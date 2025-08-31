ARÉNA
2025. augusztus 31. vasárnap
Nyitókép: Unsplash

Brutális volt, amit a nyugati országrész kapott – térkép

Infostart

Keleten kitart a szárazság, továbbra is csak vágyakoznak az eső után, míg nyugaton már nem tudnak mit kezdeni a csapadékkal.

Több, mint egyhavi mennyiségnek megfelelő eső zúdult a nyugati országrészre 24 óra alatt – tudósított az Időkép. A HungaroMet adatai szerint az 1991-2020 közötti időszakban az augusztusi csapadék átlaga 59,5 mm volt – ehhez képest vasárnap reggel 7.45-kor Tapolca és Lengyeltóti vezetett az Időkép adatai szerint 71 és 70 mm egynapi csapadékkal, de a Balaton nyugati régiójában és a Bakonyban is számos helyen 50 mm feletti értékeket mértek, Bakonybél például 62 mm-nél járt akkor.

Az ország keleti felére zivatarok miatt adott ki figyelmeztetéseket vasárnapra a HungaroMet.

A szombati esők csapadéka sok helyen felhalmozódott Budapesten is, erről itt közöltünk videókat.

