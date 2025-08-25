ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
397.15
usd:
339.35
bux:
104928.51
2025. augusztus 25. hétfő Lajos, Patrícia
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Facebook/Mohos-töbör mikroklíma kutatás, ME Földrajz-Geoinformatika Intézet

Elvágták a nyarat – egy speciális helyen mínusz 10 fokot mértek Magyarországon

Infostart

Zord nap nyáron? Mint a mellékelt ábra mutatja, nem lehetetlen.

A HungaroMet definíciója szerint a meteorológiai zord nap olyan nap, amikor a napi minimumhőmérséklet nem haladja meg a mínusz 10 Celsius-fokot. Ilyet regisztráltak a speciális, hideg mikroklímájáról ismert Mohos-töbörben, ahol nyáron is mindig hűvös van, de most először regisztráltak nyáron ilyen alacsony hőmérsékletet.

Mint a Miskolci Egyetem Földrajz-Geoinformatika Intézetének Mohos-töbör mikroklíma kutatását bemutató Facebook-oldal bejegyzéséből kiderül: azon túl, hogy az egész országban hűvös idő van, a rekordhoz szükséges volt még néhány időjárási körülmény, valamint a derült és szélcsendes éjszakai időjárás, és a 2022-óta üzemelő Mohos-töbör meteorológiai állomás üzemelésének negyedik évében 2 méteren meteorológiai zord napot, azaz -10 fok alatti napi minimumhőmérsékletet rögzített egy nyári hónapban, ami megerősítette azt a teóriát, hogy ez az értékküszöb kedvező körülmények között nyáron is elérhető. Ezzel egyébként a Bükk-fennsíkon található

a Mohos-töbör felülírta az idei nyár elején rögzített -8 fokos legalacsonyabb nyári hőmérséklet értékét,

amely nem hivatalos országos minimumként értelmezhető.

A szintén speciális mikroklímával rendelkező Vörösmeteor-töbörben a hétfő hajnali minimumhőmérséklet -8,1 Celsius-fok volt, ami minden idők második legalacsonyabb rögzített nyári hőmérséklete az országban.

Az eredmények úgy értelmezhetők, hogy a fennsíki mérések történetében hétfő hajnalban egy új fejezet kezdődött – derül ki az ME oldalán olvasható bejegyzésből.

Figyelmeztetnek ugyanakkor, hogy

az elmúlt időszakban jogosan felerősödő érdeklődés ellenére se menjen le senki a töbrökbe, oda nem vezet kijelölt túristaút, ráadásul a Mohos-töbör és a Zsidó-rét szigorúan védett természetvédelmi terület,

melyek védelme kulcsfontosságú.

Kezdőlap    Életmód    Elvágták a nyarat – egy speciális helyen mínusz 10 fokot mértek Magyarországon

időjárás

rekord

miskolci egyetem

hideg

hungaromet

mohos-töbör

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ismét itt a tanévkezdés legnagyobb vitatémája

Ismét itt a tanévkezdés legnagyobb vitatémája
A Pedagógusok Szakszervezetének becslése szerint mintegy 30 ezer szakember hiányzik majd a magyar közoktatásból az új tanévben, és az intézmények többek között nyugdíjas pedagógusokkal próbálják megoldani a tanárhiányt. Balatoni Katalin miniszteri biztos szerint több ezer pedagógussal több van, mint tavaly ilyenkor.
Döbbenetes módon felpörgött az amerikai hadiipar

Döbbenetes módon felpörgött az amerikai hadiipar

Impresszív adatokat közöltek Amerikában. A fegyvergyártás ütemének fokozásával egy időben a helyi fegyvergyárak a minőség megőrzésére is különös figyelmet fordítanak. Az F-35-ös előállítása a világ egyik legösszetettebb ipari programja.
 

Moszkva: Ukrajna felpörgette a háborút az alaszkai csúcsot követően

Orbán Viktor: sikeres tárgyalás az oroszokkal

Oroszország kész tárgyalni Ukrajnával, de ott a "de"

"Hűségesküt" tett Ukrajna ügyében a német alkancellár

Vlagyimir Putyin hatalmas engedményt tett a béke érdekében - mondja az amerikai alelnök

Ukrajna nem fenyegetheti Magyarországot - jelentette ki Szijjártó Péter

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Milyen volt a nyári szezon a Margit szigeten? Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Hogyan úszhatjuk meg a végzetes bukást? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.25. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Masszív ellentámadás indult Donyeckben, egyre távolabb a béke – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Masszív ellentámadás indult Donyeckben, egyre távolabb a béke – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Az ukrán haderő három falvat is visszafoglalt Donyeck megyében, az oroszokat teljesen kitolták a településekről - közölte az Ukrainszka Pravda az ukrán főparancsnok jelentését. Remélhetőleg hat hónapon belül sikerül lezárni a háborút, Donald Trump elnök „energetikus diplomáciájának” köszönhetően talán nem fog ennél tovább húzódni – jelentette ki JD Vance alelnök egy NBC-nek adott interjúban. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fellélegezhet az Arsenal: nem súlyos két sztárjuk sérülése, hamarosan újra pályán lesznek

Fellélegezhet az Arsenal: nem súlyos két sztárjuk sérülése, hamarosan újra pályán lesznek

Bukayo Saka combizom-sérülése kevésbé súlyos, mint azt először feltételezték, és vélhetően a csapatkapitány Martin Odegaard sem hagy ki nagyon sok időt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Inside Donetsk as residents flee attacks on Ukrainian region Putin wants to control

Inside Donetsk as residents flee attacks on Ukrainian region Putin wants to control

Quentin Sommerville follows volunteers carrying out evacuations in eastern Ukraine as drone attacks rage.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 25. 04:57
Hideg reggelek a kiskertben, avagy a metszésben komoly félreértés van
2025. augusztus 24. 07:45
Szexuális játékaink is kiderülhetnek a fogorvosnál
×
×
×
×