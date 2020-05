Felmérés: csak minden hatodik szülő engedné el gyermekét ottalvós táborba

Nyáron sok családnak okoz fejtörést, hogyan oldja meg gyermeke felügyeletét a szünidőben. A járvány miatt sok szülő felhasználta a szabadságát, hogy gyermekére vigyázzon otthon, így ők nehezebben tudják megoldani a gyermekfelügyeletet a nyári szünetben. El is indult a jelentkezési hullám a nyári táborokra, miután az elmúlt héten kiderült, június 16-tól szervezhetők napközis és ottalvós nyári táborok is az érvényes járványügyi előírások betartásával.

A Kopp Mária Intézet reprezentatív kutatásban kérdezte meg a szülőket, mennek-e gyerekeik táborba, és ha igen, milyenbe.

A szülők 25 százalékának komoly problémát jelent 14 éven aluli gyermekük felügyelete a nyári szünet idején – mondta az InfoRádiónak Fűrész Tünde, az intézet elnöke.

"48 százalék meg tudja ezt oldani, a többieknek viszont át kell gondolni, hogy milyen megoldásokhoz nyúlnak. Rákérdeztünk a napközis táborokra is, itt 29 százalék egyértelműen számít erre a lehetőségre, 11 százalék pedig még gondolkodik rajta, hogy elküldje a gyermekét napközis táborba."

A kutatás szerint a megkérdezettek 16 százaléka küldené gyermekét ottalvós táborba.

"Alapvetően

családon belüli megoldásokban gondolkodnak az emberek,

itt akár a tágabb családra is lehet gondolni. A 14 év alatti gyermeket nevelők egyharmada mondta azt, hogy nagyszülői segítséget is igénybe venne, illetve ötödük egyéb rokoni, baráti segítséget is."

A Kopp Mária Intézet felmérése szerint a 6 év alatti gyermekek szüleinek kétharmada tervezi, hogy óvodába, illetve bölcsődébe viszi gyermekét nyáron.

A többség az iskola befejezésének dátumát a szokásos június 15-ben határozta meg, ugyanakkor az általános iskolás gyermekek szüleinek harmada, a középiskolások szüleinek negyede egyetért azzal, hogy június végéig legyenek iskolai foglalkozások.

A kutatásról Adatfelvétel: május 18. és 20. között.

Létszám: 1000 fős reprezentatív minta

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pixabay