2026. június 1. hétfő
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2026. április 9-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Gulyás Gergely szerint veszélyes útra tévedhet az új kormánytöbbség

Méltatlannak nevezte Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője hétfőn, ahogy az új kormány és annak vezetője a köztársasági elnökhöz viszonyul.

Gulyás Gergely, a Facebook-oldalára feltöltött videóban arra reagált, hogy Magyar Péter miniszterelnök hétfőn bejelentette: módosítják az alaptörvényt a köztársasági elnök leváltására.

A Fidesz frakcióvezetője azt mondta: alkotmányos demokráciában nem képzelhető el, hogy megbízatási idejét megelőzően egy köztársasági elnököt erőszakkal eltávolítsanak hivatalából. Az államfő távozását alkotmánymódosítással, visszamenőleges hatályú döntéshozatallal nem lehet kikényszeríteni – tette hozzá.

Ha ilyen útra téved az új kormánytöbbség, akkor felhatalmazását rosszra használja, nem ígéreteit valósítja meg, hanem egy olyan hatalmi játszmába megy bele, ami meggyengíti a köztársasági elnöki intézményt, aláássa a magyar állam méltóságát, lefejezi a magyar állami struktúrában a legfontosabb közjogi tisztségek vezetőit, és olyan hosszú távú kárt okoz, ami messze túlnyúlik a saját kormányzati ciklusán – értékelt.

Magyar Péter miniszterelnök hétfőn reggel Görög Márta igazságügyi miniszterrel felkereste Sulyok Tamás államfőt a Sándor-Palotában. A találkozó után tartott sajtótájékoztatón a kormányfő közölte: ha Sulyok Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről, a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt.

Magyar Péter elment a Nemzeti Bankba

Magyar Péter miniszterelnök konstruktív, előremutató, a felelősségi köröket tiszteletben tartó megbeszélésként értékelte a Varga Mihállyal, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnökével hétfő délelőtt folytatott megbeszélését. A találkozó után közzétett Facebook-bejegyzésében a kormányfő jelezte: a kormány stratégiai partnerként tekint az MNB-re.
„Alaptörvény-módosítással mozdítjuk el Sulyok Tamást” – Magyar Péter a Várban

A kormányfő szerint Sulyok Tamás minden súlyos pillanatban a hallgatást választotta, több a feladata annál, mint hogy törvényeket írjon alá, kitüntetéseket adjon át, protokolleseményeken vegyen részt. Kérdésre válaszolva azt is elmondta, egy hónapot vesz igénybe Sulyok Tamás elmozdítása, de igyekezni fognak. „Minden báb elmozdításáról szó lesz.” A Tisza frakciója akár már hétfőn döntést hozhat arról is, hogy milyen módon válasszák meg Sulyok Tamás utódát.
 

Bejelentette a Covid-vakcinagyártó: oltóanyagot fejlesztenek az elszabadult halálos kór megfékezésére

A Moderna a CEPI járványügyi szervezettel közösen fejleszt potenciális vakcinát a Bundibugyo-vírus ellen, amely a Kongói Demokratikus Köztársaságban kitört ebolajárvány kórokozója - írja a Reuters.

Váratlanul felpörgött a hazai ingatlanpiac: kiderült, hol és mit vesznek most az élelmes vevők

Májusban elmozdult a korábbi mélypontjáról a hazai lakáspiac, mivel a kínálat és a kereslet is növekedést mutatott áprilishoz képest.

US says it struck Iranian radar sites as Kuwait reports missile and drone attacks

Iran and the US say they have carried out fresh strikes around the Strait of Hormuz, with Kuwait condemning "repeated" Iranian attacks.

