2026. május 31. vasárnap Angéla, Petronella
Close up of a brunette woman massaging her back
Nyitókép: AlessandroPhoto/Getty Images

A kín fokozatai – ilyenkor kell sürgős segítség hátfájdalom esetén

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

A derékfájdalom az egyik leggyakoribb egészségügyi probléma, ami legtöbbször a pihenés és a gyógyszerek hatására néhány napon belül elmúlik. Azonban zsibbadás, lábgyengeség és átsugárzó fájdalom esetén mindenképpen indokolt orvoshoz fordulni – mondta az InfoRádióban Mikó Ibolya, a Semmelweis Egyetem Reumatológiai és Immunológiai Klinikájának osztályvezető orvosa.

Magyarországon kevés felnőtt nem tapasztal legalább egyszer életében derékfájdalmat. Egy rossz mozdulat, vagy túlsúly emelése miatt is megfájdulhat a derekunk. „Ez a típusú derékfájás, becsípődés nem kibírhatatlan, elviselhetetlen fájdalom, azonban egy kellemetlen érzés, ami döntően fájdalomcsillapítóval, pihentetéssel pár nap alatt elmúlik” – ismertette a Semmelweis Egyetem Reumatológiai és Immunológiai Klinikájának osztályvezető orvosa az InfoRádióban.

Az egyszerű derékfájdalom esetén fájdalomcsillapításra Mikó Ibolya az Algopyrin mellett, a patikában kapható kis dózisú, nem szteroid gyulladáscsökkentőt javasolja. Lumbágó esetén egy forró fürdő, izombemelegítés után a nyújtógyakorlatok segítenek. A speciális porckorong elváltozás okozta derékfájdalom vagy isiász esetén a gyógyszeres kezelés mellett gyógytornász által irányított torna javasolt, amit otthon rendszeresen kell végezni.

Mikor forduljunk orvoshoz?

„Ha a lábba átsugárzik a fájdalom, hasprésre, köhögésre fokozódik a kellemetlen érzés, nyugalmi állapotban sem szűnik a kellemetlen érzés, akkor a háziorvosnál kell jelentkezni. Ebben az esetben olyan elváltozás lehet a gerinc területén, ami a kilépő ideggyököt összenyomja” – magyarázta a szakorvos.

Az isiász azt jelenti, hogy az ülőideget valami irritálja, aminek a következménye a lesugárzó fájdalom. „Zsibbadással, égő fájdalommal akkor jár, hogyha az ideggyöki nyomás az ideg mozgató részét is károsítja,

akkor bénulás, lábgyengeség is kialakulhat”

– mondta az osztályvezető. Mikó Ibolya felhívta a figyelmet arra, hogy ilyen tünetek esetén nem szabad várakozni, sürgősségi ellátást kell igénybe venni, különösen, ha székelési vagy vizelési probléma is jelentkezik.

