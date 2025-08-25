A HungaroMet definíciója szerint a meteorológiai zord nap olyan nap, amikor a napi minimumhőmérséklet nem haladja meg a mínusz 10 Celsius-fokot. Ilyet regisztráltak a speciális, hideg mikroklímájáról ismert Mohos-töbörben, ahol nyáron is mindig hűvös van, de most először regisztráltak nyáron ilyen alacsony hőmérsékletet.

Mint a Miskolci Egyetem Földrajz-Geoinformatika Intézetének Mohos-töbör mikroklíma kutatását bemutató Facebook-oldal bejegyzéséből kiderül: azon túl, hogy az egész országban hűvös idő van, a rekordhoz szükséges volt még néhány időjárási körülmény, valamint a derült és szélcsendes éjszakai időjárás, és a 2022-óta üzemelő Mohos-töbör meteorológiai állomás üzemelésének negyedik évében 2 méteren meteorológiai zord napot, azaz -10 fok alatti napi minimumhőmérsékletet rögzített egy nyári hónapban, ami megerősítette azt a teóriát, hogy ez az értékküszöb kedvező körülmények között nyáron is elérhető. Ezzel egyébként a Bükk-fennsíkon található

a Mohos-töbör felülírta az idei nyár elején rögzített -8 fokos legalacsonyabb nyári hőmérséklet értékét,

amely nem hivatalos országos minimumként értelmezhető.

A szintén speciális mikroklímával rendelkező Vörösmeteor-töbörben a hétfő hajnali minimumhőmérséklet -8,1 Celsius-fok volt, ami minden idők második legalacsonyabb rögzített nyári hőmérséklete az országban.

Az eredmények úgy értelmezhetők, hogy a fennsíki mérések történetében hétfő hajnalban egy új fejezet kezdődött – derül ki az ME oldalán olvasható bejegyzésből.

Figyelmeztetnek ugyanakkor, hogy

az elmúlt időszakban jogosan felerősödő érdeklődés ellenére se menjen le senki a töbrökbe, oda nem vezet kijelölt túristaút, ráadásul a Mohos-töbör és a Zsidó-rét szigorúan védett természetvédelmi terület,

melyek védelme kulcsfontosságú.