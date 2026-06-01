Sorra kerülnek kórházba a fiatalok egy új TikTok-kihívás miatt

Egy hét alatt öt gyerek jutott a San Diego-i Rady gyermekkórház sürgősségi osztályára az úgynevezett Benadryl-kihívás miatt – írja a Fox5 híradása alapján a hvg.hu.

A kórház közlése szerint egyik gyereket sem kellett huzamosabb ideig bent tartani kezelésre, azonban egynémely eset rendkívül súlyos volt. Shahfar Khan, a kórház gyermekgyógyásza azt nyilatkozta: „Leginkább a 16-18 év közötti korosztály az érintett, de 20-22 éves fiatal felnőtteket is láttunk. Az elmúlt héten legalább öt ilyen esetünk volt.”

A leginkább TikTokon terjedő Benadryl-kihívás arra ösztönzi a fiatalokat, hogy veszélyesen nagy mennyiségben vegyék be a vény nélkül kapható, difenhidramin tartalmú allergiagyógyszert.

A kihívás lényege, hogy aki egyszerre akár 12 tablettát is bevesz, annál a gyógyszer hallucinációt is előidézhet. Normál körülmények között a 6-12 éves gyermekek számára 24 órán belül legfeljebb hat tabletta szedhető be, míg a 12 év felettiek esetében a maximális dózis 12 tabletta.

A gyermekorvos szerint a szer nagy mennyiségben alkalmazva a szervezet több rendszerére is hatással lehet: okozhat izgatottságot, hallucinációkat és szapora szívverést, amely akár szívmegálláshoz is vezethet. Benadryl-túladagolásnál az orvosok gyakran találkoznak görcsrohamokkal is.

A texasi Fort Worth-ben lévő Cook gyermekkórház még áprilisban arról számolt be, hogy fél év alatt több mint száz páciens kereste fel a sürgősségi osztályát Benadryl-túladagolás miatt, itt azonban egy beteg meg is halt.

A halálos kimenetelű túladagolás után a gyártó Johnson & Johnson figyelmeztetést adott ki a kihívással kapcsolatban, és közölte, hogy együttműködik a közösségimédia-platformokkal a káros tartalmak eltávolítása érdekében.