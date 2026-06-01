Nyitókép: Unsplash

Több száz bankszámlára is lecsaptak a magyar hatóságok

Infostart

Az Europol koordinációjában megtartott négynapos nemzetközi akcióban a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) munkatársai több száz millió forintos vagyont derítettek fel magyarországi büntetőeljárásokkal összefüggésben.

Az Europol 31 ország bűnüldöző szerveivel, valamint vezető magánszektorbeli partnerekkel együttműködve hajtotta végre május 19-22. között a Vagyonkeresési és Lefoglalási Végrehajtási Munkacsoport (ASSET) projektjének harmadik akcióját, amelyben több mint 40 bűnüldöző szerv vett részt, köztük vagyonvisszaszerzési hivatalok (ARO-k), pénzügyi hírszerző egységek (FIU-k), valamint a pénzmosás és szervezett bűnözés elleni küzdelemre szakosodott csapatok.

A rendőrség közleménye szerint a művelet eredményeként jelentős, bűncselekményből származó vagyont sikerült azonosítaniuk és felkutatniuk a nyomozóknak: 884 bankszámlát, 80 vállalatot, 55 kriptovaluta-tárcát, 74 járművet – köztük egy hajót –, 44 ingatlant. Utóbbiak közül hat értéke összesen 5,64 millió euró. A lefoglalásokon túl elfogtak két gyanúsítottat is – olvasható a police.hu oldalon.

Az azonosított vagyon pontos értékét további elemzés során fogják meghatározni, de már most is millió euróban becsülhető. A művelet számos új trendre és működési módra is rávilágított a pénzmosás és a pénzügyi bűncselekmények terén, értékes információkkal szolgálva a jövőbeli nyomozásokhoz – írta a KR NNI, amelynek Vagyonvisszaszerzési Hivatala vett részt a műveletben.

A magyarországi büntetőeljárásokkal összefüggésben külföldön összesen 9 járművet azonosítottak, egyet-egyet Csehországban és Ukrajnában, kettőt Németországban, míg ötöt Svédországban. Ezek összértéke közel 95 millió forintot tesz ki. Ezen túlmenően további húsz nagy értékű gépkocsi esetében is eredményesnek bizonyult a nemzetközi vagyonfelderítés. A projekt keretében továbbá 36 bankszámlát azonosítottak, a balkáni régióban 29-et, Litvániában hatot, míg Svédországban egyet. Egy félmillió eurót érő hajót, valamint hét gazdasági társaságot is sikerült beazonosítani a balkáni térségben.

