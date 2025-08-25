ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
397.56
usd:
340.12
bux:
104603.75
2025. augusztus 25. hétfő Lajos, Patrícia
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Facebook/TatraLife

Itt az első nyári hóesés ebben a szezonban – fotók

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Esett a hó, és a nap is kisütött, olyan, mintha november lenne: sétálhatunk az éles fényben a ropogó hóban a Tátrában...

Augusztus 24-én havazott a Tátrában a Gáspár-csúcson – tette közzé a TátraLife a Facebook-oldalán. A webkamerák felvételei alapján még délelőtt is maradt a hóból, miután éjjel –4 fok volt, és reggelre is csak plusz 6 fokra ment föl a hőmérséklet — írta a boon.hu, hozzátéve: a közeli Zakopanéban süt a nap, így igazán szép élmény lehet a nyárból télbe felsétálni.

Magyarországon is meglepően hideg volt a hétvégén, majdnem megdőlt a 45 éves hidegrekord.

A HungaroMet adatai alapján Zabaron és Lénárddarócon is 1,7 fok volt a hétfői minimum, amely 0,2 fokra közelítette meg az eddigi hidegrekordot. Augusztus 25-án a leghidegebb ugyanis 1,5 fok volt, amelyet 1980-ban Nagykanizsán mértek. A következő hajnalok is frissek lesznek, de ilyen hidegre már nem kell készülni. Kedden északkeleten a fagyzugokban még lehetnek 5 fok körüli minimumok – tette közzé az Időkép.

Kezdőlap    Külföld    Itt az első nyári hóesés ebben a szezonban – fotók

időjárás

havazás

nyár

tátra

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Harangi Szabolcs: fel van adva a lecke a vulkanológusoknak, az Etnán és Hawaii-n is kritikus időszak következhet

Harangi Szabolcs: fel van adva a lecke a vulkanológusoknak, az Etnán és Hawaii-n is kritikus időszak következhet

Európa legmagasabb aktív vulkánjának a csúcsi területére jelenleg felmehetnek a kíváncsi turisták, mert nincs arra utaló jel, hogy erősebb, veszélyesebb kitörés következhet be, de nem lehet kizárni, hogy a jövőben akár nagyobb lávaszökőkút-kitörések is jöhetnek – mondta az InfoRádióban az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára. A geológus arról is beszélt, hogy szeptember elején újabb jelentős vulkáni működésre lehet számítani a hawaii Nagy-szigeten.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Milyen volt a nyári szezon a Margit szigeten? Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Hogyan úszhatjuk meg a végzetes bukást? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.25. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ekkor robbanhat be újra a kánikula Magyarországon, az időjárás-előrejelzések szerint

Ekkor robbanhat be újra a kánikula Magyarországon, az időjárás-előrejelzések szerint

Az Észak-Atlanti-térség első idei hurrikánja erre a hétre már jócskán veszített az erejéből, ciklonná gyengülve azonban a héten eléri majd Európa partjait is. A ciklonáli s hatások miatt az előrejelzések szerint újra kánikula köszönthet be Magyarországon, pénteken akár 37 Celsius-fokos csúcshőmérséklettel, amit szombaton egy hidegfront enyhít majd - számolt be az Időkép.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt a munkácsi Flex gyár a rakétatámadásról: így áll most a javítás

Megszólalt a munkácsi Flex gyár a rakétatámadásról: így áll most a javítás

Megszólalt a Munkácson működő, amerikai Flex gyár a múlt heti rakétatámadás ügyében. A közleményüket változtatás nélkül idézzük.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Four journalists among 15 dead in Israeli strike on hospital, Gaza officials say

Four journalists among 15 dead in Israeli strike on hospital, Gaza officials say

The strikes on Nasser Hospital in Khan Younis are said to have killed journalists working for international media.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 25. 12:13
Harangi Szabolcs: fel van adva a lecke a vulkanológusoknak, az Etnán és Hawaii-n is kritikus időszak következhet
2025. augusztus 25. 11:37
Már a fegyverviselésben is engedékenyebb a kormányzat a washingtoni helyzet miatt
×
×
×
×