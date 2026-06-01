ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.48
usd:
305.61
bux:
134439.54
2026. június 1. hétfő Tünde
24 óra BL-döntő Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy mentőautó villogva száguld nagy sebességgel egy városban.
Nyitókép: Unsplash

Sorra kerülnek kórházba a fiatalok egy új TikTok-kihívás miatt

Infostart

Az új, Amerikában terjedő kihívás lényege, hogy a fiatalok veszélyesen nagy mennyiséget vesznek be egy bizonyos vény nélkül kapható allergiagyógyszerből, mivel az állítólag hallucinációkat is okozhat. Vannak azonban más, sokkal veszélyesebb hatások is.

Egy hét alatt öt gyerek jutott a San Diego-i Rady gyermekkórház sürgősségi osztályára az úgynevezett Benadryl-kihívás miatt – írja a Fox5 híradása alapján a hvg.hu.

A kórház közlése szerint egyik gyereket sem kellett huzamosabb ideig bent tartani kezelésre, azonban egynémely eset rendkívül súlyos volt. Shahfar Khan, a kórház gyermekgyógyásza azt nyilatkozta: „Leginkább a 16-18 év közötti korosztály az érintett, de 20-22 éves fiatal felnőtteket is láttunk. Az elmúlt héten legalább öt ilyen esetünk volt.”

A leginkább TikTokon terjedő Benadryl-kihívás arra ösztönzi a fiatalokat, hogy veszélyesen nagy mennyiségben vegyék be a vény nélkül kapható, difenhidramin tartalmú allergiagyógyszert.

A kihívás lényege, hogy aki egyszerre akár 12 tablettát is bevesz, annál a gyógyszer hallucinációt is előidézhet. Normál körülmények között a 6-12 éves gyermekek számára 24 órán belül legfeljebb hat tabletta szedhető be, míg a 12 év felettiek esetében a maximális dózis 12 tabletta.

A gyermekorvos szerint a szer nagy mennyiségben alkalmazva a szervezet több rendszerére is hatással lehet: okozhat izgatottságot, hallucinációkat és szapora szívverést, amely akár szívmegálláshoz is vezethet. Benadryl-túladagolásnál az orvosok gyakran találkoznak görcsrohamokkal is.

A texasi Fort Worth-ben lévő Cook gyermekkórház még áprilisban arról számolt be, hogy fél év alatt több mint száz páciens kereste fel a sürgősségi osztályát Benadryl-túladagolás miatt, itt azonban egy beteg meg is halt.

A halálos kimenetelű túladagolás után a gyártó Johnson & Johnson figyelmeztetést adott ki a kihívással kapcsolatban, és közölte, hogy együttműködik a közösségimédia-platformokkal a káros tartalmak eltávolítása érdekében.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Sorra kerülnek kórházba a fiatalok egy új TikTok-kihívás miatt

egyesült államok

gyógyszer

mérgezés

közösségi média

gyerekek

san diego

sürgősségi

kihívás

tiktok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter: „hazahozzuk, hazahoztuk a magyar emberek pénzét”
napirend előtt

Magyar Péter: „hazahozzuk, hazahoztuk a magyar emberek pénzét”
Magyar Péter szerint az emberek arról döntöttek, hogy hátat fordítanak annak a korszaknak, amikor az ellensúlyok és a fékek nem töltik be a szerepüket, méghozzá pártutasításra. Hosszan beszélt az uniós pénzek hazahozataláról és Sulyok Tamás sorsáról is.
 

„Alkotmányos válság felé tartunk” – ellenzéki reakciók Magyar Péter felszólalására

Magyar Péter elment a Magyar Nemzeti Bankba

Sulyok Tamás reagált az elmozdítására kilátásba helyezett Alaptörvény-módosításra

Sulyok Tamás reagált az elmozdítására kilátásba helyezett Alaptörvény-módosításra

A köztársasági elnök többek között politikai zsákmányszerzésről írt.
 

Sulyok Tamás elutasította Magyar Péter felszólítását, nem mond le

„Diktatúrában szokás” – így reagált a Fidesz Magyar Péter bejelentésére

Gulyás Gergely szerint veszélyes útra tévedhet az új kormánytöbbség

„Alaptörvény-módosítással mozdítjuk el Sulyok Tamást” – Magyar Péter a Várban

VIDEÓ
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.01. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rossz hírek érkeztek az iráni háborúból, felszúrt a forint árfolyama

Rossz hírek érkeztek az iráni háborúból, felszúrt a forint árfolyama

Közel 5 éves csúcson nyitja a forint a hetet a nemzetközi helyzet óvatos javulása és az európai uniós források felszabadításáról született megállapodás által támogatva. A reggeli forinterősödésnek hamar vége szakadt és délutánra 2 - 2,5 egységet emelkedett az euró és a dollár jegyzése, miután rossz hírek érkeztek az iráni háborúból. A piacok figyelme ma a közel-keleti béketárgyalások alakulására és a jegybanki lépések időzítésére irányul.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült az igazság, miért nem cserélik le régi autóikat a magyarok: a legtöbben ettől a pénzügyi csapdától rettegnek

Kiderült az igazság, miért nem cserélik le régi autóikat a magyarok: a legtöbben ettől a pénzügyi csapdától rettegnek

A döntés hátterében nem az érzelmi ragaszkodás áll: a fő ok sokkal inkább a hitelfelvételtől való félelem és a pénzügyi kiszámíthatóságra való törekvés.

BBC
Business Sport Travel Science
US says it struck Iranian radar sites as Iran targets American forces in Kuwait

US says it struck Iranian radar sites as Iran targets American forces in Kuwait

Iran and the US say they have carried out fresh strikes around the Strait of Hormuz, with Kuwait condemning "repeated" Iranian attacks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 1. 14:14
Lemondott a felvidéki magyar politika egyik meghatározó szereplője
2026. június 1. 10:36
Armageddon – Tűzijátékgyár robbant Máltán
×
×