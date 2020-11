A szürke kevéssé kívánt árnyalatai néhány sárga csíkkal

Vasárnap az ország legnagyobb részén folytatódik a borult, párás, helyenként ködös idő. Napközben nagyobb eséllyel az ország nyugati és déli felén szakadozhat fel, csökkenhet kisebb körzetekben a felhőzet. Szitálás bárhol előfordulhat, legnagyobb eséllyel keleten, észak-keleten.

Az Észak-Dunántúlon helyenként megélénkül a déli, délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 11 Celsius-fok között valószínű, délen és nyugaton lesz melegebb idő.

Jövő héten hidegfront érkezik, ez a már most is javuló levegőminőségen dob egy nagyot, mintegy átmossa az ország fölött a légteret. A hőmérsékleti értékekben hétfőn és kedden se lesz nagy változás, de csapadékra számíthatunk majd. A hét közepe felszakadozó felhőzetet, némi napsütést is hoz majd.

Nyitókép: Pixabay