Megindult a roham a táborhelyekért – a legfontosabb tudnivalók

Mióta a kormány május 20-án engedélyezte mind a napközis, mind az ottalvós táborok megszervezését, hihetetlen roham indult a helyekért – mondta Tóth Béla. A Táborfigyelő.hu mostani előrejelzése alapján 165 ezer gyermek fog legalább egy hetet táborban tölteni a vakáció során, ami nem kevés, tavalyhoz képest mégis csökkenést jelez.

Ebben közrejátszhat, hogy egyes családoknál a büdzsé kevesebb lett, amit erre a célra megengedhetnek, valamint, hogy a szülők egy vékony rétege vélhetően még tart attól, hogy táborba küldje a gyermekét – tette hozzá a szakember.

A táborhelyek száma ugyanakkor nagyobb arányban csökkent

az elmúlt évhez képest, körülbelül 25-30 százalékkal kevesebb helyre lehetséges a foglalás, ezért is a nagy „tülekedés”, hogy a gyermeknek jusson szabad hely. Tóth Béla meglátása szerint aki a június 15-én kezdődő nyári szünetig a táborfoglalását leadja, egyrészt még alapáron tudja ezt megtenni, ugyanis nagy esély mutatkozik arra, hogy a hónap második felétől, ahogyan a szabad helyek száma csökken, az árak is növekedni fognak, másrészt

aki időben foglal, annak kevésbé kell kompromisszumot kötnie a téma, az ár vagy a távolság tekintetében.

A Táborfigyelő.hu vezetője szerint a napközis és ottalvós táborok között nem lehet lényegi különbséget tenni a higiéniai szempontok alapján, hiszen előbbi esetében is, amelyek rendszerint reggel 8 délután 17-ig üzemelnek, rengeteg kontaktus van a gyerekek között, így ha bármilyen vírus bekerülne a közösségbe, azt ugyanolyan hatékonysággal tudják átadni egymásnak, mint amennyire egy ottalvós tábor lakói. A szakember emlékeztetett, több egészségügyi előírás is szigorodott a járvány okán, ami mind a táborszervezőket, mind a szülőket is érinti. Az alaptétel, emelte ki, hogy csak egészséges gyermek mehet a táborba.

Tóth Béla végezetül arra is felhívta a szülők figyelmét,

kizárólag olyan táborszervezőt válasszanak, aki megfelelő jogi háttérrel bír,

hiszen ha egy vállalkozás, egy alapítvány, vagy egy egyesület a tábor működtetője, akkor egyfelől ők felelősségre vonhatók, és részükről elvárható a biztonsági és egészségügyi intézkedések megtétele. Ezzel szemben, ha egy fekete- vagy szürkegazdaságban működő „szervezettől” vásárolunk szolgáltatást, amely nincs bejelentve, onnantól kezdve nem lehetünk biztosak abban, hogy mindent lehetséges és szükséges intézkedést megtesznek.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/ Balogh Zoltán