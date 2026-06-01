2026. június 1. hétfő Tünde
Két teherautó egymás mögött halad az autópályán.
Nyitókép: Unsplash

Volt egy trükkös kapcsoló a kamion vezetőfülkéjében

Infostart / MTI

A pénzügyőrök olyan rejtett kapcsolóberendezést találtak egy lett kamion vezetőfülkéjében, amellyel a sofőr menet közben is pihenőidőre kapcsolhatta a digitális menetírót, miközben a kamion haladt, a tachográf azt rögzítette, hogy a jármű egy helyben áll – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn az MTI-vel.

A közlemény szerint a járőrök az arnóti mérlegállomásnál ellenőriztek egy lett rendszámú kamiont, amikor kiderült, hogy a jármű a megengedett legnagyobb össztömegét meghaladva – túlsúllyal – közlekedett, ezért alaposan átvizsgálták.

A fülke átvizsgálásakor a műszerfal tárolórekeszében egy utólag beszerelt kábelköteget találtak a pénzügyőrök, amelyet egy billenőkapcsolóhoz csatlakoztattak.

Felmerült a gyanú, hogy az eszköz a tachográf adatrögzítését manipulálja, ezért próbakört tettek a sofőrrel a mérlegállomás parkolójában.

A teszt során a jármű sebesség-visszajelzője végig a valós tempót mutatta ugyan, azonban a menetírókészülék pihenőidőt rögzített.

A szerkezet tiltott manipulációs eszköznek minősül, ezért a pénzügyőrök a kapcsolóberendezést lefoglalták – tették hozzá.

Az ügyben a külföldi céggel szemben közigazgatási hatósági eljárást indítottak, és összesen 740 000 forint bírságot szabtak ki, amit a fuvarozó az ellenőrzés napján meg is fizetett – áll a közleményben.

2027-ben visszaállítják a katát, és széles körben elérhető lesz – mondta Kármán András pénzügyminiszter

A kormány tervei szerint 2027-től visszaállítják az adónem széles körű elérhetőségét, mert az egyszerű, kiszámítható és nem jelent aránytalan adminisztrációs terhet az ezt választóknak – ígérte az Országgyűlésben Kármán András pénzügyminiszter.
 

NATO-területen potyognak az orosz drónok, nagy bajban Kijev – Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

A vizsgálati eredmények szerint Oroszországból származott a két, romániai paneltömbbe csapódó drón. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök újra Donald Trump segítségét kérte a Patriot lévédelmi rendszerhez tartozó rakéták gyártásának felpörgetésében, mivel Kijevnek nincs elég ballisztikus rakétál elfogására is alkalmas fegyvere. A frontvonalak továbbra is befagyott állapotban vannak, az ukránok az orosz logisztikai gócpontok ellen indított dróntámadásokkal igyekeznek megtörni ezt a helyzetet. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Se gyógyszer, se vakcina a gyorsan terjedő ebolavírus ellen: drámai figyelmeztetést adott ki a járványügyi vezető

Az ebolavírus Bundibugyo variánsa elleni engedélyezett vakcina és gyógyszer hiánya növeli a járvány regionális terjedésének kockázatát

Iran warns Israeli attacks in Lebanon threaten ceasefire with US

Earlier Israel's PM ordered strikes on Beirut's southern suburbs in response to Hezbollah rocket and drone attacks on northern Israel.

