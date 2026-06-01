Nagyösszegű végkielégítés jár Arne Slotnak

Arne Slot 2024 nyarán érkezett a klubhoz Jürgen Klopp helyére, júliusban kezdte volna meg szerződésének utolsó, harmadik évét. Ám a tulajdonosok úgy döntöttek, hogy azonnali hatállyal megválnak a holland edzőtől.

Vele együtt távozik a stáb nagy része is, ami szintén jelentős költségekkel jár. A holland De Telegraaf újság arról számolt be, hogy Slot 8 millió eurót (6,9 millió fontot) kap a szerződésének egy évvel korábbi megszüntetéséért.

A hírek szerint Sipke Hulshoff, Giovanni van Bronckhorst és Ruben Peeters is azonnali hatállyal távozott a Liverpooltól, és szintén végkielégítést kapnak. A This is Anfield portálon az olvasható, hogy a Telegraph újságírója, Jason Burt szerint Etienne Reijnen – aki a Feyenoordtól való távozása után ezen a nyáron csatlakozott volna a Slot stábjához – sem marad, az ő gyors távozásáról is tárgyalni kell.

Ez azt jelenti, hogy Slot elküldésének teljes költsége még nem ismert, de körülbelül hasonló összeget tesz majd ki, sőt, talán nagyobbat, mint amit Jürgen Klopp távozásakor kellett kifizetni. A The Athletic újságírója, James Pearce 2025 februárjában arról számolt be, hogy összesen 9,6 millió fontot fizettek ki Kloppnak, Pepijn Lijndersnek, Vitor Matosnak, John Achterbergnek, Andreas Kornmayernek, Andreas Schlumbergernek és Jack Robinsonnak. Mindez annak ellenére történt, hogy a német sztáredző és segítői döntöttek úgy, hogy elhagyják a klubot, nem pedig a tulajdonos, a Fenway Sports Group döntött a szerződésük felbontásáról, ahogyan az Slot és stábja esetében történt.

Slot most más lehetőségek felé fordulhat a futballban, miután a hírek szerint az év elején elutasította az Ajax ajánlatát. Az AC Milan is érdeklődik a megszerzése iránt, de az olasz klub „első körben” Ralf Rangnickkal tárgyal, aki tíz napon belül ad választ. Slot ellenben vinné magával Inrahima Konatét, ami jó üzlet lehet a piros-feketéknek.

A BBC információi szerint a Liverpool FC a héten megkezdi a tárgyalásokat Andoni Iraola képviselőivel. A Bournemouth-tól távozó baszk menedzser biztos befutónak látszik, annak ellenére is, hogy az egyik liverpooli portálon szavazni lehetett arról, ki legyen az új edző, és az övé mellett Luis Enrique, Sebastian Hoeness és Jürgen Klopp neve is felkerült a listára. Iraola korábban a Bournemouth-nál együtt dolgozott a Liverpool mostani sportigazgatójával, Richard Hughes-szal. Várhatóan vele együtt érkezik majd a segédedzője, Tommy Elphick is.