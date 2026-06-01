ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.41
usd:
304.26
bux:
135094.18
2026. június 1. hétfő Tünde
24 óra BL-döntő Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A bajnok Ferencváros játékosai a MOL nõi vízilabda ob I döntõjében játszott BVSC-Manna ABC - FTC-Telekom Waterpolo harmadik mérkõzés utáni éremátadáson a Komjádi Uszodában 2026. május 31-én.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Leimeter Dóra a Fradi címvédéséről: sokat számított, hogy hosszabb a kispadunk

Infostart / InfoRádió

A Ferencváros női vízilabdacsapata bajnoki címmel és Magyar Kupa-aranyéremmel zárta a 2025–2026-os szezont. A zöld-fehér klub olimpiai bronzérmes játékosa szerint nem volt könnyű az elmúlt idény, mert a válogatott szünetek után néhányszor érezhetően akadozott a játékuk. Maradt még egy nagy feladat, hiszen közeleg a Bajnokok Ligája máltai négyes döntője, ahol az éremszerzés lesz a céljuk.

Magabiztos sikerrel védte meg bajnoki címét a Ferencváros női vízilabdacsapata, amely a döntő harmadik meccsén 19–8-ra kiütötte a BVSC-t a Komjádi uszodában, és 3–0-s összesítéssel nyerte meg a párharcot. A zöld-fehér klub története során először duplázott, vagyis kupagyőztes és bajnok is lett ebben az idényben.

Leimeter Dóra négy góllal zárta a bajnoki döntőt, és különösen az első mérkőzésen teljesített nagyon jól, amikor három találatig jutott. Az olimpiai bronzérmes vízilabdázó az InfoRádióban elmondta, úgy készültek, hogy söpréssel, három mérkőzésből megnyerik a párharcot. Elsősorban saját maguknak akartak bizonyítani, mert érzése szerint a korábbi mérkőzéseken nem mindig sikerült olyan teljesítményt nyújtaniuk, ami elvárható lett volna. A döntőben arra koncentráltak, hogy mindent kiadjanak magukból és megmutassák, igazi csapatként tudnak együttműködni.

A háromszoros vb-ezüstérmes hozzátette: nagyon örültek és egyben megnyugvás volt számukra, hogy végül „ennyire kinyílt az olló”, de szerinte ekkora különbség azért nincs a döntőbe jutott csapatok között. Úgy véli,

sokat számított, hogy a Ferencvárosnak hosszabb a kispadja, és ez meg is látszódott a döntő meccsein több kulcsmomentumban.

Leimeter Dóra azt érezte, hogy a BVSC játékosai eléggé elfáradtak a végére, míg a ferencvárosiak mindig tudtak friss embereket beküldeni a medencébe.

Érezhető hatása volt annak, hogy a klubszezont többször is megszakították válogatott összetartások és tornák. Leimeter Dóra elismerte, hogy a válogatott szünetek utáni első meccseken nagyon látszódott, hogy nem mindig voltak egységesek, akadozott a játékuk. Számára főleg az UVSE elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntő visszavágóján volt feltűnő, hogy egy válogatott szünet után mennyire szétesett a védekezésük. Természetesen volt egy nagyon stabil alapjátékuk, amihez bármikor vissza tudtak nyúlni, de időnként voltak azért nehézségeik, és az ilyen időszakok fokozott koncentrációt követeltek meg.

Maradt még egy nagy cél a szezon végére

A Ferencváros végül búcsúztatta az UVSE-t a Bajnokok Ligájában, így készülhet a legrangosabb európai kupasorozat négyes döntőjére, amit június 10. és 12. között Máltán rendeznek. Az FTC a negyedik helyen zárta az előző BL-idényt.

Leimeter Dóra bízik benne, hogy előre tudnak lépni, és ezúttal éremmel térnek majd haza.

Az elődöntőben a spanyol Sant Andreu lesz az ellenfél, és fél szemmel már a bajnoki döntő alatt is rájuk készültek. Az elmúlt meccseken már olyan taktikai elemeket gyakoroltak, amelyek előjöhetnek a Final Fourban is. Nagyon reméli, hogy sikerrel veszik az akadályokat, és szép eredményt érnek el Máltán.

A Bajnokok Ligája négyes döntőjével azonban még korántsem ér véget a szezon, hiszen a magyar női vízilabda-válogatott bejutott a világkupa szuperdöntőjébe, melynek július végén Sydney ad otthont. Leimeter Dóra elmondta: ő minden edzésnek úgy áll neki, hogy mindent kiad magából, mert tudja, hogy a rosszabb pillanatokban és az adott meccs legvégén is szükség lesz az energiára. Igyekszik fejben is megfelelően felkészülni a nagy sorozatterhelésre, mert tisztában van vele, mennyire hosszú egy-egy szezon. Azt gondolja, ez nem is annyira fizikálisan, hanem inkább mentálisan nehéz, ezért erre igyekszik magát trenírozni.

A cikk alapjául szolgáló interjút Farkas Dávid készítette.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Leimeter Dóra a Fradi címvédéséről: sokat számított, hogy hosszabb a kispadunk

bajnokok ligája

ferencváros

vízilabda

döntő

négyes döntő

bajnoki cím

bvsc

leimeter dóra

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter elment a Nemzeti Bankba

Magyar Péter elment a Nemzeti Bankba
Magyar Péter miniszterelnök konstruktív, előremutató, a felelősségi köröket tiszteletben tartó megbeszélésként értékelte a Varga Mihállyal, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnökével hétfő délelőtt folytatott megbeszélését. A találkozó után közzétett Facebook-bejegyzésében a kormányfő jelezte: a kormány stratégiai partnerként tekint az MNB-re.
„Alaptörvény-módosítással mozdítjuk el Sulyok Tamást” – Magyar Péter a Várban

„Alaptörvény-módosítással mozdítjuk el Sulyok Tamást” – Magyar Péter a Várban

A kormányfő szerint Sulyok Tamás minden súlyos pillanatban a hallgatást választotta, több a feladata annál, mint hogy törvényeket írjon alá, kitüntetéseket adjon át, protokolleseményeken vegyen részt. Kérdésre válaszolva azt is elmondta, egy hónapot vesz igénybe Sulyok Tamás elmozdítása, de igyekezni fognak. „Minden báb elmozdításáról szó lesz.” A Tisza frakciója akár már hétfőn döntést hozhat arról is, hogy milyen módon válasszák meg Sulyok Tamás utódát.
 

Gulyás Gergely szerint veszélyes útra tévedhet az új kormánytöbbség

„Diktatúrában szokás” – így reagált a Fidesz Magyar Péter bejelentésére

Sulyok Tamás elutasította Magyar Péter felszólítását, nem mond le

Magyar Péter a közmédia vezetőit is felszólította

Deutsch Tamás már sejti Magyar Péter politikai szándékát

VIDEÓ
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.01. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Bejelentette a Covid-vakcinagyártó: oltóanyagot fejlesztenek az elszabadult halálos kór megfékezésére

Bejelentette a Covid-vakcinagyártó: oltóanyagot fejlesztenek az elszabadult halálos kór megfékezésére

A Moderna a CEPI járványügyi szervezettel közösen fejleszt potenciális vakcinát a Bundibugyo-vírus ellen, amely a Kongói Demokratikus Köztársaságban kitört ebolajárvány kórokozója - írja a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Váratlanul felpörgött a hazai ingatlanpiac: kiderült, hol és mit vesznek most az élelmes vevők

Váratlanul felpörgött a hazai ingatlanpiac: kiderült, hol és mit vesznek most az élelmes vevők

Májusban elmozdult a korábbi mélypontjáról a hazai lakáspiac, mivel a kínálat és a kereslet is növekedést mutatott áprilishoz képest.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US says it struck Iranian radar sites as Kuwait reports missile and drone attacks

US says it struck Iranian radar sites as Kuwait reports missile and drone attacks

Iran and the US say they have carried out fresh strikes around the Strait of Hormuz, with Kuwait condemning "repeated" Iranian attacks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 1. 12:09
Úgy tudni, kipucolja az MLSZ a magyarszabályt, és pórul jár a Ferencváros is
2026. június 1. 10:48
Gólfesztivált hozott a vb-főpróba
×
×