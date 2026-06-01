Kimentették a férfit az összeomlott épület alól, de még nem lehet megnyugodni

Sikeres életmentésen vannak túl, a romok alatt rekedt személy kimentése több órán keresztül zajlott hivatásosok és önkéntesek bevonásával – mondta Jackovics Péter az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság veszélyhelyzet-kezelési főosztály vezetője, a HUNOR Mentőszervezet parancsnoka.

Cser-Palkovics András polgármester korábban a balesetről a Facebookon azt írta: arról kapott tájékoztatást, hogy a vasúti pályaudvar déli oldalán egy ipari épület bontása közben omlás történt. A Takarodó úton történt balesetben a műszaki mentést egy erőgéppel is segítik, amellyel eltávolítják az épület mellett lévő törmelékeket, hogy szabaddá tegyék az utat és kihozzák a bajba jutott embert – mondta az InfoRádióban Ribi Márk, a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője.