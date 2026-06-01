Donald Trump amerikai elnök az Artemis II ûrmisszió legénységét fogadó sajtónyilvános eseményen a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2026. április 30-án. Az Artemis II küldetés legénysége: Victor Glover, Christina Koch és Reid Wiseman NASA-asztronauta, valamint Jeremy Hansen, a Kanadai Ûrügynökség ûrhajósa április 2-10. között megkerülte a Holdat a NASA Orion ûrhajójának fedélzetén.
Nyitókép: MTI/AP/Matt Rourke

Donald Trump bejelentést tett a tűzszünetről

Infostart / MTI

Izrael és a Hezbollah a harci cselekmények leállítására tett ígéretet – közölte Donald Trump amerikai elnök a két féllel folytatott telefonbeszélgetésére hivatkozva.

Az amerikai elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzése szerint a katonai műveletek leállításáról Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel és a libanoni Hezbollah egy magas rangú képviselőjével egyeztetett. Trump nagyon produktívnak nevezte megbeszélését az izraeli kormányfővel, és azt írta, hogy „nem mennek (izraeli) csapatok Bejrútba, és az úton lévőket visszafordítják”.

A Hezbollah meg nem nevezett képviselőjével folytatott megbeszélés eredményét úgy foglalta össze, hogy „beleegyeztek minden lövöldözés leállításába, vagyis, hogy Izrael nem fogja őket támadni, és ők nem fogják Izraelt támadni”.

Nem sokkal korábban az iráni állami média azt közölte, hogy Teherán leállít minden közvetett üzenetváltást az Egyesült Államokkal Izrael Libanon területén végrehajtott katonai műveletei miatt.

A bejelentésre az amerikai elnök az NBC News televíziónak adott nyilatkozatában úgy reagált, hogy az Egyesült Államoknak van ideje, Irán viszont ezalatt rengeteg pénzt veszít a tengeri blokád miatt.

„Azt gondolom, hogy elhallgatni nagyon jó lehet, és azt hosszú ideig meg lehet tenni” – fogalmazott, és hozzátette, hogy „ez nem jelenti azt, hogy elkezdünk mindenfelé bombákat ledobni, hanem csendben maradunk és fenntartjuk a blokádot”.

