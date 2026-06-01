Leimeter Dóra a Fradi címvédéséről: sokat számított, hogy hosszabb a kispadunk

Magabiztos sikerrel védte meg bajnoki címét a Ferencváros női vízilabdacsapata, amely a döntő harmadik meccsén 19–8-ra kiütötte a BVSC-t a Komjádi uszodában, és 3–0-s összesítéssel nyerte meg a párharcot. A zöld-fehér klub története során először duplázott, vagyis kupagyőztes és bajnok is lett ebben az idényben.

Leimeter Dóra négy góllal zárta a bajnoki döntőt, és különösen az első mérkőzésen teljesített nagyon jól, amikor három találatig jutott. Az olimpiai bronzérmes vízilabdázó az InfoRádióban elmondta, úgy készültek, hogy söpréssel, három mérkőzésből megnyerik a párharcot. Elsősorban saját maguknak akartak bizonyítani, mert érzése szerint a korábbi mérkőzéseken nem mindig sikerült olyan teljesítményt nyújtaniuk, ami elvárható lett volna. A döntőben arra koncentráltak, hogy mindent kiadjanak magukból és megmutassák, igazi csapatként tudnak együttműködni.

A háromszoros vb-ezüstérmes hozzátette: nagyon örültek és egyben megnyugvás volt számukra, hogy végül „ennyire kinyílt az olló”, de szerinte ekkora különbség azért nincs a döntőbe jutott csapatok között. Úgy véli,

sokat számított, hogy a Ferencvárosnak hosszabb a kispadja, és ez meg is látszódott a döntő meccsein több kulcsmomentumban.

Leimeter Dóra azt érezte, hogy a BVSC játékosai eléggé elfáradtak a végére, míg a ferencvárosiak mindig tudtak friss embereket beküldeni a medencébe.

Érezhető hatása volt annak, hogy a klubszezont többször is megszakították válogatott összetartások és tornák. Leimeter Dóra elismerte, hogy a válogatott szünetek utáni első meccseken nagyon látszódott, hogy nem mindig voltak egységesek, akadozott a játékuk. Számára főleg az UVSE elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntő visszavágóján volt feltűnő, hogy egy válogatott szünet után mennyire szétesett a védekezésük. Természetesen volt egy nagyon stabil alapjátékuk, amihez bármikor vissza tudtak nyúlni, de időnként voltak azért nehézségeik, és az ilyen időszakok fokozott koncentrációt követeltek meg.

Maradt még egy nagy cél a szezon végére

A Ferencváros végül búcsúztatta az UVSE-t a Bajnokok Ligájában, így készülhet a legrangosabb európai kupasorozat négyes döntőjére, amit június 10. és 12. között Máltán rendeznek. Az FTC a negyedik helyen zárta az előző BL-idényt.

Leimeter Dóra bízik benne, hogy előre tudnak lépni, és ezúttal éremmel térnek majd haza.

Az elődöntőben a spanyol Sant Andreu lesz az ellenfél, és fél szemmel már a bajnoki döntő alatt is rájuk készültek. Az elmúlt meccseken már olyan taktikai elemeket gyakoroltak, amelyek előjöhetnek a Final Fourban is. Nagyon reméli, hogy sikerrel veszik az akadályokat, és szép eredményt érnek el Máltán.

A Bajnokok Ligája négyes döntőjével azonban még korántsem ér véget a szezon, hiszen a magyar női vízilabda-válogatott bejutott a világkupa szuperdöntőjébe, melynek július végén Sydney ad otthont. Leimeter Dóra elmondta: ő minden edzésnek úgy áll neki, hogy mindent kiad magából, mert tudja, hogy a rosszabb pillanatokban és az adott meccs legvégén is szükség lesz az energiára. Igyekszik fejben is megfelelően felkészülni a nagy sorozatterhelésre, mert tisztában van vele, mennyire hosszú egy-egy szezon. Azt gondolja, ez nem is annyira fizikálisan, hanem inkább mentálisan nehéz, ezért erre igyekszik magát trenírozni.

A cikk alapjául szolgáló interjút Farkas Dávid készítette.