontból szüksége lenne Grönlandra.

Az energia kérdése lesz a legfontosabb idén – jelentette ki nemzetközi sajtótájékoztatóján a miniszterelnök, aki szerint a világ 2025-ben lezárt egy korszakot, 2026-ban pedig a nemzetek korába lépett. Orbán Viktor úgy látja: a következő 10 évben az energiabiztonság és az ellátási láncok erősítése határozza meg a versenyképességet. Hozzátette: a brüsszeli gáz- és olajipari szabályozások rombolóak, ezért jogi úton tiltakozik a 2027-től esedékes előírások ellen.

Orbán Viktor előbb meg akarja érteni, hogy a Szlovákiában az év végén elfogadott jogszabály változtat-e az eddigi helyzeten, utána egyeztetni fog a szlovák miniszterelnökkel. A miniszterelnök erről évindító sajtótájékoztatóján beszélt. Magyar Péter viszont közölte: a Tisza párt kormányra jutása esetén ultimátumot adna Szlovákiának, hogy vonja vissza a magyarokat és szlovákokat egyaránt hátrányosan érintő törvényt.

A hónap végén bemutatja programját, valamint a külügyi és a gazdaságfejlesztési területért felelős szakembereket a Tisza – közölte Magyar Péter pártelnök. Megerősítette, hogy választási győzelmük esetén önálló minisztériumot kap egyebek mellett az oktatás, az egészségügy is.

A műtéti várólistán lévők átlagos száma emelkedik, de a várakozási idő sok esetben csökken – írja a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adatai alapján a Pénzcentrum. A legtöbbet - több mint egy évet - a szaruhártya műtétekre kell várniuk a betegeknek.

Lazít a kormány a kamatmentes céges hitel feltételein. A Portfolio a változtatások közül kiemeli, hogy az igényelhető kölcsönösszeg felső határa 20 millió forintról 50 millió forintra emelkedik, érdemi likviditási segítséget nyújtva a vállalkozások számára.

Januártól jelentősen bővültek a Magyar Honvédség illetményen kívüli juttatásai – közölte a honvédelmi miniszter. A szolgálati helyre történő utazás költségtérítése nettó 100 százalékra emelkedett, a gépjárművel való közlekedés térítése kilométerenként 30 forintra nőtt, és a vármegye- valamint országbérlet elszámolása is lehetővé vált.

Operatív törzs koordinálja a rendkívüli időjárás elleni védekezést. A testületet a belügyminiszter vezeti, tagja a kormányfő nemzetbiztonsági főtanácsadója, több minisztérium, valamint a honvédség, a HungaroMET, az ORFK, a katasztrófavédelem, a Terrorelhárítási Központ, a Kórházi Főigazgatóság, a Mentőszolgálat, a Magyar Közút és a MÁV-Volán csoport vezető munkatársai.

Horvátországban és Szerbiában már közlekedési gondokat okoz a hó. Horvátország belső területein havazás, a hegyvidékeken vastag hótakaró, a tengermelléken pedig kiadós eső és viharos szél várható. Szerbiában helyenként 25 centimétert meghaladó hó nehezíti a közlekedést.

Amszterdamban több mint 400 járatot törölt a napok óta tartó hóesés, fagy és jeges záporok miatt a Schiphol repülőtér. Az intézkedés budapesti járatokat is érint. A KLM legalább 295 járatot mondott le.

Az Egyesült Államoknak nemzetbiztonsági szempontból szüksége lenne Grönlandra, mert azt körül veszik orosz és kínai hajók – jelentette ki az amerikai elnök az Air Force One fedélzetén. Donald Trump azt mondta: Dánia nem tudja kezelni a helyzetet. Az Európai Bizottság szóvivője úgy reagált: az Európai Unió továbbra is kiáll a nemzeti szuverenitás, a területi integritás és a határok sérthetetlensége mellett, és szolidaritást vállal Dániával és Grönlanddal.

A dán miniszterelnök szerint Donald Trump komolyan gondolja Grönland megszerzését. Mette Frederiksen a dán a közszolgálati televízióban úgy nyilatkozott: ha az Egyesült Államok megtámad egy másik NATO-tagállamot, az a vég.

Ártatlannak vallotta magát a venezuelai elnök és felesége is a New York-i bíróságon. Nicolás Madurót és nejét egyebek mellett drogterrorizmussal, kokainimport céljából történő összeesküvéssel, gépfegyverek és robbanóeszközök birtoklásával vádolják. Eközben Venezuela ideiglenes államfője közölte, hogy együttműködésre törekszik az Egyesült Államokkal.

Magyarország az egyetlen, amely nem írta alá az uniós nyilatkozatot a venezuelai beavatkozásról. A dokumentum minden érintett felet nyugalomra és visszafogottságra szólít fel, a nemzetközi jog és az ENSZ alapokmányában szereplő előírások tiszteletben tartásával.

Leváltotta az Ukrán Biztonsági Szolgálat vezetőjét az ukrán elnök, azt azonban nem közölték, hogy ki veszi át az SZBU vezetését. Volodimir Zelenszkij bejelentette azt is, hogy Kanada volt külügyminisztere, az ukrán származású Chrystia Freeland lesz kormánya gazdasági fejlesztési tanácsadója.

Az amerikai elnök nem hiszi, hogy Ukrajna dróncsapással Vlagyimir Putyin egyik rezidenciáját támadta volna a közelmúltban. Donald Trump újságíróknak azt mondta: valami történt a közelben, de annak semmi köze a rezidenciához.

Meghalt Dudás Miklós világbajnok kajakozó. 34 éves volt. A 2014-es moszkvai világbajnokságon a 4×200-as kajakváltó tagjaként nyert aranyérmet. 2016-ban hormonkészítmény nyomai miatt eltiltást kapott, majd 2018-ban visszatért az élsportba, világbajnoki és Európa-bajnoki bronzérmet is nyert. 2021-es visszavonulása után tévéműsorok visszatérő szereplője volt.

Meghalt Kiss Benedek költő, műfordító. A 82 éves Kossuth-díjas művészt a Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekinti. Munkásságát több állami díjjal és kitüntetéssel ismerték el: köztük a József Attila--díjjal, a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével és a Magyarország Babérkoszorúja díjjal.

orbán viktor

a nap hírei

benes-dekrétumok

