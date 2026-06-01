On the picture there is a wallet held in hand with some Hungarian forint banknotes. Three ten thousand forint banknotes and one twenty thousand forint banknote. Altogether 50000 HUF. The background is black. This picture is color saturation enhanced.
Nyitókép: Gabor Meszesan/Getty Images

Térképre vitték, hol mennyit keresnek – itt lehet megnézni

Infostart / MTI

Frissült június 1-jén a Központi Statisztikai Hivatal térképes interaktív felülete (TIMEA), a legfontosabb újdonság, hogy a teljes munkaidőben alkalmazásban állók 2019 és 2025 közötti, éves bruttó és nettó átlagkeresete már a munkavállalók lakcíme szerinti települési szintű bontásban is elérhető.

A TIMEA rendszerben összesen 13 mutató, a keresetek mellett egyebek közt a foglalkoztatás, a munkanélküliség és a lakásállomány jellemzői frissültek június 1-jén a legfrissebb adatok alapján – derült ki a KSH közleményéből. Az alkalmazás lehetőséget ad a területi adatok térképi megjelenítésére, lekérdezésére, valamint a kapcsolódó módszertani információk elérésére is.

A minden korábbinál részletesebb térképen böngészve látható, hogy a főváros (a 23 kerület átlaga alapján) közel sem dobogós a települések közt a kereseteket vizsgálva.

A Buda környéki agglomerációs – Nagykovácsi, Telki, Budajenő – és az osztrák határ menti települések mellett például Paks is ott van a legmagasabb átlagkeresetű helységek között.

Az adatokból az is kiolvasható, hogy 2019 és 2025 között a legnagyobb mértékű keresetnövekedés főként néhány alacsonyabb kereseti szintű Borsod-Abaúj-Zemplén és Baranya vármegyei településen volt megfigyelhető. Egyes helyeken a nettó átlagkereset az időszak végére csaknem a háromszorosára emelkedett, ugyanakkor továbbra is számottevően elmaradt az országos átlagtól.

A közlemény szerint a magyar és angol nyelven is elérhető, ingyenes TIMEA-alkalmazás interaktív felületén bárki készíthet szemléletes térképeket a KSH honlapján található 23 témakör több mint 200 mutatójából. Az elkészült térképeket és a hozzájuk tartozó adatokat a felhasználók le is tölthetik. A vizuális megjelenítés négy területi szinten – regionális, vármegyei, járási és települési bontásban – lehetséges. A közigazgatási határokat tartalmazó nézethez különböző alaptérképrétegek – például légifotó vagy OpenStreetMap – és feliratok is társíthatók.

A megjeleníthető és letölthető adatok döntő többsége 2012-től érhető el, a mutatók pedig egységesen az utolsó elérhető év közigazgatási beosztásának megfelelően szerepelnek az alkalmazásban.

Magyar Péter Toroczkai Lászlónak: Ön fogja vezetni a végrehajtásról szóló vizsgálóbizottságot

Toroczkai László hétfői, napirend előtti felszólalására reagálva, amelyben kifogásolta az Országgyűlésben, hogy nem lehet ő a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottság elnöke, Magyar Péter miniszterelnök válaszában kijelentette: a Mi Hazánk elnöke fogja vezetni a testületet.
 

Már csak ez hiányzott: hirtelen nagy ütést kaphat Európa gázellátása

A norvég tengeri olaj- és gázipari dolgozók közel nyolc százaléka június 5-étől sztrájkba léphet, ha a héten nem sikerül megállapodásra jutni az állami közvetítéssel zajló bértárgyalásokon - írja a Reuters. Egyelőre még korai lenne megbecsülni a sztrájk lehetséges hatásait, de bármilyen kitermeléskiesés érzékenyen érintené a piacokat, különösen most, amikor az iráni háború miatt a közel-keleti kínálat is visszaesett.

Szomorú hírt közölt a legendás futballista: halálos beteg, kevés ideje lehet hátra

Kevin Keegan, az angol labdarúgó-válogatott, valamint a Newcastle és a Manchester City korábbi menedzsere a hétvégén megerősítette, hogy negyedik stádiumú rákkal küzd.

Bowen: Trump needs this war to end but Iran is not backing down

Under pressure from the polls and Gulf allies, the White House is pushing for a deal but Iran wants concessions.

