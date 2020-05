Az elmúlt két hétben bizakodó hangulat tapasztalható mind a táborszervezők, mind a szülők részéről, elindultak a jelentkezések, illetve egyre több tábor nyitotta meg a foglalási rendszerét – mondta el az InfoRádióban Tóth Béla. Mint fogalmazott, rengeteg táborjelentkezés érkezett hozzájuk, köztük újak is, amelyekkel eddig kivártak.

A szakember úgy véli, a szülőknek hatalmas segítség már a napközis táborok engedélyezése is, hiszen sokuk már kivette március–április hónapban az éves szabadságát, vagy annak döntő többségét. Úgyhogy a nyári 11 hetes gyerekfelügyeletet muszáj számukra megoldani. Ugyanakkor az ottalvós táborok is nagyon fontosak lennének, tette hozzá a táborfigyelő.hu vezetője. Bátorítja is a szülőket a foglalásra, mert amennyiben mégsem engedélyezik, minden előre befizettetett pénzt vissza kell fizetniük számukra a táboroknak.

Anyagi kockázat ilyen szempontból tehát nincsen, azonban miután sokkal kevesebb lehetőség lesz idén, mint a tavalyi esztendőben, várhatóan

nagyobb roham és tülekedés lesz a helyekért

– hívta fel a figyelmet.

Olcsóbbak, vagy drágábbak?

A táborfigyelő.hu felméréséből az derült ki, hogy a táborszervezők egyelőre nem emeltek árat, ugyanakkor a „nagyesküt” nem tudták letenni arra vonatkozóan, hogy három héten belül is a mostani árakon tudják majd kínálni a szolgáltatásokat. Tóth Béla arra is rámutatott, bár csökkenni fog a gyerekek száma is, arányaiban a táboroké még így is nagyobb mértékben, vagyis biztos, hogy túlkereslet lesz a helyek iránt, aminek lehet egy árfelhajtó hatása. A legrosszabb kimenetel szerint június eleje–közepe táján

akár 25-30 százalékkal is drágább lehet egy-egy tábor.

A szakember arra is kitért, amennyiben engedélyezik az ottalvós táborokat, a tavalyi évhez képest 60-80 százalék körül alakulhat az idei táborhelyek száma. Ha ezeket mégsem engedélyezik, akkor viszont inkább a 60 százalék irányába fognak elmozdulni. Így még inkább felértékelődhet annak a jelentősége, hogy megfelelő minőségű szolgáltatást találjanak a szülők, de mégse aranyárban.

Tóth Béla úgy látja, azon táborszervezőknek, akik már kvázi megszervezték és meghirdették a szolgáltatásukat, vagy épp a startpisztolyra várnak, nem okoz majd gondot, ha esetleg csak május végén kapnak „áment” a kormányzat részéről. Akik viszont az előkészületeket még nem tették meg, szinte lehetetlen helyzetbe kerülnek egy késői döntés esetében, hiszen egy ottalvós tábor esetében az előkészületek sokkal több időt vesznek igénybe, mint néhány hét.

Mint megjegyezte,

két irány kezd kibontakozni az idei esztendőben:

egyfelől lesznek a minimalista, kevesebb programmal készülő, a gyerekfelügyeletre összpontosító táborok, amelyeknek az ára kedvezőbb lesz. Másrészt azok, amelyek a korábbi évek elvárásait fogják kielégíteni, nagyon jó minőséget és rengeteg színes programot és élményt kínálva, amit szülőként és gyerekként is elvárható, természetesen lényegesebben drágábban.

Speciális szabályok

A szakember egyetértett, ha túl sok és szigorú szabály lesz, akkor azok ellehetetleníthetik a táborokat, és egyben a gyerekek sem fogják megkapni azt az élményt, amire számítanak. Bár az erre vonatkozó előírásokról még keveset tudni, mindenesetre valamennyi tábornak be kell jelentenie a táborszervezést a tisztiorvosi szolgálat helyi illetékes szervezeténél, illetve kötelező egy szülői nyilatkozatot kérniük arra vonatkozólag, hogy a gyermek egészséges. Ugyanakkor

biztosra vehető, hogy gyermekorvosi igazolásra fognak igényt tartani a táborok.

A táborfelügyelő.hu vezetője szerint a számok tekintetében nem a tábor létszáma, hanem a táborban csoportban lévő gyerekek létszáma lehet majd a döntő, hiszen utóbbiak között állhat fönn elsősorban az érdemi kontaktus. Bár a takarításra és higiéniára értelemszerűen nagyobb hangsúlyt kell majd fektetni, azt nem tartja reálisnak, hogy a gyerekek majd maszkban szaladgálnak a táborokban. De meglátása szerint nyilván a kormányzat is törekedni fog arra, hogy ne olyan, túl szigorú szabályok legyenek, amik akár az élményt, akár a megszervezés lehetőségét érdemben befolyásolják. Nem tartja továbbá elképzelhetőnek azt sem, hogy feltételként szabnák a negatív Covid-19-teszt bemutatását sem, tekintve, hogy ezek ára csaknem a táboráéval vetekednek. Lázmérés alapvetően lehet, de beteg gyerek amúgy sem mehet táborba.

Tóth Béla végezetül hozzátette, tudomása szerint tömeges csődhelyzet nem alakult ki a koronavírus-járvány miatt a táborszervezők körében.

