Itt az első nyári hóesés ebben a szezonban – fotók

Augusztus 24-én havazott a Tátrában a Gáspár-csúcson – tette közzé a TátraLife a Facebook-oldalán. A webkamerák felvételei alapján még délelőtt is maradt a hóból, miután éjjel –4 fok volt, és reggelre is csak plusz 6 fokra ment föl a hőmérséklet — írta a boon.hu, hozzátéve: a közeli Zakopanéban süt a nap, így igazán szép élmény lehet a nyárból télbe felsétálni.

Magyarországon is meglepően hideg volt a hétvégén, majdnem megdőlt a 45 éves hidegrekord.

A HungaroMet adatai alapján Zabaron és Lénárddarócon is 1,7 fok volt a hétfői minimum, amely 0,2 fokra közelítette meg az eddigi hidegrekordot. Augusztus 25-án a leghidegebb ugyanis 1,5 fok volt, amelyet 1980-ban Nagykanizsán mértek. A következő hajnalok is frissek lesznek, de ilyen hidegre már nem kell készülni. Kedden északkeleten a fagyzugokban még lehetnek 5 fok körüli minimumok – tette közzé az Időkép.