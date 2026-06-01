Kötelező használni az új taxis appot Budapesten

A TaxiTrack elnevezésű applikáció valós idejű adatokkal támogatja a közlekedésszervezést és az ellenőrzéseket, illetve az utasok és a szabályosan működő szolgáltatók érdekeinek érvényesülését. A BKK emlékeztet, hogy a 2025. január 1-jén hatályba lépett rendelet értelmében a személytaxi-szolgáltatás során a vállalkozások kötelesek

a jármű helyéről,

a taxaméter indításáról és leállításáról

valós időben

adatot szolgáltatni a közlekedésszervező számára. A központ ennek biztosítására fejlesztette ki az alkalmazást.

A TaxiTrack applikáció pontos képet ad a taxik aktuális helyzetéről, rögzíti az utasszállítás indítását és befejezését.

A rendszer folyamatosan rögzíti a GPS-adatokat és a jármű aktuális státuszát.

Mindezen információk nagyban hozzájárulnak az átlátható és biztonságos taxihasználathoz. Az új digitális megoldás ugyanis nemcsak az adminisztrációt egyszerűsíti a szolgáltatók számára, hanem az ellenőrzést is hatékonyabbá teszi – írta a BKK. A rendszer bevezetése türelmi időszakkal kezdődik, vagyis a kezdeti időszakban a BKK nem alkalmaz azonnali szankciókat, hanem a tapasztalatgyűjtésre helyezi a hangsúlyt.