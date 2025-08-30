Égtek a vonalak: feladta a leckét a vihar Budapesten

Kisdi Máté, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, hogy jellemzően az úttesteken felgyülemlett esővízben elakadt járművek, pincébe, alagsori helyiségekbe beömlő víz miatt vonultak a tűzoltók, de érkeztek jelzések leszakadt faágakról, szél által megbontott háztetőkről, kidőlt fákról is.

A X. kerületben a Dreher Antal úton a Gitár utcánál a villamossínekre hajtott több személyautó is, mert a nagy mennyiségű esővíz miatt nem lehetett látni az utat. A gépkocsikat a tűzoltók távolították el.

Zuglóban az Erzsébet királyné útján félméteres vízben elakadt gépkocsit kellett letolni az útról. Ugyancsak vízben rekedt járművet mentettek a tűzoltók a XIX. kerületi Nádasdy utcában, ahol a mintegy harminc centi magas víz miatt vált mozgásképtelenné a jármű.

A XV. kerületben a Pestújhelyi úton a viharos szél fémlemezes borítást szakított le egy épület tetejéről, a bádogdarabok a környező udvarokban és az úttesten szóródtak szét.

A III. kerületben a Hunor utcában személyautóra dőlt egy nagy fa, az I. kerületben a Czakó utca és a Lisznyai utca kereszteződésében egy terebélyes kidőlt fa akadályozta a forgalmat. A fákat a fővárosi tűzoltók láncfűrészekkel feldarabolták – mondta a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.