ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.84
usd:
306.22
bux:
134312.4
2026. június 1. hétfő Tünde
24 óra BL-döntő Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Arne Slot, a Liverpool vezetõedzõje (j) és Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntõjének Paris Saint-Germain - Liverpool elsõ mérkõzésén Párizsban 2025. március 5-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Mohamed Badra

Nagyösszegű végkielégítés jár Arne Slotnak

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Miután Arne Slotot szombaton menesztette a Liverpool, a holland edzőnek végkielégítés jár, mivel még egy éve hátravolt a szerződéséből.

Arne Slot 2024 nyarán érkezett a klubhoz Jürgen Klopp helyére, júliusban kezdte volna meg szerződésének utolsó, harmadik évét. Ám a tulajdonosok úgy döntöttek, hogy azonnali hatállyal megválnak a holland edzőtől.

Vele együtt távozik a stáb nagy része is, ami szintén jelentős költségekkel jár. A holland De Telegraaf újság arról számolt be, hogy Slot 8 millió eurót (6,9 millió fontot) kap a szerződésének egy évvel korábbi megszüntetéséért.

A hírek szerint Sipke Hulshoff, Giovanni van Bronckhorst és Ruben Peeters is azonnali hatállyal távozott a Liverpooltól, és szintén végkielégítést kapnak. A This is Anfield portálon az olvasható, hogy a Telegraph újságírója, Jason Burt szerint Etienne Reijnen – aki a Feyenoordtól való távozása után ezen a nyáron csatlakozott volna a Slot stábjához – sem marad, az ő gyors távozásáról is tárgyalni kell.

Ez azt jelenti, hogy Slot elküldésének teljes költsége még nem ismert, de körülbelül hasonló összeget tesz majd ki, sőt, talán nagyobbat, mint amit Jürgen Klopp távozásakor kellett kifizetni. A The Athletic újságírója, James Pearce 2025 februárjában arról számolt be, hogy összesen 9,6 millió fontot fizettek ki Kloppnak, Pepijn Lijndersnek, Vitor Matosnak, John Achterbergnek, Andreas Kornmayernek, Andreas Schlumbergernek és Jack Robinsonnak. Mindez annak ellenére történt, hogy a német sztáredző és segítői döntöttek úgy, hogy elhagyják a klubot, nem pedig a tulajdonos, a Fenway Sports Group döntött a szerződésük felbontásáról, ahogyan az Slot és stábja esetében történt.

Slot most más lehetőségek felé fordulhat a futballban, miután a hírek szerint az év elején elutasította az Ajax ajánlatát. Az AC Milan is érdeklődik a megszerzése iránt, de az olasz klub „első körben” Ralf Rangnickkal tárgyal, aki tíz napon belül ad választ. Slot ellenben vinné magával Inrahima Konatét, ami jó üzlet lehet a piros-feketéknek.

A BBC információi szerint a Liverpool FC a héten megkezdi a tárgyalásokat Andoni Iraola képviselőivel. A Bournemouth-tól távozó baszk menedzser biztos befutónak látszik, annak ellenére is, hogy az egyik liverpooli portálon szavazni lehetett arról, ki legyen az új edző, és az övé mellett Luis Enrique, Sebastian Hoeness és Jürgen Klopp neve is felkerült a listára. Iraola korábban a Bournemouth-nál együtt dolgozott a Liverpool mostani sportigazgatójával, Richard Hughes-szal. Várhatóan vele együtt érkezik majd a segédedzője, Tommy Elphick is.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Nagyösszegű végkielégítés jár Arne Slotnak

liverpool fc

arne slot

andoni iraola

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter: „hazahozzuk, hazahoztuk a magyar emberek pénzét”
napirend előtt

Magyar Péter: „hazahozzuk, hazahoztuk a magyar emberek pénzét”
Magyar Péter szerint az emberek arról döntöttek, hogy hátat fordítanak annak a korszaknak, amikor az ellensúlyok és a fékek nem töltik be a szerepüket, méghozzá pártutasításra. Hosszan beszélt az uniós pénzek hazahozataláról és Sulyok Tamás sorsáról is.
 

„Alkotmányos válság felé tartunk” – ellenzéki reakciók Magyar Péter felszólalására

Magyar Péter elment a Magyar Nemzeti Bankba

Sulyok Tamás reagált az elmozdítására kilátásba helyezett Alaptörvény-módosításra

Sulyok Tamás reagált az elmozdítására kilátásba helyezett Alaptörvény-módosításra

A köztársasági elnök többek között politikai zsákmányszerzésről írt.
 

Sulyok Tamás elutasította Magyar Péter felszólítását, nem mond le

„Diktatúrában szokás” – így reagált a Fidesz Magyar Péter bejelentésére

Gulyás Gergely szerint veszélyes útra tévedhet az új kormánytöbbség

„Alaptörvény-módosítással mozdítjuk el Sulyok Tamást” – Magyar Péter a Várban

VIDEÓ
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.01. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Túlárazás gyanúja merült fel az Alteo ügyleténél – Léphetnek a kisrészvényesek

Túlárazás gyanúja merült fel az Alteo ügyleténél – Léphetnek a kisrészvényesek

Az Alteo tavaly vásárolta meg az Éltex Kft. hulladékkezelő céget, ám a tranzakció lezárása után kiderült, hogy a vállalatot hibás könyvelés és jelentős tőkevesztés terheli. A 2024-est 856 millió forintos nyereséget követően a 2025-ös évben 832 milliós veszteség keletkezett, a cég saját tőkéje pedig 12,7 milliárdról 3 milliárd forint alá zuhant. Az Alteo szerint a könyvelési korrekciók nem jártak tényleges pénzmozgással, a kisbefektetők azonban a Telex értesülései szerint jogi lépéseket fontolgatnak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatodszor is készülhet a vébére a legendás mexikói kapus: bent van a keretben Ochoa

Hatodszor is készülhet a vébére a legendás mexikói kapus: bent van a keretben Ochoa

A 40 éves kapus így Lionel Messi és Cristiano Ronaldo mellett a futballtörténelem egyik első játékosa lett, aki már a hatodik világbajnokságára készülhet.

BBC
Business Sport Travel Science
US says it struck Iranian radar sites as Iran targets American forces in Kuwait

US says it struck Iranian radar sites as Iran targets American forces in Kuwait

Iran and the US say they have carried out fresh strikes around the Strait of Hormuz, with Kuwait condemning "repeated" Iranian attacks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 1. 14:51
Nem dönti tovább a Premier League rekordját James Milner
2026. június 1. 12:32
Leimeter Dóra a Fradi címvédéséről: sokat számított, hogy hosszabb a kispadunk
×
×