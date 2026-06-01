Infostart.hu
2026. június 1. hétfő
Taxi car on the street at night
Nyitókép: Chalabala/Getty Images

Kötelező használni az új taxis appot Budapesten

Infostart / MTI

Saját fejlesztésű alkalmazással támogatja a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a biztonságos és utasbarát taxizást, az applikációt minden taxiszolgáltatónak kötelező használnia június 1-től.

A TaxiTrack elnevezésű applikáció valós idejű adatokkal támogatja a közlekedésszervezést és az ellenőrzéseket, illetve az utasok és a szabályosan működő szolgáltatók érdekeinek érvényesülését. A BKK emlékeztet, hogy a 2025. január 1-jén hatályba lépett rendelet értelmében a személytaxi-szolgáltatás során a vállalkozások kötelesek

  • a jármű helyéről,
  • a taxaméter indításáról és leállításáról
  • valós időben

adatot szolgáltatni a közlekedésszervező számára. A központ ennek biztosítására fejlesztette ki az alkalmazást.

A TaxiTrack applikáció pontos képet ad a taxik aktuális helyzetéről, rögzíti az utasszállítás indítását és befejezését.

A rendszer folyamatosan rögzíti a GPS-adatokat és a jármű aktuális státuszát.

Mindezen információk nagyban hozzájárulnak az átlátható és biztonságos taxihasználathoz. Az új digitális megoldás ugyanis nemcsak az adminisztrációt egyszerűsíti a szolgáltatók számára, hanem az ellenőrzést is hatékonyabbá teszi – írta a BKK. A rendszer bevezetése türelmi időszakkal kezdődik, vagyis a kezdeti időszakban a BKK nem alkalmaz azonnali szankciókat, hanem a tapasztalatgyűjtésre helyezi a hangsúlyt.

Gacsályi József: a sok negatív mellett van egy pozitív hatása is az aszálynak

A Homokhátság hivatalosan már félsivatag, ezen javítani még lehet, de visszafordítani már nem – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Gacsályi József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató-helyettese. Jelenleg az aszály egyik pozitív hozadékát használják a kiszáradó területek vízhiányának megszüntetésére.
Technikai recesszióba került Kanada

A kanadai jegybank óvatosságra intett a közelmúltban közzétett GDP-adatok értelmezésével kapcsolatban, írja a Reuters; a statisztikák ugyanis két egymást követő negyedévben is gazdasági visszaesést mutattak, ami technikai recessziót jelent.

Ártalmatlannak tűnő szokások, amik durván megcsapolják a bankszámládat: lépj időben, ha jót akarsz magadnak

Az alábbiakban bemutatjuk a leggyakoribb pénznyelőket és a lehetséges megoldásokat.

Iran warns Israeli attacks in Lebanon threaten ceasefire with US

Earlier Israel's PM ordered strikes on Beirut's southern suburbs in response to Hezbollah rocket and drone attacks on northern Israel.

