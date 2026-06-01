Több száz bankszámlára is lecsaptak a magyar hatóságok

Az Europol 31 ország bűnüldöző szerveivel, valamint vezető magánszektorbeli partnerekkel együttműködve hajtotta végre május 19-22. között a Vagyonkeresési és Lefoglalási Végrehajtási Munkacsoport (ASSET) projektjének harmadik akcióját, amelyben több mint 40 bűnüldöző szerv vett részt, köztük vagyonvisszaszerzési hivatalok (ARO-k), pénzügyi hírszerző egységek (FIU-k), valamint a pénzmosás és szervezett bűnözés elleni küzdelemre szakosodott csapatok.

A rendőrség közleménye szerint a művelet eredményeként jelentős, bűncselekményből származó vagyont sikerült azonosítaniuk és felkutatniuk a nyomozóknak: 884 bankszámlát, 80 vállalatot, 55 kriptovaluta-tárcát, 74 járművet – köztük egy hajót –, 44 ingatlant. Utóbbiak közül hat értéke összesen 5,64 millió euró. A lefoglalásokon túl elfogtak két gyanúsítottat is – olvasható a police.hu oldalon.

Az azonosított vagyon pontos értékét további elemzés során fogják meghatározni, de már most is millió euróban becsülhető. A művelet számos új trendre és működési módra is rávilágított a pénzmosás és a pénzügyi bűncselekmények terén, értékes információkkal szolgálva a jövőbeli nyomozásokhoz – írta a KR NNI, amelynek Vagyonvisszaszerzési Hivatala vett részt a műveletben.

A magyarországi büntetőeljárásokkal összefüggésben külföldön összesen 9 járművet azonosítottak, egyet-egyet Csehországban és Ukrajnában, kettőt Németországban, míg ötöt Svédországban. Ezek összértéke közel 95 millió forintot tesz ki. Ezen túlmenően további húsz nagy értékű gépkocsi esetében is eredményesnek bizonyult a nemzetközi vagyonfelderítés. A projekt keretében továbbá 36 bankszámlát azonosítottak, a balkáni régióban 29-et, Litvániában hatot, míg Svédországban egyet. Egy félmillió eurót érő hajót, valamint hét gazdasági társaságot is sikerült beazonosítani a balkáni térségben.