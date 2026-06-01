Gulyás Gergely szerint veszélyes útra tévedhet az új kormánytöbbség

Gulyás Gergely, a Facebook-oldalára feltöltött videóban arra reagált, hogy Magyar Péter miniszterelnök hétfőn bejelentette: módosítják az alaptörvényt a köztársasági elnök leváltására.

A Fidesz frakcióvezetője azt mondta: alkotmányos demokráciában nem képzelhető el, hogy megbízatási idejét megelőzően egy köztársasági elnököt erőszakkal eltávolítsanak hivatalából. Az államfő távozását alkotmánymódosítással, visszamenőleges hatályú döntéshozatallal nem lehet kikényszeríteni – tette hozzá.

Ha ilyen útra téved az új kormánytöbbség, akkor felhatalmazását rosszra használja, nem ígéreteit valósítja meg, hanem egy olyan hatalmi játszmába megy bele, ami meggyengíti a köztársasági elnöki intézményt, aláássa a magyar állam méltóságát, lefejezi a magyar állami struktúrában a legfontosabb közjogi tisztségek vezetőit, és olyan hosszú távú kárt okoz, ami messze túlnyúlik a saját kormányzati ciklusán – értékelt.

Magyar Péter miniszterelnök hétfőn reggel Görög Márta igazságügyi miniszterrel felkereste Sulyok Tamás államfőt a Sándor-Palotában. A találkozó után tartott sajtótájékoztatón a kormányfő közölte: ha Sulyok Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről, a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt.